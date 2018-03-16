Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
Сильнейшие клубы Европы узнали своих соперников по следующему раунду
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Сильнейшие клубы Европы узнали своих соперников по следующему раунду
В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Пары четвертьфиналистов:
«Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия)
«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия)
«Ювентус» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия)
Первые матчи ¼ финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля.