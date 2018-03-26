Куртуа ответил на критику за голы между ног от Месси

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа Куртуа сказал, что Луи ван Гал ничего не понимает в игре голкиперов.



Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» недавно сказал, что ошибка Куртуа перевернула весь матч.



И вот теперь голкипер ему ответил.



Речь о матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Куртуа два раза пропустил между ног от Месси в том матче. Игрок считает, что для вратарей его роста это частая ошибка. А ван Галу вообще не стоит критиковать вратарскую работу.