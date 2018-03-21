Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Названы самые опасные автомобили в мире
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
ЮАР1
Ангола1
Футбол. Сборные
18:00
Иордания
Кувейт
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
22.03
Словакия
ОАЭ
Все события
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
История старейшей в Москве аптеки
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
16:57 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» окажет максимальную поддержку УЕФА в расследовании дисциплинарного дела

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» окажет необходимую поддержку Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в расследовании дисциплинарного дела, которое было открыто в отношении российского клуба после матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «Зенита».

В среду стало известно, что УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

«Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. «Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», — говорится в сообщении клуба.

Встреча между клубами прошла 15 марта в Санкт- Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния «Лейпциг» одержал верх над «Зенитом» и прошел в следующую стадию турнира.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь