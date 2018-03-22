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20:49 (мск), источник: ТАСС

УЕФА оштрафовал ПСЖ на €43 тыс. за нарушения на матче ЛЧ против мадридского «Реала»

ТАСС, 22 марта. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать французский ПСЖ на €43 тыс. за нарушения на домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Болельщики французского клуба использовали пиротехнические изделия, а также лазерные указки во время матча. На стадионе не был организован досмотр при входе, как того требуют правила безопасности УЕФА, и были заблокированы лестницы. Дисциплинарный комитет постановил не только оштрафовать французский клуб, но закрыть северную трибуну стадиона ПСЖ на следующий домашний матч клуба в еврокубках. Разбирательство из-за отсутствия досмотра закрыто.

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7 марта «Реал» на выезде обыграл ПСЖ со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче победу также одержал мадридский клуб (3:1).

Другая французская команда «Марсель» оштрафована на €30 тыс. за беспорядки в гостевом матче Лиги чемпионов против «Атлетика» из Бильбао. Болельщики клуба не смогут купить билеты на ближайшие два гостевых матча команды в еврокубках, в том числе на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» в Германии. Для «Марселя» устанавливается испытательный срок в два года, кроме того, на домашних матчах еврокубков клуб должен оставлять для болельщиков гостей не менее 5% мест от утвержденной УЕФА вместимости стадиона.

15 марта во время матча Лиги чемпионов в Бильбао болельщики «Марселя» нанесли колотые раны двум стюардам, один из сотрудников стадиона был ранен в шею, другой — в руку. Как отметили медики, повреждения не представляют опасности для жизни. Инцидент произошел в скором времени после начала матча, правоохранительные органы задержали троих болельщиков французского клуба.

«Марсель» в выездном матче турнира обыграл «Атлетик» со счетом 2:1, в первой встрече французская команда также одержала победу (3:1).

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