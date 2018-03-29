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17:25 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал ЦСКА на €30 тыс. за поведение болельщиков на матче ЛЕ с «Црвеной Звездой»

ТАСС, 29 марта. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский ЦСКА на €30 тыс. за поведение болельщиков команды на первом матче 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча между клубами прошла 13 февраля в Белграде и завершилась вничью — 0:0.

Российскому клубу вменяется использование пиротехники и бросание предметов болельщиками. В начале второго тайма армейские фанаты зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки, в результате чего поле стадиона заволокло дымом.

УЕФА также оштрафовал «Црвену Звезду» по итогам матча с ЦСКА на 31 тыс. евро. Сербскому клубу предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники и блокировке лестничных проходов.

По итогам двухматчевого противостояния ЦСКА победил сербский клуб и вышел в следующую стадию соревнований. В настоящее время российский клуб продолжает борьбу за победу в турнире, на стадии ¼ финала ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» (первый матч — 5 апреля в Лондоне)..

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