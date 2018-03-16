Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Скрипаля пытались убить: Михеев расставил точки над «і»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Беременная Ева Лонгория забывает, что ждет ребенка
Лавров упал на сцене форума (видео)
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо СПб0
Химки0
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Еврокубки
15.03
Арсенал3
Милан1
Футбол. Еврокубки
15.03
Зальцбург0
Боруссия Д0
Все события
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
14:09 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Киевскому «Динамо» перевернули герб

На форме герб нарисовали вверх ногами.

Источник: Reuters

Интересное фото разошлось по сети после вчерашнего матча между киевским «Динамо» и «Лацио».

Клубный герб «Динамо» на шортах нападающего украинской команды Жуниора Мораеса оказался нарисован наоборот. То есть, перевернут вверх ногами. Пока никаких комментариев от клуба по этому поводу еще не было.

Скорее всего кто-то просто ошибся при изготовлении этого комплекта формы.

Матч с римлянами киевляне проиграли со счетом 0:2 и вылетели из еврокубков.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Россияне завоевали два золота и одно серебро в пятницу на ПИ
Четвертьфиналисты Лиги Европы узнали своих соперников
Российским биатлонисткам вручены медали Паралимпиады-2018
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кокорину
Новости
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь