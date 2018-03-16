В Россию — в костюмах химзащиты! Англичане — о матче «Арсенала» с ЦСКА

Источник: Reuters

DAILY MAIL: «ИГРА В РАЗГАР ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

«Арсенал» поедет в Россию в разгар политического кризиса, — пишет издание. — Клубу предстоит пугающая поездка в Россию. Впрочем, «Арсенал» — однозначный фаворит противостояния. Но жеребьевка получилась не очень простой для болельщиков, учитывая напряжение между странами. Футбольная Ассоциация уже провела ряд встреч, на которых обсуждалась возможность отказа от участия в чемпионате мира, так как безопасность игроков и болельщиков волнует всех в стране. МИД Великобритании на данный момент не советует своим гражданам ездить в Россию из-за антибританских настроений.

THE SUN: ЧЕТВЕРТАЯ ФОРМА «АРСЕНАЛА» ДЛЯ ВЫЕЗДА В РОССИЮ

Издание в первую очередь обращает внимание на одну и ту же шутку, которой делятся болельщики в связи с игрой «Арсенала» и ЦСКА.

Фанаты английской команды придумали новую, четвертую форму, специально для выездной игры в России. Выглядит она как костюм химзащиты.

«Арсенал» сыграет в особенной форме

«Срочные новости! “Арсенал” показал форму на выездной матч с ЦСКА».

«Игроки “Арсенала” в самолете по пути в Россию».

DAILY MIRROR: «ЦСКА ВООДУШЕВИЛ «АРСЕНАЛ»