Юрий Семин: Надо помочь ЦСКА с расписанием, чтобы команды могла нормально готовиться к Лиге Европы

«Перед ответной встречей с “Атлетико” двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках. Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

«У нас же нет двух составов. Зато есть травмы: против испанцев не смогли играть Ари, Фарфан, Гилерме и Игнатьев, для нас это много. И еще поля с расстояниями такие, что Европе не снились. Из теплого Мадрида — в стылый Екатеринбург с ледяным полем, затем Москва. И на сутки меньше передышки, чем у испанцев. К футболистам “Локомотива” претензий не имею, сделали, что могли. Однако переваривать нагрузки в марте значительно сложней, чем в середине сезона. В условиях сжатого календаря это сыграло большую роль», — добавил Семин.