Киевскому «Динамо» перевернули герб

Интересное фото разошлось по сети после вчерашнего матча между киевским «Динамо» и «Лацио».



Клубный герб «Динамо» на шортах нападающего украинской команды Жуниора Мораеса оказался нарисован наоборот. То есть, перевернут вверх ногами. Пока никаких комментариев от клуба по этому поводу еще не было.



Скорее всего кто-то просто ошибся при изготовлении этого комплекта формы.



Матч с римлянами киевляне проиграли со счетом 0:2 и вылетели из еврокубков.