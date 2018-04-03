Роналду против Буффона: «Реал» борется с проклятием

Источник: AFP 2018

«Ювентус» — «Реал» (21:45 мск)

Прошлогодние финалисты Лиги чемпионов туринский «Ювентус» и мадридский «Реал» в этом сезоне сошлись уже на стадии ¼ финала. Пожалуй, это наиболее сильная и равная пара из всех четвертьфиналистов: только в противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» наблюдается схожая по своему накалу интрига, в то время как в дуэлях «Барселона» — «Рома» и «Севилья» — «Бавария» все кажется предрешенным, если не произойдет футбольное чудо.

Несмотря на статус действующего победителя турнира, к тому же сумевшего завоевать кубок дважды подряд, «Реал» вряд ли может считать себя фаворитом: в двухматчевых противостояниях «сливочные» никогда не одерживали победу над «бьянконери». В предыдущие четыре встречи команд в Лиге чемпионов практичный, умеющий играть в обороне «Ювентус» прицельно бил по слабым точкам «королевского клуба», как правило, чрезмерно увлеченного атакой, и неизменно проходил в следующий раунд.

«Старая синьора» выбивала испанский гранд из главного европейского турнира четыре раза — в четвертьфинале 1996 года, в полуфинале 2003-го, в 1/8 финала 2005-го и в ½ — в 2015-м.

Если «Реал» сумеет прервать эту «черную» серию, то сможет с полным правом отпраздновать снятие исторического проклятия.

Кстати, с момента последнего вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» «сливочные» больше не покидали этот турнир, дважды подряд одержав в нем победу, и в данный момент у «Реала» есть неплохие шансы продолжить победную поступь.

Мадридцы набрали неплохой ход к весенней части сезона. На счету подопечных Зинедина Зидана сейчас пять побед подряд — результат, казавшийся просто нереальным осенью или зимой, когда они могли запросто проиграть «Жироне» в чемпионате Испании и вылететь от «Леганеса» в Кубке страны.

Лидер мадридцев Криштиану Роналду, который в начале сезона крайне редко отличался голами, с февраля 2018-го начал забивать абсолютно в каждом матче, где его выпускал Зидан. В 13 встречах этого года он уже наколотил 22 мяча.

Впрочем, в Лиге чемпионов у португальца в этом спортивном году все было и без того замечательно: он не уходил с поля без гола ни в одной игре группового этапа и 1/8 финала против французского «Пари Сен-Жермен».

Кроме того, легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон — любимый «клиент» Роналду. Нападающий «Реала» забивал Джиджи в пяти встречах из пяти.

Голкипер уже высказал смутное беспокойство по поводу грядущего противостояния, но подчеркнул, что «Ювентус» любом случае будет бороться за победу.

«Ясное дело, новая встреча не переполняет нас радостью. «Реал» наряду с «Барселоной» и, может быть, «Сити» с «Баварией» — те команды, с которыми никогда встречаться не хочется. Но верно и то, что выход в четвертьфинал Лиги чемпионов автоматически означает соперничество с лучшими. Так что все нормально. Мы снова будем играть на победу, — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

У «Ювентуса» наблюдаются определенные проблемы с составом: из-за дисквалификации первый матч с «Реалом» пропустят защитник Мехди Бенатия и игрок центра поля Миралем Пьянич. Также в игру точно не вступит полузащитник Федерико Бернардески (травма), и под сомнением участие в матче нападающего Марио Манджукича и оборонца Алекса Сандро, у которых также наблюдаются проблемы со здоровьем. У «Реала» же из потерь можно отметить только запасного центрального защитника Начо.

Впрочем, даже с такими кадровыми потерями «Ювентус» обещает стать невероятно сложным соперником для сливочных: в 2018 году «бьянконери» зацементировали свою оборону и пропустили только от двух команд — «Тоттенхэма» и «Милана», причем последний прервал «сухую» серию туринцев в чемпионате Италии длиной в 959 минут.

«Севилья» — «Бавария» (21:45 мск)

В этот же день еще один испанский клуб «Севилья» примет на своем поле немецкую «Баварию», переживающую расцвет под руководством Юппа Хайнкеса. Нет сомнений, что «рохибланкос» устроят мюнхенским гостям очень горячий прием на своем родном стадионе «Рамос Санчес Писхуан», который является настоящей твердыней нервионцев и нередко превращается в серьезную преграду для испанских грандов, вроде «Реала» или «Барселоны», регулярно теряющих там очки в национальном чемпионате.

Интерес к матчу подогревается и тем, что это первая в истории встреча между «Севильей» и «Баварией».

Испанцы прошли очень тернистый путь, чтобы добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов. Они начали борьбу еще с квалификации, в которой им пришлось одолеть турецкий «Башакшехир» (4:3), чтобы попасть в группу. Затем «рохибланкос» сумели финишировать на второй строчке в квартете после «Ливерпуля», оставив за бортом турнира московский «Спартак» и словенский «Марибор».

В 1/8 финале испанцы были отправлены на «заклание» к «Манчестер Юнайтед», но не тут-то было: после домашней ничьей (0:0) севильцы неожиданно победили на выезде (2:1) и сенсационно прошли дальше.

В последнем матче Примеры подопечные итальянского тренера Винченцо Монтеллы долгое время выигрывали у «Барселоны» со счетом 2:0 и только на последних минутах позволили себя расслабиться, что привело к обидной ничьей: Луис Суарес забил на 88-й минуте, а Лионель Месси — на 89-й.

Испанский защитник «Баварии» Хави Мартинес справедливо отметил, что не стоит недооценивать заведенных нервионцев, которые всегда умели настраиваться на грандов.

«Возможно, кто-то считает, что «Севилья» не так хороша, как «Барселона» и «Реал», но я так не думаю. Если мы не будем готовы на сто процентов, они могут обыграть нас. На мой взгляд, «Севилья» заслужила выиграть оба матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала. Они играли как большая команда и забили два мяча на выезде в самый сложный отрезок матча, — цитирует Мартинеса ESPN.

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«Бавария» на предыдущей стадии спокойно расправилась с турецким «Бешикташем» с общим счетом 8:1. В группе у мюнхенцев все было не так радужно (второе место после «ПСЖ»), однако тогда командой руководил Карло Анчелотти, который явно не сошелся характерами с коллективом. С возвращением в клуб Хайнкеса баварцы ощутимо прибавили и вскоре позволили своему 72-летнему наставнику установить рекорд Лиги чемпионов — 11 побед подряд в этом турнире в качестве тренера. Нет сомнений, что «рекордмайстер» пойдет за 12-й викторией Хайнкеса в предстоящей встрече против севильцев.

«Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем, — заявил главный тренер мюнхенцев на предматчевой пресс-конференции. — «Бавария» всегда нацелена на победу. Просто вспомните, чем все закончилось для «Манчестер Юнайтед», который как раз и увез из Севильи нулевую ничью.

За свою богатую историю «Бавария» провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру. Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники «Севильи». Уверен, это будет замечательный опыт для футболистов обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица.

Наставник «Севильи» Монтелла в ответ пообещал постараться совершить еще одно чудо.