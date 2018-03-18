5 главных отличий ЦСКА от других четвертьфиналистов Лиги Европы
Тут не только про финансы и трансферы.
Тут не только про финансы и трансферы.
ЦСКА давненько не бывал в европейских четвертьфиналах — восемь лет, с памятных встреч против «Интера» в другой континентальной лиге. Теперь, когда эмоции от «взятия Лиона» улеглись и информация о следующем сопернике усвоена, можно спокойно оглядеться вокруг: куда попали? А попали, между прочим, в знатную компанию, совсем немного уступающую в статусности лигочемпионской аристократии.
Рядом с толстосумами из Мадрида или Лондона ЦСКА выглядит футбольным пролетарием, бедным, но гордым и дерзким. Таким образом грядущие игры «армейцев» с «Арсеналом» можно рассматривать и как своего рода классовое противостояние. Простой болельщицкий народ к таким сюжетам питает особенную слабость, зачастую желая удачи менее платежеспособной, пафосной команде. С экономической точки зрения
Размер кошелька — не единственное отличие российского
1. ЦСКА меньше всех тратит на трансферы
Поэтому даже трансфер молодого хорватского полузащитника и аренда бывшего любимца, приросшего к английской лавке, стали заметным событием в жизни ЦСКА.
2. У ЦСКА меньше всех легионеров
В известной степени эти два пункта взаимосвязаны: второй логично вытекает из первого. Так или иначе, в этом отношении ЦСКА тоже стоит особняком в великолепной евровосьмёрке. Команда Виктора Гончаренко чуть более чем на четверть состоит из иностранцев (6 игроков или 27,3% от общего числа). У остальных участников раунда пропорция свои/чужие куда более удручающая для «отечественного производителя». У шести клубов из восьми число легионеров в заявке превышает количество местных (в широком смысле слова) исполнителей. Доля легионеров в их заявках колеблется от 63% («Атлетико», «Спортинг») до 76,7% в «Лацио». Даже удивительно, что в портовом городе Марселе французы всё ещё в численном большинстве — 14 против 10. Правда, семеро из этих 14-ти — выходцы из других стран…
3. У ЦСКА больше всех воспитанников
Портал transfermarkt к числу воспитанников «армейского» клуба отнёс только молодёжную тройку Помазун — Гордюшенко — Жамалетдинов. Но
Особняком среди них стоит школа «Атлетико», давшая основе пятёрку квалифицированных кадров. На первый взгляд, неплохо справляется со своей миссией школа «Арсенала» — если не знать, что из четырёх её выпускников в основе трое — иностранцы. У «Лейпцига» и того нет — ноль воспитанников в первой команде. Здесь ЦСКА — пример для подражания.
4. За ЦСКА играет ветеран № 1 Лиги Европы
В ЦСКА есть ряд мастеров, к которым применим громкий эпитет «легенда», но даже им, Акинфееву и Березуцким, не придёт в голову оспаривать особый статус «старшины» Игнашевича. Он не воспитывался в ЦСКА, но настолько сроднился с командой, словно других в его жизни не было. На самом деле они были, но так давно, словно в прошлой жизни — ещё до рождения значительной части наших читателей. Уникальность Игнашевича не в том, что он доиграл до столь почтенных лет — некоторые и до 40 на лавочке спокойно досиживают. То, что в 38 лет и 8 месяцев он остаётся конкурентоспособным на уровне
5. ЦСКА чаще всех побеждает в гостях
Возможно, вы удивитесь, но это факт: из восьмёрки соискателей трофея ЦСКА в этом евросезоне одержал больше всех побед в гостях — пять при всего одной ничьей и единственном поражении (в Манчестере). Для сравнения: главный фаворит этой Лиги Европы, «Атлетико», все три выездных матча в Лиге чемпионов завершил вничью.
Эта команда и без «трансфермаркетов» знает себе цену. И плевать, что соперник котируется в пять раз дороже — это послужит «армейцам» лишним стимулом удивить «Эмирейтс». Как «Да Луш» в сентябре или «Стад де Люмьер» на неделе.
Олег Лысенко