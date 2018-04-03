«Барселона» опубликовала проморолик к матчу с «Ромой»

Каталонцы обыграли ассоциации со своим клубом в древнеримском стиле.



«Барселона — столица империи болельщиков «Барсы». «Камп Ноу» — наш Колизей. «Сине-гранатовый — наш флаг. Больше чем клуб — наш девиз. Ла Масия — наша школа. Хороший футбол — наш закон.



Андрес Иньеста — наш Микеланджело, Лео Месси — наш император. Добро пожаловать, римляне, 100 тысяч гладиаторов ждут вас».