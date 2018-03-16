Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб
Химки
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эйбар
Футбол. Еврокубки
15.03
Лион2
ЦСКА3
Футбол. Еврокубки
15.03
Зальцбург0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
15.03
Арсенал3
Милан1
Все события
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Биатлонистка из РФ стала семикратной паралимпийской чемпионкой
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
11:18 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Акинфеев отразил ударов больше всех в 1/8 Лиги Европы

Армейцам было непросто.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам за вчерашние матчи Игорь Акинфеев отбил 12 ударов по своим воротам.

Голкипер «ЦСКА» отразил 80% всех ударов, которые наносили футболисты «Лиона».

По процентному показателю лучше стал только вратарь «Зальцбурга» Александр Вальке. Он отбил 88% ударов «Боруссии».

Армейцам удалось забить три мяча и удержать до конца победный счет 3:2.

По сумме двух матчей ничья, но именно «ЦСКА» забили больше голов на выезде, поэтому они проходят в следующую стадию турнира.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ
Футболист ЦСКА номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Биатлонистка из РФ стала семикратной паралимпийской чемпионкой
«Вашингтон» победил «Айлендерс», Кузнецов сделал три передачи
Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кокорину
Спорт-Экспресс
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь