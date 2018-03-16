Вернблум: Акинфеев — отличный вратарь! Именно за это ему и платят

— Все знают, что Вернблум — неплохой опорный полузащитник. Но он, оказывается, и вполне годный форвард, который забивает решающие мячи? — Pontus is the best striker in the world! — сразу же вмешивается в разговор защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Даже температура, из-за которой он был заменен в перерыве матча, не мешает ему шутить. — Ха-ха (смеётся Понтус). А если серьезно, я играл на позиции нападающего, когда был молодым. Это было в Швеции и Голландии. Так что для меня в этом нет ничего нового. — Какие впечатления от игры в Лионе? ЦСКА совершил подвиг? — Это был очень тяжелый матч. Но мы сыграли идеально. С первой до последней минуты. Создавали моменты. И вообще-то, счет должен быть 3:1. Первый гол в наши ворота нельзя было засчитывать — мяч ушел в аут. Из-за этого концовка получилась нервной. Но мы заслужили пройти дальше. Да, в первой игре мы проиграли 0:1, но мы знали, что в Лионе вполне можем победить, если сыграем хорошо. И мы это сделали. — После результата в Москве вы верили в победу? — Конечно. «Лион» — хорошая команда, и наши соперники хотели пройти дальше. Но в Москве они не были настолько хороши — победили лишь потому, что мы сыграли плохо. Мы знали: если немного улучшим свою игру, вполне можем выиграть в ответном матче и вернуться в Москву с нужным результатом. Конечно, понимали, что будет непросто, но все же верили в себя. — Акинфеев творил в воротах чудеса. — Он отличный вратарь. Но именно за это ему и платят (смеётся)! — Во второй раз в этом сезоне ваш соперник забил гол, который не стоило засчитывать. Пора повсеместно вводить систему видеопомощи арбитрам? — О, нет. Это занимает слишком много времени. Я не хочу, чтобы эта система вводилась.





— Правда?!

— Люди всегда допускают ошибки. На то, чтобы пересмотреть это дерьмо, ушло бы очень много времени. Нет, я хочу доиграть и поехать домой. Не хочу ничего смотреть. Арбитры допускают ошибки, мы допускаем ошибки — если мы уберем все это, футбол перестанет быть той интересной штукой, которой является сейчас.



— Но это нормально, когда судья, который стоит прямо перед мячом, так ошибается?

— Он вряд ли хотел допустить эту ошибку. Никто не хочет ошибаться, это просто человеческий фактор. Дерьмо случается. Как с арбитрами, так и с игроками. Если бы ошибок не было, что бы мы обсуждали в футболе (смеётся)?



— Что думаете о голе Головина? Фантастика?

— Наконец-то этот парень начал забивать. Очень рад за него, он очень талантливый. Но с его качествами ему нужно больше забивать.



— Он может, например, играть в «Челси»?

— Это уже на его усмотрение. Головин молодой парень, просто дайте ему немного времени. Он вырастет в очень хорошего игрока. Он уже хорош, но ему есть куда расти. Забивать, раздавать голевые — это очень важно в футболе. Ты можешь быть просто великолепен, но если ты не забиваешь — все остальное меркнет.



— Важный вопрос. Вы обсуждали с клубом ваш новый контракт?

— Не хотел бы говорить об этом. Сейчас я сосредоточен на футболе.



— Вы хотите играть дальше за ЦСКА?

— Повторю — пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом.



— Но сама возможность, что вы останетесь в ЦСКА — она есть?

— Все возможно. И такой сценарий тоже не исключен.



— В Швеции говорят, что хотят вернуть вас в сборную. Вы хотите?

— Я уже сказал, что сборная — перевернутая глава для меня. Здесь больше нечего обсуждать.



— Напомните причину?

— О, это ваша работа, друзья! Ищите мои старые слова в архивах новостей! — рассмеялся Понтус и пошел к своему другу Бибрасу Натхо. Этот парень всегда на позитиве.