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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

5 главных отличий ЦСКА от других четвертьфиналистов Лиги Европы

Тут не только про финансы и трансферы.

Источник: AFP 2018

ЦСКА давненько не бывал в европейских четвертьфиналах — восемь лет, с памятных встреч против «Интера» в другой континентальной лиге. Теперь, когда эмоции от «взятия Лиона» улеглись и информация о следующем сопернике усвоена, можно спокойно оглядеться вокруг: куда попали? А попали, между прочим, в знатную компанию, совсем немного уступающую в статусности лигочемпионской аристократии.

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Рядом с толстосумами из Мадрида или Лондона ЦСКА выглядит футбольным пролетарием, бедным, но гордым и дерзким. Таким образом грядущие игры «армейцев» с «Арсеналом» можно рассматривать и как своего рода классовое противостояние. Простой болельщицкий народ к таким сюжетам питает особенную слабость, зачастую желая удачи менее платежеспособной, пафосной команде. С экономической точки зрения красно-синие — безоговорочные аутсайдеры восьмёрки. Но этот недостаток одновременно является и преимуществом: они больше соперника нуждаются в призовых деньгах и меньше подвержены давлению общественности.

Размер кошелька — не единственное отличие российского вице-чемпиона от соседей по великолепной восьмёрке. Есть и другие, более приятные глазу и сознанию. Пройдёмся по пунктам.

1. ЦСКА меньше всех тратит на трансферы

Приобретения — традиционно самая больная тема для поклонников столичного клуба. Они уже привыкли жить в режиме бесконечного ожидания покупок, и с каждым новым «окном» степень этого ожидания только снижается.

Поэтому даже трансфер молодого хорватского полузащитника и аренда бывшего любимца, приросшего к английской лавке, стали заметным событием в жизни ЦСКА. Какое-никакое, а всё подкрепление. За три последних сезона красно-синие израсходовали на усиление состава… полтора миллиона евро — смехотворная сумма в глазах любого другого участника ¼ финала Лиги Европы. Даже «Ред Булл» истратил за аналогичный срок на комплектацию в 14 раз больше денег — что уж говорить о главных претендентах на трофей? «Спортинг» с «Лацио» за те же шесть «окон» истратили на новичков под сотню миллионов каждый, «Марсель» — 131 млн, «РБ Лейпциг» — 155,55, «Арсенал» — 252, «Атлетико» — почти 325. Но деньги ведь в футбол не играют, правда, «армейцы»?

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2. У ЦСКА меньше всех легионеров

В известной степени эти два пункта взаимосвязаны: второй логично вытекает из первого. Так или иначе, в этом отношении ЦСКА тоже стоит особняком в великолепной евровосьмёрке. Команда Виктора Гончаренко чуть более чем на четверть состоит из иностранцев (6 игроков или 27,3% от общего числа). У остальных участников раунда пропорция свои/чужие куда более удручающая для «отечественного производителя». У шести клубов из восьми число легионеров в заявке превышает количество местных (в широком смысле слова) исполнителей. Доля легионеров в их заявках колеблется от 63% («Атлетико», «Спортинг») до 76,7% в «Лацио». Даже удивительно, что в портовом городе Марселе французы всё ещё в численном большинстве — 14 против 10. Правда, семеро из этих 14-ти — выходцы из других стран…

3. У ЦСКА больше всех воспитанников

Портал transfermarkt к числу воспитанников «армейского» клуба отнёс только молодёжную тройку Помазун — Гордюшенко — Жамалетдинов. Но мы-то знаем: на самом деле этот кружок шире, и значительно — почти в три раза. Добавьте сюда молодых Головина, Чалова и Хосонова со старослужащим Щенниковым и капитаном Акинфеевым — и получите практически целую команду доморощенных кадров. Девятым в ней летом станет Кучаев, которому осталось всего несколько месяцев до получения статуса «воспитанник» в трактовке УЕФА.

Академии других клубов — четвертьфиналистов ЛЕ не столь активно снабжают людьми свои головные команды.

Особняком среди них стоит школа «Атлетико», давшая основе пятёрку квалифицированных кадров. На первый взгляд, неплохо справляется со своей миссией школа «Арсенала» — если не знать, что из четырёх её выпускников в основе трое — иностранцы. У «Лейпцига» и того нет — ноль воспитанников в первой команде. Здесь ЦСКА — пример для подражания.

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4. За ЦСКА играет ветеран № 1 Лиги Европы

В ЦСКА есть ряд мастеров, к которым применим громкий эпитет «легенда», но даже им, Акинфееву и Березуцким, не придёт в голову оспаривать особый статус «старшины» Игнашевича. Он не воспитывался в ЦСКА, но настолько сроднился с командой, словно других в его жизни не было. На самом деле они были, но так давно, словно в прошлой жизни — ещё до рождения значительной части наших читателей. Уникальность Игнашевича не в том, что он доиграл до столь почтенных лет — некоторые и до 40 на лавочке спокойно досиживают. То, что в 38 лет и 8 месяцев он остаётся конкурентоспособным на уровне плей-офф Лиги Европы — вот что достойно восхищения! У соперников, реального и потенциальных, даже в запасе таких взрослых мужчин нет — не то что на поле. Колоссальный опыт Сергея Николаевича, профессиональный и житейский, — не менее серьёзное подспорье для ЦСКА, нежели молодецкий задор Головина или бойцовский дух Вернблума.

5. ЦСКА чаще всех побеждает в гостях

Возможно, вы удивитесь, но это факт: из восьмёрки соискателей трофея ЦСКА в этом евросезоне одержал больше всех побед в гостях — пять при всего одной ничьей и единственном поражении (в Манчестере). Для сравнения: главный фаворит этой Лиги Европы, «Атлетико», все три выездных матча в Лиге чемпионов завершил вничью.

Тактическая грамотность тренера вкупе с суммарным опытом личного состава и сильными личностными качествами лидеров позволяют ЦСКА не чувствовать себя ущербным в окружении более финансово благополучных конкурентов.

Эта команда и без «трансфермаркетов» знает себе цену. И плевать, что соперник котируется в пять раз дороже — это послужит «армейцам» лишним стимулом удивить «Эмирейтс». Как «Да Луш» в сентябре или «Стад де Люмьер» на неделе.

Олег Лысенко

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