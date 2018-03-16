Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Акинфеев отразил ударов больше всех в 1/8 Лиги Европы
Армейцам было непросто.
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Армейцам было непросто.
По подсчетам за вчерашние матчи Игорь Акинфеев отбил 12 ударов по своим воротам.
Голкипер «ЦСКА» отразил 80% всех ударов, которые наносили футболисты «Лиона».
По процентному показателю лучше стал только вратарь «Зальцбурга» Александр Вальке. Он отбил 88% ударов «Боруссии».
Армейцам удалось забить три мяча и удержать до конца победный счет 3:2.
По сумме двух матчей ничья, но именно «ЦСКА» забили больше голов на выезде, поэтому они проходят в следующую стадию турнира.