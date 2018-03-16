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Киевскому «Динамо» перевернули герб
На форме герб нарисовали вверх ногами.
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На форме герб нарисовали вверх ногами.
Интересное фото разошлось по сети после вчерашнего матча между киевским «Динамо» и «Лацио».
Клубный герб «Динамо» на шортах нападающего украинской команды Жуниора Мораеса оказался нарисован наоборот. То есть, перевернут вверх ногами. Пока никаких комментариев от клуба по этому поводу еще не было.
Скорее всего
Матч с римлянами киевляне проиграли со счетом 0:2 и вылетели из еврокубков.