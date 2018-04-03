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«Барселона» опубликовала проморолик к матчу с «Ромой»
«Барселона» выпустила красивый проморолик перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой».
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«Барселона» выпустила красивый проморолик перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой».
Каталонцы обыграли ассоциации со своим клубом в древнеримском стиле.
«Барселона — столица империи болельщиков «Барсы». «Камп Ноу» — наш Колизей. «Сине-гранатовый — наш флаг. Больше чем клуб — наш девиз. Ла Масия — наша школа. Хороший футбол — наш закон.
Андрес Иньеста — наш Микеланджело, Лео Месси — наш император. Добро пожаловать, римляне, 100 тысяч гладиаторов ждут вас».
Матч ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Рома» пройдет 4 апреля. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.