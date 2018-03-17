УЕФА — о матчах «Арсенала» и ЦСКА: Мы полны решимости оставаться политически нейтральными

Ранее лондонцы выступили с обращением к фанатам, которые собираются ехать в Москву. «Канониры» попросили болельщиков быть осторожными из-за резкого ухудшения отношений между Великобританией и Россией.

«УЕФА — это спортивная организация, целью которой является продвижение и развитие футбола, который может принести пользу и обеспечить удовольствие для всех слоев общества. Как следствие, мы полны решимости оставаться политически нейтральными и не будем участвовать в правительственных делах.



УЕФА имеет правила безопасности организации матчей и тесно сотрудничает со всеми клубами и местными властями, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер для обеспечения безопасности всех участников», — говорится в заявлении УЕФА.