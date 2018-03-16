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15:11 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в ¼ финала Лиги Европы

Московский ЦСКА узнал соперника по ¼ финала Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Соперником столичного ЦСКА стал лондонский «Арсенал».

В других противостояниях обидчик питерского «Зенита» немецкий клуб «РБ Лейпциг» сыграет с «Марселем», победивший московский «Локомотив» мадридский «Атлетико» встретится с португальским «Спортингом», а римский «Лацио» сыграет с «Зальцбургом».

Матчи пройдут 5 и 12 апреля. Первый матч ЦСКА сыграет в Лондоне, ответная встреча пройдет в Москве.

Финал Лиги Европы будет сыгран 16 мая в Лионе.

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