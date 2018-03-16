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14:43 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Тренер упал, празднуя победу (видео)

Симоне Индзаги радовался слишком динамично.

В матче ¼ Лиги Европы тренер «Лацио» настолько был рад победе, что не удержался на ногах.

Главный тренер праздновал проход своей команды в следующую стадию, бежал, потерял равновесие и упал.

Это сняли на видео и уже выложили в инстаграм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера «Лацио» обыграли «Динамо» в Киеве 2:0.

В последний раз до этого римская команда проходила в такую стадию еврокубков 19 лет назад.

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