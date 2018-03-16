«Арсенал» никогда не выигрывал в гостях у россиян

Сегодня прошла жеребьевка Лиги Европы и ЦСКА в соперники достался лондонский «Арсенал».



Интересно, что английская команда никогда не выигрывала у российских команд на выезде. За всю свою историю лондонцы три раза играли в России в ничью и один раз проиграли «Спартаку» 2:3. Правда, было это еще в 1982 году.



Но у армейцев статистика с английскими клубами тоже не впечатляющая. Они проиграли англичанам все свои последние 5 матчей.



Команды сыграют в ¼ Лиги Европы уже 5 и 12 апреля.