Вернблум: Акинфеев — отличный вратарь! Именно за это ему и платят

С Вернблумом мы общались в аэропорту Лиона по окончании матча, который вывел ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы. На просьбу об интервью швед сначала отреагировал с юмором. «Хотите интервью? Пожалуйста». И начал с заученных скучных формулировок: «Это был хороший матч. Мы играли хорошо. Соперник был хороший. Ха-ха. Не хотите таких ответов? Ладно, задавайте ваши вопросы!».
— Все знают, что Вернблум — неплохой опорный полузащитник. Но он, оказывается, и вполне годный форвард, который забивает решающие мячи?
— Pontus is the best striker in the world! — сразу же вмешивается в разговор защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Даже температура, из-за которой он был заменен в перерыве матча, не мешает ему шутить.
— Ха-ха (смеётся Понтус). А если серьезно, я играл на позиции нападающего, когда был молодым. Это было в Швеции и Голландии. Так что для меня в этом нет ничего нового.
— Какие впечатления от игры в Лионе? ЦСКА совершил подвиг?
— Это был очень тяжелый матч. Но мы сыграли идеально. С первой до последней минуты. Создавали моменты. И вообще-то, счет должен быть 3:1. Первый гол в наши ворота нельзя было засчитывать — мяч ушел в аут. Из-за этого концовка получилась нервной. Но мы заслужили пройти дальше. Да, в первой игре мы проиграли 0:1, но мы знали, что в Лионе вполне можем победить, если сыграем хорошо. И мы это сделали.
— После результата в Москве вы верили в победу?
— Конечно. «Лион» — хорошая команда, и наши соперники хотели пройти дальше. Но в Москве они не были настолько хороши — победили лишь потому, что мы сыграли плохо. Мы знали: если немного улучшим свою игру, вполне можем выиграть в ответном матче и вернуться в Москву с нужным результатом. Конечно, понимали, что будет непросто, но все же верили в себя.
— Акинфеев творил в воротах чудеса.
— Он отличный вратарь. Но именно за это ему и платят (смеётся)!
— Во второй раз в этом сезоне ваш соперник забил гол, который не стоило засчитывать. Пора повсеместно вводить систему видеопомощи арбитрам?
— О, нет. Это занимает слишком много времени. Я не хочу, чтобы эта система вводилась.
Никто не хочет ошибаться, это просто человеческий фактор. Дерьмо случается.
— Правда?!
— Люди всегда допускают ошибки. На то, чтобы пересмотреть это дерьмо, ушло бы очень много времени. Нет, я хочу доиграть и поехать домой. Не хочу ничего смотреть. Арбитры допускают ошибки, мы допускаем ошибки — если мы уберем все это, футбол перестанет быть той интересной штукой, которой является сейчас.
— Но это нормально, когда судья, который стоит прямо перед мячом, так ошибается?
— Он вряд ли хотел допустить эту ошибку. Никто не хочет ошибаться, это просто человеческий фактор. Дерьмо случается. Как с арбитрами, так и с игроками. Если бы ошибок не было, что бы мы обсуждали в футболе (смеётся)?
— Что думаете о голе Головина? Фантастика?
— Наконец-то этот парень начал забивать. Очень рад за него, он очень талантливый. Но с его качествами ему нужно больше забивать.
— Он может, например, играть в «Челси»?
— Это уже на его усмотрение. Головин молодой парень, просто дайте ему немного времени. Он вырастет в очень хорошего игрока. Он уже хорош, но ему есть куда расти. Забивать, раздавать голевые — это очень важно в футболе. Ты можешь быть просто великолепен, но если ты не забиваешь — все остальное меркнет.
— Важный вопрос. Вы обсуждали с клубом ваш новый контракт?
— Не хотел бы говорить об этом. Сейчас я сосредоточен на футболе.
— Вы хотите играть дальше за ЦСКА?
— Повторю — пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом.
— Но сама возможность, что вы останетесь в ЦСКА — она есть?
— Все возможно. И такой сценарий тоже не исключен.
— В Швеции говорят, что хотят вернуть вас в сборную. Вы хотите?
— Я уже сказал, что сборная — перевернутая глава для меня. Здесь больше нечего обсуждать.
— Напомните причину?
— О, это ваша работа, друзья! Ищите мои старые слова в архивах новостей! — рассмеялся Понтус и пошел к своему другу Бибрасу Натхо. Этот парень всегда на позитиве.