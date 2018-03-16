ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в ¼ финала Лиги Европы

В других противостояниях обидчик питерского «Зенита» немецкий клуб «РБ Лейпциг» сыграет с «Марселем», победивший московский «Локомотив» мадридский «Атлетико» встретится с португальским «Спортингом», а римский «Лацио» сыграет с «Зальцбургом».