Цель — 15 миллионов. Сколько заработают белорусские клубы в евросезоне-2018/19

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/19



Путь в группу Лиги чемпионов с этого лета станет сложнее и на один раунд дольше — но и ставки вырастут. В прошлом году только за выход в группу БАТЭ начислили бы 12,7 млн. евро, а сейчас в случае успеха клуб ожидает бонус размером в 15,25 млн евро. Те, кто не верят в перспективы борисовчан, знайте: неплохо заработать можно и до группового этапа. Рассмотрим оба сценария.

Читайте также БАТЭ установил клубный рекорд, продав 3401 абонемент

1) БАТЭ не выходит в группу Лиги чемпионов



В этом случае важно добраться до раунда плей-офф. Даже поражение на этой стадии обеспечит 5 млн. евро и билет в группу Лиги Европы (плюс еще 2,92 млн. евро).



Предварительный раунд — 230 тыс. евро

Участие в 1-м квалификационном раунде — 280 тыс. евро

Участие во 2-м квалификационном раунде — 380 тыс. евро

Участие в 3-м квалификационном раунде — 480 тыс. евро

Поражение в раунде плей-офф — 5 млн. евро



Клубам, дошедшим до раунда плей-офф, выплаты солидарности не полагаются.



Клубам, дошедшим до 3-го квалификационного раунда и там уступившим, выплата за участие в 3-м квалификационном раунде не полагается. Однако за ними сохраняются деньги, заработанные в 1-м и 2-м квалификационных раундах. То есть БАТЭ, пропускающий предварительный этап, претендует в этом случае на 640 тыс. евро.



Кроме того, каждому чемпиону страны, не пробившемуся в групповой раунд Лиги чемпионов или Лиги Европы, полагается 260 тыс. евро.



Максимум, который могут выжать борисовчане в Лиге чемпионов, добравшись до раунда плей-офф и там уступив, — 5,64 млн. евро. Плюс билет в группу ЛЕ и 2,92 млн. евро вместе с ним. Минимум (при поражении в 1-м квалификационном раунде) — 280 тыс. евро. Плюс возможность продолжить евросезон в квалификации Лиги Европы. Плюс 260 тыс. евро, если до группы ЛЕ борисовчане не доберутся.



2) БАТЭ выходит в группу Лиги чемпионов



В этом случае БАТЭ не полагаются выплаты солидарности за участие в квалификационных раундах и 260 тыс. евро как чемпиону страны. Зато выход в группу ЛЧ разом принесет на счет «желто-синих» 15,25 млн. евро. Каждая победа в группе будет стоить 2,7 млн. евро, ничья — 900 тыс. долларов.



Фиксированные выплаты, млн. евро

32 участника группового раунда — по 15,25 млн. евро (+ бонусы: за победу — 2,7, за ничью — 0,9)

16 участников 1/8 финала — по 9,5

8 участников ¼ финала — по 10,5

4 участника ½ финала — по 12

Финалист — 15

Чемпион — 19



Выплаты УЕФА за выход в групповой раунд выросли почти на 50 процентов, суммарные выплаты участникам плей-офф — более чем на 50 процентов, выплаты участникам квалификации — почти на 30 процентов.



Маркетинговый пул



Также внушительная сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию. Вся белорусская доля из «маркетингового пула» в случае выхода БАТЭ в групповой раунд достанется борисовчанам как единственным представителям страны в Лиге чемпионов. Правда, доля эта незначительна.

Мирко Иванич в матче против "Арсенала". Фото — Александр Добриян. | Источник: Прессбол

ЛИГА ЕВРОПЫ-2018/19



В Лиге Европы таких умопомрачительных денег, как в Лиге чемпионов, нет, однако поживиться тоже можно. Особенно, начиная с группового этапа.



Фиксированные выплаты, млн. евро

48 участников группового раунда — по 2,92 (+ бонусы: за победу — 0,57, за ничью — 0,19; выход в плей-офф с 1-го места — 1, выход в плей-офф со 2-го места — 0,5)

32 участника 1/16 финала — по 0,5

16 участников 1/8 финала — по 1,1

8 участников ¼ финала — по 1,5

4 участника ½ финала — по 2,4

Финалист — 4,5

Чемпион — 8,5



О том, что будет до группового этапа



Белорусский интерес начинается с квалификации. Нашу страну в турнире представят три клуба — минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и… кто-то еще. Все зависит от того, кому в мае достанется Кубок Беларуси. Если выиграет брестское «Динамо», «Днепр» или «Неман», то вместе с трофеем клуб-победитель получит пропуск во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Минское «Динамо» и «Шахтер» в этом случае стартуют с 1-го раунда.



Если Кубок достанется БАТЭ, то сразу во 2-й квалификационный раунд попадет минское «Динамо» (как вице-чемпион), а с 1-го раунда начнут свой путь «Шахтер» и брестское «Динамо» (как занявшие третье и четвертое места в чемпионате).



Причем главная реформа квалификации евротурнира в том, что появятся два пути в группу — для чемпионов, которые выпадут из ЛЧ, и для остальных.



Вот что ждет трио белорусских полпредов в квалификации.



Обычный путь

Участие в предварительном раунде — 220 тыс. евро

Участие в 1-м квалификационном раунде — 240 тыс. евро

Участие во 2-м квалификационном раунде — 260 тыс. евро

Участие в 3-м квалификационном раунде — 280 тыс. евро

Поражение в раунде плей-офф — 300 тыс. евро



А вот на что может рассчитывать БАТЭ, если оступится в квалификации Лиги чемпионов и продолжит евросезон в Лиге Европы.



Путь чемпионов

Участие во 2-м квалификационном раунде — 260 тыс. евро

Участие в 3-м квалификационном раунде — 280 тыс. евро

Поражение в раунде плей-офф — 300 тыс. евро



Выплаты солидарности по сравнению с прошлым сезоном выросли почти на 30 процентов.



Как и в Лиге чемпионов, клубам, добравшимся до группы Лиги Европы, выплаты солидарности не причитаются.