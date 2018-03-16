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10:39 (мск), источник: ТАСС

Футболисту Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающему «Зенита» и сборной России по футболу Александру Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена, решение об операции будет принято в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Источник: РИА "Новости"

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1).

«У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Он отправится на обследование в Италию. В ближайшие дни будет принято решение, когда будет сделана операция», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

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Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры — с командами Бразилии (23 марта, «Лужники») и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор команды начнется 18 марта.

В текущем сезоне Кокорин является лучшим бомбардиром «Зенита» — на его счету 20 голов в 37 встречах во всех турнирах.

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