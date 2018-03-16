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14:13 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов

Сильнейшие клубы Европы узнали своих соперников по следующему раунду плей-офф.

Источник: Reuters

В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Пары четвертьфиналистов:

«Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи ¼ финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля.

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