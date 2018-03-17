Лондонский «Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Футбольный клуб «Арсенал», выступающий в английской
Футбольный клуб «Арсенал», выступающий в английской
«Безопасность болельщиков — всегда для нас на первом месте», — говорится в нем.
«Учитывая возросшую политическую напряженность между двумя странами, вы должны понимать, что возможны антибританские настроения и агрессивное поведение. Рекомендуем вам быть бдительными, избегать любого рода демонстраций и публичных комментариев на политические темы», — предупредили в футбольном клубе.
При этом отмечается, что в британском диппредставительстве в Москве не располагают информацией о том, что путешественники из Великобритании в настоящее время сталкиваются в России с
Напомним, 12 апреля в Москве состоится ответная игра четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом». Первый матч пройдет 5 апреля в Лондоне.