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16:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Арсенал» никогда не выигрывал в гостях у россиян

А ЦСКА проиграл английским командам все 5 последних матчей.

Источник: Reuters

Сегодня прошла жеребьевка Лиги Европы и ЦСКА в соперники достался лондонский «Арсенал».

Интересно, что английская команда никогда не выигрывала у российских команд на выезде. За всю свою историю лондонцы три раза играли в России в ничью и один раз проиграли «Спартаку» 2:3. Правда, было это еще в 1982 году.

Но у армейцев статистика с английскими клубами тоже не впечатляющая. Они проиграли англичанам все свои последние 5 матчей.

Команды сыграют в ¼ Лиги Европы уже 5 и 12 апреля.

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