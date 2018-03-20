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20 марта, источник: Прессбол

Александр Глеб: Венгер включил телевизор, а там лебеди

Самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб в разговоре с корреспондентом журнала «Большой футбол» вспомнил о времени, проведенном в лондонском «Арсенале», и об общении с непотопляемым главным тренером «канониров» Арсеном Венгером.

Источник: РИА "Новости"

Самая удивительная установка, которую ты слышал от Венгера за три года сотрудничества?

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Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление… Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало, — цитирует Александра Глеба «Большой футбол».

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