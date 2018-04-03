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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Кержаков: Верю, что «Севилья» сможет пройти «Баварию»

Экс-форвард «Севильи» Александр Кержаков выразил надежду, что андалусийцы смогут выбить «Баварию» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира испанская команда прошла «Манчестер Юнайтед» (0:0; 2:1).

Источник: РИА "Новости"

— Объективно, «Бавария» сильнее «МЮ» и сильнее «Севильи». Но я верю в свою бывшую команду, — заявил в интервью Goal.com Кержаков. — «Севилья» ближе всего к моему сердцу в Европе. Я буду болеть за нее и надеяться, что ей повезет.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 годы. За это время он провел 26 матчей и забил 8 голов, а также стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Баварией» пройдет сегодня в Испании, начало встречи — в 21.45 (мск).

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