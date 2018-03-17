«Лион» осудил нападение фанатов на полицейских перед матчем с ЦСКА

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Ранее сообщалось, что перед матчем произошли беспорядки с участием футбольных фанатов. В результате столкновений восемь французских полицейских получили ранения. Беспорядки начались незадолго до встречи. Как сообщил корреспондент L’Equipe Билель Гази, фанаты ЦСКА попытались напасть на фанатов «Лиона». Полиция вмешалась, попытавшись предотвратить столкновения. Был использован слезоточивый газ. Позже Гази добавил, что, по другой информации, это были столкновения между фанатами французской команды и полицией. Всего в беспорядках участвовали от 100 до 150 человек. Трое были арестованы.

«Лион» самым решительным образом осуждает нападения на полицию группой людей в капюшонах, которые не являются частью официальных групп поддержки клуба. Эти неприемлемые действия в отношении сотрудников полиции причиняют ущерб «Лиону», который ранее получил условное наказание от УЕФА, а также дискредитируют всех болельщиков клуба, в основном являющихся примером для подражания. Клуб полностью поддерживает пострадавших полицейских. Наши люди сотрудничают с полицией для выявления виновных в этих преднамеренных нападениях на стражей порядка, — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Лиона».