Тренер упал, празднуя победу (видео)

В матче ¼ Лиги Европы тренер «Лацио» настолько был рад победе, что не удержался на ногах.



Главный тренер праздновал проход своей команды в следующую стадию, бежал, потерял равновесие и упал.



Это сняли на видео и уже выложили в инстаграм.