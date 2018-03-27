УЕФА утвердил изменения в регламенте ЛЧ и ЛЕ со следующего сезона

Со следующего сезона в матчах стадии плей-офф будет разрешена четвертая замена в дополнительное время, на остальные три замены это не повлияет. В заявку на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и матч Суперкубка УЕФА можно будет включить 23 игрока, а не 18 как в других матчах. Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.
Также изменится время начала матчей — еврокубковые встречи будут начинаться в 18:55 и 21:00 по центральноевропейскому времени в зависимости от стадии турниров. После групповой стадии еврокубков клубы смогут дозаявить трех игроков без каких-либо ограничений.