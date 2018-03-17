Александр Мостовой: Не сказал бы, что «Реал» — очевидный фаворит в паре с «Ювентусом»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Реал» и «Ювентус» имеют равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что «Реал» и «Ювентус» имеют равные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Первый матч между командами пройдет 3 апреля в Турине, а ответный — 11 апреля в Мадриде.
— Эту пару выделил бы, как самую интересную. И я бы не сказал, что «Реал» — очевидный фаворит, — сказал Мостовой. — Думаю, шансы здесь 50 на 50. Сейчас будет вдвойне интересно посмотреть на «Ювентус».
— Если Буффон опять не сможет выиграть Лигу чемпионов, что при таком сопернике вполне вероятно, как это расцените?
— Ну, не получится и не получится. Многие кричат, что Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. А какая разница? Я вам еще
— На чьей стороне ваши симпатии в этой паре?
— Наверное, на стороне «Ювентуса».