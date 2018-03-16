«Не люблю выделять игроков, но Головин был великолепен»

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«Лион» (Франция) — ЦСКА (Россия) — 2:3 (первый матч — 1:0)

Московский ЦСКА остался единственным российским клубом, вышедшим в четвертьфинал еврокубков в текущем сезоне. Армейцы решили непростую задачу, сумев отыграться против французского «Лиона» после домашнего поражения.

Насколько трудной была задача красно-синих, иллюстрирует тот факт, что до сих пор еще ни один клуб из России не выигрывал двухматчевое противостояние в еврокубках после домашнего поражения в первой игре со счетом 0:1.

«Учитывая, что мы вышли в четвертьфинал, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру, — сказал после матча главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

— Сказалось и то, что «Лион» не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс.

Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был сегодня великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола — это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал.

Василий Березуцкий был в перерыве заменен на Георгия Щенникова, поскольку прямо перед игрой у защитника-ветерана поднялась температура. Тем не менее он отыграл в таком состоянии первые 45 минут.

Что касается Головина, то он действительно провел великолепный матч. Именно его шикарный обводящий удар открыл счет в первой половине встречи, также полузащитник совершил две обводки (столько же, сколько вся остальная команда), а еще на нем трижды нарушили правила.

«Получился очень напряженный еврокубковый матч. Конечно, Лига Европы — это серьезный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Эта встреча в очередной раз показала, что мы сильны прежде всего командной игрой и командным характером, — приводит слова Головина «Р-Спорт».

— Был непростой отрезок в матче, когда они забили второй мяч, но в целом мы играли с преимуществом и заслуженно выиграли.

Что касается моего гола, то все удачно сложилось, бил на исполнение в дальний угол. Каким задумывал удар, таким он и получился.

Гол, забитый Головиным на лионском стадионе, стал для него одиннадцатым за ЦСКА и первым в еврокубках.

Всегда, когда полузащитник отличался, армейцы одерживали победу. Такой серии больше нет ни у одного российского футболиста.

Еще одним героем противостояния стал голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. За два матча против «Лиона» он отразил 12 ударов — больше остальных голкиперов, игравших сейчас на этой стадии турнира.

«В Грозном расстреливали Акинфеева, когда был трехметровый офсайд. Сегодня нам забили из офсайда. Акинфеев показывает класс и спасает, даже когда по правилам мяч вне игры,» — отметил Гончаренко.

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезьо не скрывал своего разочарования от результата, назвав это поражение своим самым тяжелым моментом за время работы с командой.

«Безусловно, для меня это самый тяжелый момент с тех пор, как я возглавил «Лион». Я тоже несу ответственность за результат, ведь я тренер. Мы должны признать, что выбор состава и план на игру не сработали, поэтому у меня и игроков сейчас паршивое настроение.

Лига Европы была крайне важна для нас. Мы здорово провели первый матч в Москве, который сделал нас фаворитом, но сегодняшняя игра все перечеркнула. Соперник был лучше нас во всех аспектах.

Мы играли безобразно, мне стыдно за такую игру. Некоторые игроки отнеслись к этому матчу как к товарищескому, а ведь это еврокубок. Эту неудачу нельзя списывать на молодость команды. Молодые должны проявлять честолюбие и агрессивность, — сказал французский специалист.

«Сказать особо нечего. Мы сделали недостаточно для того, чтобы пройти дальше. Нет смысла обвинять кого-то конкретно — мы все должны разделить ответственность», — вторил своему тренеру выводивший команду с капитанской повязкой в обеих встречах голкипер Антони Лопеш.

Автор победного гола шведский опорник Понтус Вернблум, вновь действовавший на острие атаки, подчеркнул, что и команда, и он сам просто сделали свою работу.

«Мы показали великолепную игру. Домашний матч нас сильно разочаровал, и мы хотели наверстать упущенное. Знали, что будет тяжело, но мы здорово сыграли и идем дальше. Сегодня нужно было сыграть увереннее, и нам это удалось гораздо лучше, чем на прошлой неделе, — сказал Вернблум.

— Мой гол? Нападающий и должен забивать. С кем бы мы ни играли, всегда хотим побеждать.

Также в ответном матче с «Лионом» случилось еще одно знаковое событие. Свой первый гол после возвращения в ЦСКА и вообще первый с июля 2017 года забил нигерийский форвард Ахмед Муса.

«Не было ощущения, что ЦСКА зря вернул Мусу. Он не забивал, но приносил большую пользу, постоянно оказывал давление на защитников и заслужил этот гол. Была некая карма. Теперь будет легче, я почти уверен. Видно, что он почувствовал уверенность и надеется забивать как можно чаще», — сказал после этого поединка генеральный директор армейцев Роман Бабаев.