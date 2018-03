Вернблум: Акинфеев — отличный вратарь! Именно за это ему и платят

— Все знают, что Вернблум — неплохой опорный полузащитник. Но он, оказывается, и вполне годный форвард, который забивает решающие мячи?

— Pontus is the best striker in the world! — сразу же вмешивается в разговор защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Даже температура, из-за которой он был заменен в перерыве матча, не мешает ему шутить.



— Ха-ха (смеётся Понтус). А если серьезно, я играл на позиции нападающего, когда был молодым. Это было в Швеции и Голландии. Так что для меня в этом нет ничего нового.



— Какие впечатления от игры в Лионе? ЦСКА совершил подвиг?

— Это был очень тяжелый матч. Но мы сыграли идеально. С первой до последней минуты. Создавали моменты. И вообще-то, счет должен быть 3:1. Первый гол в наши ворота нельзя было засчитывать — мяч ушел в аут. Из-за этого концовка получилась нервной. Но мы заслужили пройти дальше. Да, в первой игре мы проиграли 0:1, но мы знали, что в Лионе вполне можем победить, если сыграем хорошо. И мы это сделали.



— После результата в Москве вы верили в победу?

— Конечно. «Лион» — хорошая команда, и наши соперники хотели пройти дальше. Но в Москве они не были настолько хороши — победили лишь потому, что мы сыграли плохо. Мы знали: если немного улучшим свою игру, вполне можем выиграть в ответном матче и вернуться в Москву с нужным результатом. Конечно, понимали, что будет непросто, но все же верили в себя.



— Акинфеев творил в воротах чудеса.

— Он отличный вратарь. Но именно за это ему и платят (смеётся)!



— Во второй раз в этом сезоне ваш соперник забил гол, который не стоило засчитывать. Пора повсеместно вводить систему видеопомощи арбитрам?

— О, нет. Это занимает слишком много времени. Я не хочу, чтобы эта система вводилась.