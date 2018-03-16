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Четвертьфиналисты Лиги Европы узнали своих соперников
В Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда
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В Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют:
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция).
«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия).
«Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).
«Лацио» (Италия) — «РБ Зальцбург» (Австрия).
Первые матчи ¼ финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля.
Финал состоится 16 мая в Лионе.