В Россию — в костюмах химзащиты! Англичане — о матче «Арсенала» с ЦСКА
Реакция СМИ на жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы.
Реакция СМИ на жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы.
DAILY MAIL: «ИГРА В РАЗГАР ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»
«Арсенал» поедет в Россию в разгар политического кризиса, — пишет издание. — Клубу предстоит пугающая поездка в Россию. Впрочем, «Арсенал» — однозначный фаворит противостояния. Но жеребьевка получилась не очень простой для болельщиков, учитывая напряжение между странами. Футбольная Ассоциация уже провела ряд встреч, на которых обсуждалась возможность отказа от участия в чемпионате мира, так как безопасность игроков и болельщиков волнует всех в стране. МИД Великобритании на данный момент не советует своим гражданам ездить в Россию
THE SUN: ЧЕТВЕРТАЯ ФОРМА «АРСЕНАЛА» ДЛЯ ВЫЕЗДА В РОССИЮ
Издание в первую очередь обращает внимание на одну и ту же шутку, которой делятся болельщики в связи с игрой «Арсенала» и ЦСКА.
Фанаты английской команды придумали новую, четвертую форму, специально для выездной игры в России. Выглядит она как костюм химзащиты.
«Арсенал» сыграет в особенной форме
«Срочные новости! “Арсенал” показал форму на выездной матч с ЦСКА».
«Игроки “Арсенала” в самолете по пути в Россию».
DAILY MIRROR: «ЦСКА ВООДУШЕВИЛ «АРСЕНАЛ»
«Конечно, противостояние будет рассматриваться в свете политического напряжения между странами, — начинает Daily Mirror. — “Арсенал” поставил цель выиграть Лигу Европы, и такой соперник, как ЦСКА, только воодушевит команду. Можно вспомнить, как “Манчестер Юнайтед” вынес армейцев в Лиге чемпионов как раз перед Рождеством. Тем не менее, ЦСКА шокировал победой над “Лионом” в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный негативный момент — это волнение за фанатов английского клуба, которые решат поехать в Россию. Пока запрета на поездки в Россию нет. И нападений на британских граждан зарегистрировано не было. Тем не менее, МИД Великобритании просит путешественников держаться подальше от юга страны».