УЕФА оштрафовал ЦСКА на €30 тыс. за поведение болельщиков на матче ЛЕ с «Црвеной Звездой»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча между клубами прошла 13 февраля в Белграде и завершилась вничью — 0:0.

Российскому клубу вменяется использование пиротехники и бросание предметов болельщиками. В начале второго тайма армейские фанаты зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки, в результате чего поле стадиона заволокло дымом.

УЕФА также оштрафовал «Црвену Звезду» по итогам матча с ЦСКА на 31 тыс. евро. Сербскому клубу предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники и блокировке лестничных проходов.