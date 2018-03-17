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01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» осудил нападение фанатов на полицейских перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Лиона» выступила с заявлением по поводу нападения «группы людей в капюшонах» на полицейских перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА.

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24
фотографии
24
фотографии

Ранее сообщалось, что перед матчем произошли беспорядки с участием футбольных фанатов. В результате столкновений восемь французских полицейских получили ранения. Беспорядки начались незадолго до встречи. Как сообщил корреспондент L’Equipe Билель Гази, фанаты ЦСКА попытались напасть на фанатов «Лиона». Полиция вмешалась, попытавшись предотвратить столкновения. Был использован слезоточивый газ. Позже Гази добавил, что, по другой информации, это были столкновения между фанатами французской команды и полицией. Всего в беспорядках участвовали от 100 до 150 человек. Трое были арестованы.

«Лион» самым решительным образом осуждает нападения на полицию группой людей в капюшонах, которые не являются частью официальных групп поддержки клуба. Эти неприемлемые действия в отношении сотрудников полиции причиняют ущерб «Лиону», который ранее получил условное наказание от УЕФА, а также дискредитируют всех болельщиков клуба, в основном являющихся примером для подражания. Клуб полностью поддерживает пострадавших полицейских. Наши люди сотрудничают с полицией для выявления виновных в этих преднамеренных нападениях на стражей порядка, — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Лиона».

ЦСКА одержал победу над «Лионом» со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Лион 2:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
15.03.2018, 23:05 Зрители: 38622 плей-офф: 1/8 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Виктор Гончаренко
Голы
58′ Максвел Гнали Корне (Ж. Ферри) 27
71′ Мариано Диас (Б. Траоре) 9
17 Александр Головин (А. Дзагоев) 39′
7 Ахмед Муса (К. Набабкин, А. Головин) 60′
3 Понтус Вернблум (К. Кучаев, А. Дзагоев) 65′
Составы
Антони Лопеш (к) 1
Кенни Тете 23
Муктар Диакаби 5
Антониу Марселу 6
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
78′ Мариано Диас 9
Максвел Гнали Корне 27
70′ Фернанду де Оливейра Марсал 20
Ферлан Менди 22
68′ Жордан Ферри 12
Мизьян Маолида 17
66′ Мемфис Депай 11
Бертран Траоре 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин 14′
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 46′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 90′
72 Астемир Гордюшенко
7 Ахмед Муса 73′ 36′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 4
4 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
Боковой судья Аластер Матер (Шотландия)
За воротами Эндрю Даллас (Шотландия)
За воротами Дон Робертсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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