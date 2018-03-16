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15:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Четвертьфиналисты Лиги Европы узнали своих соперников

В Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда плей-офф Лиги Европы.

Источник: Reuters

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют:

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Марсель» (Франция).

«Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия).

«Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия).

«Лацио» (Италия) — «РБ Зальцбург» (Австрия).

Первые матчи ¼ финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля.

Финал состоится 16 мая в Лионе.

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