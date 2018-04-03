Клопп: «Ливерпуль» способен обыграть «Манчестер Сити», но это будет сложно

«Ливерпулю» предстоит сыграть в свой лучший футбол. Это большой матч против одной из лучших команд в Европе. И это здорово. Мы способны победить, но это будет сложно. Нам предстоит проделать большую работу. «Ливерпуль» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Было очевидно, что на этом пути нам попадутся одни из лучших команд в мире. «Манчестер Сити» является довольно особенной командой, но и «Ливерпуль» сейчас в хорошем положении.