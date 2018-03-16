Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере

Источник: Спорт-Экспресс

БЕРЕЗУЦКИХ И ИГНАШЕВИЧА ХВАТИТ НА ОСТАТОК СЕЗОНА

— Первые эмоции, когда узнали, что придется играть с «Арсеналом»? — первый вопрос Гончаренко.

— На этой стадии легких соперников быть не может. Я вообще спокойно отношусь к жеребьевке. Так было и перед 1/16, и перед 1/8, и соответственно сегодня. Здесь все просто. Тебе выпадает соперник, и ты к нему готовишься. Зачем гадать?

— Но неужели не хотелось попасть, например, на «Спортинг»?

— Да в четвертьфинале уже не может быть удобных или неудобных соперников. Все прошли долгий, непростой путь, каждый представляет собой определенную опасность.

— И чем, прежде всего, опасен нынешний «Арсенал»?

— Знаете, сложилась интересная ситуация. Александр Ермакович вошел в наш тренерский штаб. А он с БАТЭ играл и против «Црвены Звезды», и против «Арсенала». Так что получим от него очень ценную и полную информацию о сопернике.

— Согласны с тем, что в этом сезоне «канониров» лихорадит? Серьезный шанс для армейцев?

— Иногда команде легче играть в еврокубках, чем во внутреннем чемпионате. Может быть, в Англии сложнее вскрывать оборону соперников, возможно, многие закрываются против команды Венгера. Это пока лишь предположение. Не могу сказать, что я видел много матчей лондонцев, учитывая и свой плотный график и то, что приходилось просматривать других соперников.

— Даже футболисты «Арсенала» говорят о каком-то кризисе.

— Даже не знаю, что тут сказать. Может быть, какие-то внутренние противоречия и возникают. Хотя в это слабо верится.

— Почему?

— Венгер — опытный тренер, он вряд ли такое допустит. Возможно, мы опять видим строительство новой команды. Поэтому, наверное, «Арсеналу» и свойственна некоторая нестабильность — взлеты и падения.

Не забывайте, что «Арсенал» покинули Санчес, Жиру, зато пришли Мхитарян, Обамеянг. Коллектив меняется. Это сказывается в первое время на результатах.

— Домашний матч «Локомотива» с «Атлетико» и гостевая встреча «Спартака» с «Ливерпулем» укрепили вас во мнении, что играть в открытый футбол против таких команд, в том числе и против «Арсенала», — смерти подобно?

— Нет, я бы не был столь категоричен. Надо понимать простую ситуацию. Есть двухматчевое противостояние. Если хочешь пройти в следующий раунд, должен рисковать. Это может быть и при ничейном результате и, конечно, тогда, когда ты уступаешь. Понятно, что можешь напороться и получить встречные атаки. Но нельзя, проигрывая, не рисковать! Это немыслимо. Если ты уже ввязался в бой, делай все от тебя зависящее. Я понимаю «Локомотив» и «Спартак». Они побежали вперед, чтобы изменить тот счет, который был на табло. Знаете, иногда кажется, что ты ничем не рискуешь. А на поверку — ставишь на карту все (улыбается).

— Злопыхатели ЦСКА сразу после жеребьевки вспомнили недавний матч против «МЮ» (1:4). «Арсенал» — команда другого уровня? Менее прагматичный стиль Венгера дает армейцам больше шансов на удачный исход противостояния?

— Не люблю делать какие-то выводы без глубокого анализа. Мне надо посмотреть. На поверхности — атакующий стиль «Арсенала». Знаем, что там много индивидуально сильных футболистов, подрастает молодежь. Но все равно необходим детальный анализ, чтобы ответить на ваш вопрос.

— То есть сейчас у вас нет ответа на вопрос, как остановить, например, Мхитаряна?

— Мне очень нравилась пара Мхитарян — Обамеянг, когда еще Ройс вместе с ними выступал в «Боруссии». При Тухеле они атаковали просто великолепно! Но сейчас они уже в другой команде. Прекрасно знаю возможности Мхитаряна. Приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать не только Генриха, но и всю группу атаки.

— Березуцкие и Игнашевич в силу своего опыта способны закрыть Мхитаряна?

— Вопрос так звучит, как будто мы кем-то можем их заменить.

Если Василий, Алексей, Сергей продолжают играть на таком высоком уровне, значит, конечно, способны нейтрализовать того же Мхитаряна. В этом нет никаких сомнений. А моя задача — их правильно направить и подготовить.

— А у вас нет опасений, что армейским ветеранам просто не хватит физических кондиций, выносливости на остаток сезона?

— Здесь как раз таки никаких опасений нет. Зная их профессионализм, подготовку к матчам, умение подвести себя к нужному моменту в хорошей форме, в Березуцких и Игнашевиче сомневаться просто не приходится! Понятно, что нам придется применять какую-то ротацию. Однако, уверен, и братья, и Сергей справятся.

ЕСЛИ ГОЛОВИН ПОКАЖЕТ СВОЙ УРОВЕНЬ, ТО БУДЕТ ХОРОШО СМОТРЕТЬСЯ И ПРОТИВ «АРСЕНАЛА»

— Какой процент дадите, что братья и Игнашевич все-таки продлят контракт с ЦСКА?

— Здесь можно обойтись вообще без процентов.

— Каким образом?

— Все просто — задайте им этот вопрос (улыбается).

— Головин провел феноменальный матч против «Лиона». Ранее его сватали как раз в лондонский «Арсенал». Не видите такого подтекста в вашем противостоянии с командой Венгера? Может быть, это вообще станет моментом истины для Александра?

— Это точно не момент истины. Важно то, что Головин растет. Если он будет думать только о том, как нужно произвести впечатление, например, на тренера соперника, то на этом можно и погореть. Ему просто необходимо показать свой уровень, который у него уже есть. Тогда, думаю, Александр будет хорошо смотреться в этих встречах с «Арсеналом».

— Вы говорили, что в гостевом матче с «МЮ» Головин сыграл на уровне Погба. Сопоставим ли он по своему классу с полузащитниками «Арсенала» — Уилширом, Рэмси, Джакой?

— Мы знаем, что Головин обладает достаточно высоким уровнем мастерства. А сравнивать с другими исполнителями его амплуа можно уже будет непосредственно на поле во время этих матчей.

— Матч с «Лионом» — пока самый качественный в исполнении ЦСКА в этом сезоне?

— Знаете, когда мы вышли на предыгровую тренировку на это изумрудное поле, от которого уже немного отвыкли после сборов в испанском Кампоаморе, то появилось огромное желание играть в таких условиях (улыбается). Такое качество игры я связываю в том числе и с состоянием газона.

— Первый гол «Лиона», забитый после того, как мяч покинул поле, укрепил вас в мысли, что видеоповторы просто необходимы и без них уже никуда?

— Я здесь, пожалуй, соглашусь с Вернблумом. Хотелось бы, чтобы в футболе было меньше пауз. Зачем еще растягивать игру?

Мы по своим датчикам видим, что любая остановка матча (замена, оказание медицинской помощи) приводит к тому, что интенсивность и КПД команды сразу падает. Если и дальше будем разбивать игру на видеоповторы, это может привести к отрицательным последствиям. Меня удивляет другое.

— Что?

— В матче с «Лионом» два помощника судьи почему-то не отреагировали, когда мяч покинул поле. Видимо, сказался человеческий фактор… В целом у меня одно пожелание — чтобы в игре было как можно меньше пауз. Если и вводить видеоповторы, то решения по ним должны принимать очень быстро — в течение 15−20 секунд.

МУСА? КОГДА ДОЛГО НЕ ИГРАЕШЬ, МЕДЛЕННЕЕ ПРИНИМАЕШЬ РЕШЕНИЯ

— Почему Витинью остался в запасе? Ведь Муса в последних матчах был далек от своей идеальной формы…

— Витинью действительно находится в очень хорошей форме. Его гол в Грозном — яркое тому подтверждение. Но мы не можем выпускать 12 футболистов. Исходили из того, что нам надо было укрепить центр поля, поэтому и остановились на таком стартовом составе.

— В опорной зоне вы Вернблума не видите, так как не хотите разбивать связку Натхо — Головин?

— Понтус играл у нас и в центре поля. В целом шведа мы можем использовать на разных позициях, что является для меня и для команды большим плюсом.

— Когда мы увидим прежнего Мусу?

— Посмотрим. Все-таки длительная пауза в играх сказывается на том, что ты порой медленно принимаешь решения, и соперник тебя опережает. Ждем, что Ахмед еще прибавит и выйдет на другой уровень.

— После завершения первой части сезона в интервью «СЭ» вы сказали: «Не жалейте ЦСКА. Этот состав способен побороться за чемпионство». Сейчас готовы повторить эту же мысль?

— Мы идем шаг за шагом, step by step. От матча к матчу. Понятно, что у нас будет тяжелый график. Но вспомните сколько раз мы выходили с честью из сложных ситуаций на характере команды и отдельных игроков. Постараемся решить эту задачу и сейчас. Делать громогласные заявления, что мы станем чемпионами или займем второе место?

— Не хотите?

— А какие мы должны делать заявления, если ЦСКА на протяжении длительного времени занимает только первые и вторые места?

Мы же не будем говорить, что наша задача — третье место. Разве не так? Все в коллективе и без слов понимают цели. Скажу больше. Не возникает такой ситуации, когда приезжает Евгений Леннорович Гинер и говорит, что мы должны стать чемпионом.

— Почему?