Футболисту Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Источник: РИА "Новости"

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1).

«У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Он отправится на обследование в Италию. В ближайшие дни будет принято решение, когда будет сделана операция», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

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Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры — с командами Бразилии (23 марта, «Лужники») и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор команды начнется 18 марта.