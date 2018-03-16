Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб2
Химки1
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
17.03
СКА-Хабаровск
Урал
Футбол. Первый дивизион
17.03
Сибирь
Крылья Советов
Все события
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Россию — в костюмах химзащиты! Англичане — о матче «Арсенала» с ЦСКА

Реакция СМИ на жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы.

Источник: Reuters

DAILY MAIL: «ИГРА В РАЗГАР ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

«Арсенал» поедет в Россию в разгар политического кризиса, — пишет издание. — Клубу предстоит пугающая поездка в Россию. Впрочем, «Арсенал» — однозначный фаворит противостояния. Но жеребьевка получилась не очень простой для болельщиков, учитывая напряжение между странами. Футбольная Ассоциация уже провела ряд встреч, на которых обсуждалась возможность отказа от участия в чемпионате мира, так как безопасность игроков и болельщиков волнует всех в стране. МИД Великобритании на данный момент не советует своим гражданам ездить в Россию из-за антибританских настроений.

THE SUN: ЧЕТВЕРТАЯ ФОРМА «АРСЕНАЛА» ДЛЯ ВЫЕЗДА В РОССИЮ

Издание в первую очередь обращает внимание на одну и ту же шутку, которой делятся болельщики в связи с игрой «Арсенала» и ЦСКА.

Фанаты английской команды придумали новую, четвертую форму, специально для выездной игры в России. Выглядит она как костюм химзащиты.

«Арсенал» сыграет в особенной форме

Во время загрузки произошла ошибка.

«Срочные новости! “Арсенал” показал форму на выездной матч с ЦСКА».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Игроки “Арсенала” в самолете по пути в Россию».

Во время загрузки произошла ошибка.

DAILY MIRROR: «ЦСКА ВООДУШЕВИЛ «АРСЕНАЛ»

«Конечно, противостояние будет рассматриваться в свете политического напряжения между странами, — начинает Daily Mirror. — “Арсенал” поставил цель выиграть Лигу Европы, и такой соперник, как ЦСКА, только воодушевит команду. Можно вспомнить, как “Манчестер Юнайтед” вынес армейцев в Лиге чемпионов как раз перед Рождеством. Тем не менее, ЦСКА шокировал победой над “Лионом” в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный негативный момент — это волнение за фанатов английского клуба, которые решат поехать в Россию. Пока запрета на поездки в Россию нет. И нападений на британских граждан зарегистрировано не было. Тем не менее, МИД Великобритании просит путешественников держаться подальше от юга страны».

Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
Россияне завоевали два золота и одно серебро в пятницу на ПИ
Четвертьфиналисты Лиги Европы узнали своих соперников
Российским биатлонисткам вручены медали Паралимпиады-2018
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кокорину
Новости
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь