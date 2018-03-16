Об этом хоккеист рассказал в соцсети
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в ¼ финала Лиги Европы
Московский ЦСКА узнал соперника по ¼ финала Лиги Европы.
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Московский ЦСКА узнал соперника по ¼ финала Лиги Европы.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
Соперником столичного ЦСКА стал лондонский «Арсенал».
В других противостояниях обидчик питерского «Зенита» немецкий клуб «РБ Лейпциг» сыграет с «Марселем», победивший московский «Локомотив» мадридский «Атлетико» встретится с португальским «Спортингом», а римский «Лацио» сыграет с «Зальцбургом».
Матчи пройдут 5 и 12 апреля. Первый матч ЦСКА сыграет в Лондоне, ответная встреча пройдет в Москве.
Финал Лиги Европы будет сыгран 16 мая в Лионе.