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11:20 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Барселона» опубликовала проморолик к матчу с «Ромой»

«Барселона» выпустила красивый проморолик перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой».

Каталонцы обыграли ассоциации со своим клубом в древнеримском стиле.

«Барселона — столица империи болельщиков «Барсы». «Камп Ноу» — наш Колизей. «Сине-гранатовый — наш флаг. Больше чем клуб — наш девиз. Ла Масия — наша школа. Хороший футбол — наш закон.

Андрес Иньеста — наш Микеланджело, Лео Месси — наш император. Добро пожаловать, римляне, 100 тысяч гладиаторов ждут вас».

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Матч ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Рома» пройдет 4 апреля. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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