Акинфеев отразил ударов больше всех в 1/8 Лиги Европы

По подсчетам за вчерашние матчи Игорь Акинфеев отбил 12 ударов по своим воротам.



Голкипер «ЦСКА» отразил 80% всех ударов, которые наносили футболисты «Лиона».



По процентному показателю лучше стал только вратарь «Зальцбурга» Александр Вальке. Он отбил 88% ударов «Боруссии».



Армейцам удалось забить три мяча и удержать до конца победный счет 3:2.



По сумме двух матчей ничья, но именно «ЦСКА» забили больше голов на выезде, поэтому они проходят в следующую стадию турнира.