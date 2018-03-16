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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Вернблум: Акинфеев — отличный вратарь! Именно за это ему и платят

Шведский легионер ЦСКА дал небольшое, но довольно-таки зажигательное интервью. Да, в нём был вопрос о новом контракте.

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24
фотографии
24
фотографии

С Вернблумом мы общались в аэропорту Лиона по окончании матча, который вывел ЦСКА в ¼ финала Лиги Европы. На просьбу об интервью швед сначала отреагировал с юмором. «Хотите интервью? Пожалуйста». И начал с заученных скучных формулировок: «Это был хороший матч. Мы играли хорошо. Соперник был хороший. Ха-ха. Не хотите таких ответов? Ладно, задавайте ваши вопросы!».

— Все знают, что Вернблум — неплохой опорный полузащитник. Но он, оказывается, и вполне годный форвард, который забивает решающие мячи?
— Pontus is the best striker in the world! — сразу же вмешивается в разговор защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Даже температура, из-за которой он был заменен в перерыве матча, не мешает ему шутить.

Ха-ха (смеётся Понтус). А если серьезно, я играл на позиции нападающего, когда был молодым. Это было в Швеции и Голландии. Так что для меня в этом нет ничего нового.

 — Какие впечатления от игры в Лионе? ЦСКА совершил подвиг?
— Это был очень тяжелый матч. Но мы сыграли идеально. С первой до последней минуты. Создавали моменты. И вообще-то, счет должен быть 3:1. Первый гол в наши ворота нельзя было засчитывать — мяч ушел в аут. Из-за этого концовка получилась нервной. Но мы заслужили пройти дальше. Да, в первой игре мы проиграли 0:1, но мы знали, что в Лионе вполне можем победить, если сыграем хорошо. И мы это сделали.

 — После результата в Москве вы верили в победу?
— Конечно. «Лион» — хорошая команда, и наши соперники хотели пройти дальше. Но в Москве они не были настолько хороши — победили лишь потому, что мы сыграли плохо. Мы знали: если немного улучшим свою игру, вполне можем выиграть в ответном матче и вернуться в Москву с нужным результатом. Конечно, понимали, что будет непросто, но все же верили в себя.

 — Акинфеев творил в воротах чудеса.
— Он отличный вратарь. Но именно за это ему и платят (смеётся)!

 — Во второй раз в этом сезоне ваш соперник забил гол, который не стоило засчитывать. Пора повсеместно вводить систему видеопомощи арбитрам?
— О, нет. Это занимает слишком много времени. Я не хочу, чтобы эта система вводилась.

Никто не хочет ошибаться, это просто человеческий фактор. Дерьмо случается.



 — Правда?!
— Люди всегда допускают ошибки. На то, чтобы пересмотреть это дерьмо, ушло бы очень много времени. Нет, я хочу доиграть и поехать домой. Не хочу ничего смотреть. Арбитры допускают ошибки, мы допускаем ошибки — если мы уберем все это, футбол перестанет быть той интересной штукой, которой является сейчас.

 — Но это нормально, когда судья, который стоит прямо перед мячом, так ошибается?
— Он вряд ли хотел допустить эту ошибку. Никто не хочет ошибаться, это просто человеческий фактор. Дерьмо случается. Как с арбитрами, так и с игроками. Если бы ошибок не было, что бы мы обсуждали в футболе (смеётся)?

 — Что думаете о голе Головина? Фантастика?
Наконец-то этот парень начал забивать. Очень рад за него, он очень талантливый. Но с его качествами ему нужно больше забивать.

 — Он может, например, играть в «Челси»?
— Это уже на его усмотрение. Головин молодой парень, просто дайте ему немного времени. Он вырастет в очень хорошего игрока. Он уже хорош, но ему есть куда расти. Забивать, раздавать голевые — это очень важно в футболе. Ты можешь быть просто великолепен, но если ты не забиваешь — все остальное меркнет.

 — Важный вопрос. Вы обсуждали с клубом ваш новый контракт?
— Не хотел бы говорить об этом. Сейчас я сосредоточен на футболе.

 — Вы хотите играть дальше за ЦСКА?
— Повторю — пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом.

 — Но сама возможность, что вы останетесь в ЦСКА — она есть?
— Все возможно. И такой сценарий тоже не исключен.

 — В Швеции говорят, что хотят вернуть вас в сборную. Вы хотите?
— Я уже сказал, что сборная — перевернутая глава для меня. Здесь больше нечего обсуждать.

 — Напомните причину?
— О, это ваша работа, друзья! Ищите мои старые слова в архивах новостей! — рассмеялся Понтус и пошел к своему другу Бибрасу Натхо. Этот парень всегда на позитиве.

Лион 2:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
15.03.2018, 23:05 Зрители: 38622 плей-офф: 1/8 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Виктор Гончаренко
Голы
58′ Максвел Гнали Корне (Ж. Ферри) 27
71′ Мариано Диас (Б. Траоре) 9
17 Александр Головин (А. Дзагоев) 39′
7 Ахмед Муса (К. Набабкин, А. Головин) 60′
3 Понтус Вернблум (К. Кучаев, А. Дзагоев) 65′
Составы
Антони Лопеш (к) 1
Кенни Тете 23
Муктар Диакаби 5
Антониу Марселу 6
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
78′ Мариано Диас 9
Максвел Гнали Корне 27
70′ Фернанду де Оливейра Марсал 20
Ферлан Менди 22
68′ Жордан Ферри 12
Мизьян Маолида 17
66′ Мемфис Депай 11
Бертран Траоре 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин 14′
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 46′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 90′
72 Астемир Гордюшенко
7 Ахмед Муса 73′ 36′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 4
4 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
Боковой судья Аластер Матер (Шотландия)
За воротами Эндрю Даллас (Шотландия)
За воротами Дон Робертсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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