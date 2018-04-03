«Ювентус» сыграет с «Реалом» в матче футбольной Лиги чемпионов

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Финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона «Ювентус» и «Реал» на сей раз встречаются уже на четвертьфинальной стадии.

В июне в британском Кардиффе «Реал» разгромил туринцев со счетом 4:1, решающего успеха добившись после перерыва, когда в ворота Джанлуиджи Буффона влетели три мяча. За прошедшие 10 месяцев в составах команд изменений практически не произошло, однако если «Ювентус» вновь лидирует в чемпионате Италии, то «Реал» вскоре распрощается с национальным титулом, который должен вернуться «Барселоне».

В первой стадии плей-офф команды провели непростые матчи, при этом «Ювентус» с большим трудом сумел пройти английский «Тоттенхэм», победив в ответном матче в гостях — 2:1. В субботу «Ювентус» на своем поле достаточно легко обыграл «Милан» (3:1) в матче чемпионата Италии, до четырех очков увеличив отрыв от идущего вторым «Наполи». Мяч бывшего защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи стал первым, пропущенным туринцами в 11 матчах второго круга национального первенства. По пять «сухих» встреч провели голкиперы Буффон и Войцех Щенсный, которым Максимилиано Аллегри в 2018 году предоставляет примерно равное игровое время. Однако с «Миланом», как и в матчах с «Тоттенхэмом», играл 40-летний Буффон.

Забили же «Милану» Паоло Дибала, Хуан Куадрадо и Сами Хедира. Куадрадо впервые вышел на поле в нынешнем году, восстановившись после травмы. У колумбийца остался должок перед «Реалом» — в финале в Кардиффе он был удален с поля.

Против «Реала» не сыграют дисквалифицированные Мехти Бенатия и Миралем Пьянич.

«Реалу» осталась Лига чемпионов

«Реал» в субботу провел гостевой матч против аутсайдера чемпионата Испании «Лас-Пальмаса», разгромив соперника со счетом 3:0. Зинедин Зидан был настолько уверен в успехе, что предоставил отдых Криштиану Роналду, Иско, Серхио Рамосу, Тони Кроосу, Дани Карвахалю и Марсело. Голы же у мадридцев забили Гарет Бэйл (дважды) и Карим Бензема, причем француз и валлиец реализовали пенальти.

Зидану на пресс-конференции был задан вопрос про участие в матче Иско, который блистает за сборную Испании, недавно сделав хет-трик во встрече с командой Аргентины (6:1), однако в клубе не всегда попадает в состав. «Разница в том, что в сборной Иско проводит семь-восемь матчей за год, а в клубе — 60», — философски ответил Зидан, который в 1996—2001 годах выступал за «Ювентус», выиграв два чемпионата Италии и Межконтинентальный кубок. Скорее всего, во вторник в Турине вновь сыграет не Иско, а Гарет Бэйл.

За восемь туров до финиша «Реал» в чемпионате Испании отстает от «Барселоны» на 13 очков, и главной задачей на конец сезона у «Королевского клуба» остается Лига чемпионов.

В 1/8 финала «Реал» переиграл французский «Пари Сен- Жермен» — 3:1, 2:1, а Роналду продолжил забивать в каждом матче нынешнего турнира.

Всего на счету португальца уже 12 голов в текущем розыгрыше, дважды он забил и «Ювентусу» в июньском финале.

Матч пройдет на «Ювентус-Арене» в Турине, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

Измученная «Севилья» против довольной «Баварии»

В это же время на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет мюнхенскую «Баварию». «Севилья» впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и занимает лишь шестое место в чемпионате Испании, однако в субботу подопечные Винченцо Монтеллы провели яркий домашний матч против «Барселоны» (2:2), где могли победить лидера с разгромным счетом. Однако Франко Васкес и Луис Муриэль сумели забить лишь по мячу, а в концовке гости усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси сравняли счет.

Футболисты «Севильи» потратили большое количество сил, выступая основным составом, — не сыграли с «Барселоной» лишь дисквалифицированный Пабло Сарабия и Виссам Бен Йеддер, чьи два мяча позволили андалусийцам в 1/8 финала победить английский «Манчестер Юнайтед». При этом с «Баварией» не выйдет аргентинец Эвер Банега — ключевая фигура в центре поля, который получил в Лиге чемпионов уже три предупреждения.

«Бавария» в свою очередь накануне игры в Севилье провела домашний матч с дортмундской «Боруссией» — еще несколько лет назад главным конкурентом в чемпионате Германии. Однако на сей раз дортмундцы были разгромлены со счетом 6:0, пять мячей «Бавария» забила еще до перерыва. «Бавария» на 17 очков опережает в таблице «Шальке» и уже в конце недели должна в очередной раз стать чемпионом страны.

Под руководством Юппа Хайнкеса, который осенью сменил Карло Анчелотти, «Бавария» в нынешней Лиге чемпионов одержала шесть побед в шести матчах.

Монтелла также пришел в «Севилью» уже по ходу сезона, успев провести лишь серию с «Манчестер Юнайтед» (0:0, 2:1).

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орзато.