Александр Глеб: Венгер включил телевизор, а там лебеди

Это, наверное, в 2006 году было, перед финалом Лиги чемпионов. Пришли на установку, сели. Венгер, ничего не говоря, включил телевизор, а там картинка с озером, по которому плавают лебеди. Сотни, если не тысячи. В какой-то момент их всех пугает шум, после чего птицы начинают хлопать крыльями и синхронно набирать высоту. Буквально взлетают сплошным белым полотном в едином порыве. Мы сперва смеялись, а потом притихли, потому что картина на самом деле произвела впечатление… Арсен после этого говорит: «Сегодня вы должны, как эти лебеди, работая вместе, синхронно, добиться успеха». Парни согласно закивали — реально тронуло и мотивировало, — цитирует Александра Глеба «Большой футбол».