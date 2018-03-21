«Зенит» окажет максимальную поддержку УЕФА в расследовании дисциплинарного дела

В среду стало известно, что УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

«Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. «Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», — говорится в сообщении клуба.