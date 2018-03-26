Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару перейти в английский «Манчестер Сити».
Куртуа ответил на критику за голы между ног от Месси
Вратаря критиковал ван Гала.
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Вратаря критиковал ван Гала.
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа Куртуа сказал, что Луи ван Гал ничего не понимает в игре голкиперов.
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» недавно сказал, что ошибка Куртуа перевернула весь матч.
И вот теперь голкипер ему ответил.
Речь о матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Куртуа два раза пропустил между ног от Месси в том матче. Игрок считает, что для вратарей его роста это частая ошибка. А ван Галу вообще не стоит критиковать вратарскую работу.