Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Тренер упал, празднуя победу (видео)
Симоне Индзаги радовался слишком динамично.
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Симоне Индзаги радовался слишком динамично.
В матче ¼ Лиги Европы тренер «Лацио» настолько был рад победе, что не удержался на ногах.
Главный тренер праздновал проход своей команды в следующую стадию, бежал, потерял равновесие и упал.
Это сняли на видео и уже выложили в инстаграм.
Вчера «Лацио» обыграли «Динамо» в Киеве 2:0.
В последний раз до этого римская команда проходила в такую стадию еврокубков 19 лет назад.