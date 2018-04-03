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19:48 (мск), источник: ТАСС

Алдонин: «Арсенал» сейчас слабее, чем в 2006 году, он по силам ЦСКА

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболистам московского ЦСКА по силам добиться успеха в матчах четвертьфинала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Об этом ТАСС заявил бывший полузащитник красно- синих Евгений Алдонин.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА и «Арсенал» прежде встречались на групповой стадии Лиги чемпионов в 2006 году. В течение двух недель московский клуб сначала выиграл у лондонцев на домашнем поле со счетом 1:0, а затем добился нулевой ничьей в гостевом матче. Алдонин принял участие в обеих встречах. В текущем розыгрыше Лиги Европы команды встретятся на стадии четвертьфинала, первый матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

«Конечно, основное отличие этих матчей в том, что тогда [в 2006 году] это был групповой этап Лиги чемпионов, все-таки значение каждого забитого мяча не было таким критическим. Сейчас уже плей-офф, четвертьфинала, любой забитый мяч имеет колоссальное значение. В 2006 году мы сыграли в Москве, победили 1:0, выездной матч сложился для нас очень удачно (команды сыграли вничью 0:0 — прим. ТАСС), поэтому воспоминания от этого противостояния самые хорошие. Сейчас “Арсенал”, безусловно, очень сильно изменился, та команда по составу была значительно сильнее нынешней, хотя это по- прежнему топ-клуб, и футболисты там тоже собраны очень мастеровитые», — сказал собеседник агентства.

Вместе с Алдониным в матчах 2006 года между ЦСКА и «Арсеналом» играли действующие футболисты армейского клуба Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие. «Большой плюс ЦСКА в том, что там много ребят с громадным опытом, в том числе международным. Могу сказать, что шансы команд равны, хотя фаворитом, наверное, считается все же “Арсенал” по определенному статусу и вариативности состава. Армейцы все-таки играют одной обоймой достаточно долго, могут возникать некоторые трудности с нехваткой игроков, тем не менее, бой эти футболисты дадут, я уверен», — отметил бывший полузащитник ЦСКА.

Алдонин считает, что первая игра в Лондоне станет определяющей в противостоянии ЦСКА и «Арсенала». «Большое значение будет иметь то, как армейцы сыграют на выезде, где самое главное — не пропустить, а по возможности, конечно, и забить. Тактически выгоднее начинать в гостях и в домашней игре уже понимать голевой расклад, а лучше и вовсе иметь некий запас, гандикап. Хорошо, что ЦСКА сейчас в приличной форме, вырывает важные победы, как, например, в Ростове (2:1 в чемпионате России — прим. ТАСС) и Лионе (3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — прим. ТАСС)», — сказал он.

Для ЦСКА матч с «Арсеналом» в Лондоне станет 20-й еврокубковой встречей против английских клубов (3 победы, 5 ничьих, 11 поражений). При этом армейцы уступили в пяти последних играх против команд из Англии. «Сейчас уже такая стадия, что и полуфинал европейского турнира недалеко, а соперник один из лучших среди тех, кто остался в Лиге Европы, — продолжил Алдонин. — Однако у ЦСКА хороший опыт выступлений с английскими клубами, в том числе на выезде тот же “Манчестер Сити” побеждали (на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году со счетом 2:1 — прим. ТАСС)».

«Успешная игра Головина повысит и его цену, и престиж ЦСКА»

В преддверии матчей между ЦСКА и «Арсеналом» активизировалось внимание СМИ к фигуре полузащитника армейцев и сборной России Александра Головина, которым якобы интересуются представители нескольких европейских клубов, в том числе «Арсенала». Ожидается, что скауты лондонской команды 9 апреля будут следить за игрой футболиста в ближайшем матче ЦСКА в чемпионате России против московского «Динамо». Данная информация не вызвала удивление у Евгения Алдонина, который считает, что Головин способен заинтересовать сильные зарубежные клубы. Собеседник ТАСС выразил мнение, что Головин — это действительно тот футболист, который может дальше прибавлять и расти.

«Что касается Головина, то Саша показывает очень хороший и зрелищный футбол, что полезно для армейцев. Он стал настоящим лидером команды и стабильно демонстрирует высокий уровень игры. Интерес скаутов зарубежных клубов скорее плюс для Саши, он чувствует дополнительную уверенность в своих силах и хочет себя проявить как никто другой в этих матчах с “Арсеналом”. Самое главное, чтобы его это никак не закрепощало, но психологически он очень устойчив, а последние матчи — лишнее тому подтверждение», — сказал Алдонин.

«Для него встречи с “Арсеналом” действительно могут в некоторой степени стать знаковыми, так как наверняка все селекционеры будут с большим интересом следить за его игрой против гранда. Чем лучше сыграет Саша, тем больше он повысит цену на себя и престиж клуба, потому что успешная игра в таких матчах уже говорит о европейском уровне. В преддверии домашнего чемпионата мира очень важно подойти к этому турниру в максимально хорошей форме, а это удобно делать как раз за счет очень серьезной и напряженной борьбы в еврокубках, которая позволит Головину стать еще сильнее. Остается только пожелать Саше успеха, как и в целом армейскому клубу», — подытожил Алдонин.

Матч между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, начало — 22:05 мск. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.

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