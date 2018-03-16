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08:03 (мск), источник: ТАСС

Гостевая победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал Лиги Европы

ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил французский «Лион» со счетом 3:2 в гостевом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Первый матч между этими командами, прошедший неделей ранее в Москве, завершился победой «Лиона» (1:0), по сумме двух встреч в четвертьфинал вышел ЦСКА.

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Перед ответной игрой московская команда испытывала серьезные проблемы с защитой — игроки стартового состава Виктор Васин и Марио Фернандес получили серьезные травмы, а Василий Березуцкий вышел на поле в Лионе с температурой, из-за чего был заменен на Георгия Щенникова уже в перерыве.

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Несмотря на это, игроки ЦСКА смогли навязать сопернику свою игру и забить первыми — на 39-й минуте отличился Александр Головин. Ошибка судейской бригады, которая не зафиксировала выход мяча за пределы поля, позволила «Лиону» сравнять счет — на 58-й минуте забил Максвелл Корне. На это российская команда ответила двумя мячами, которые в итоге решили судьбу двухматчевого противостояния, — голы на счету Ахмеда Мусы (60) и Понтуса Вернблума (65).

Таким образом, ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы. Ранее в четверг ответные матчи 1/8 финала турнира провели московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», которые уступили по сумме двух встреч испанскому «Атлетико» (1:8) и немецкому «Лейпцигу» (2:3) соответственно.

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ЦСКА был великолепен

После матча главный тренер российской команды Виктор Гончаренко не скрывал удовлетворения от итогов игры, отдельно похвалив Головина. «Думаю, что мы были сегодня великолепны, нельзя скупиться на похвалу команде, учитывая все наши трудности. Умеют наши опытные ребята собраться и выдать хорошую игру. Понятно, что “Лион” не хотел закрываться в домашнем матче, тем более после того, как мы повели в счете, плюс та схема, которую мы выбрали, тоже сыграла свою роль», — сказал специалист.

«Чувство, что можем пройти дальше, было и после московского матча. В первой игре были тяжелые условия, связанные с полем, думаю, что на более качественном поле мы бы, как и “Лион”, лучше бы сыграли в атаке, а так, считаю, что мы вполне заслуженно вышли в четвертьфинал. “Лион” — это молодая, достаточно перспективная команда, очень много индивидуально сильных футболистов, у них хорошее будущее», — добавил Гончаренко.

Тот факт, что финальный матч Лиги Европы пройдет на домашнем стадионе «Лиона» «Парк Олимпик Лионне», по ходу турнира добавлял французской команде мотивации. В связи с итоговым поражением игроки испытывают стыд, заявил журналистам тренер «Лиона» Бруно Женезио. «Матч был очень-очень трудный, результат плохой, в первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играли намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками», — поделился впечатлениями от игры специалист.

Костяк французского коллектива составляют молодые футболисты, но, по мнению Женезио, это не может служить оправданием плохого результата.

«Футболисты просто неправильно вели себя после матча — нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше», — добавил он.

Женезио возглавляет «Лион» с 2015 года, и поражение от ЦСКА, по его словам, является самым тяжелым моментом его тренерской карьеры.

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Победа ЦСКА над «Лионом», помимо завоеванной путевки в четвертьфинал, важна тем, что приблизила Россию к пятому месту в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Суммарный коэффициент России составляет 53,182 балла, Франции — 55,415. У двух стран осталось по одному представителю в еврокубках — вместе с ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Марсель».

Также в следующей стадии второго по значимости еврокубка сыграют испанский «Атлетико», немецкий «Лейпциг», португальский «Спортинг», австрийский «Зальцбург», итальянский «Лацио» и английский «Арсенал». Жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

В последний раз ЦСКА выступал в четвертьфинале еврокубка в сезоне-2009/10, когда уступил на этой стадии Лиги чемпионов будущему победителю турнира, миланскому «Интеру» (0:1 дома и 0:1 в гостях).

Во втором по значимости еврокубке армейцы в последний раз достигали такого успеха в сезоне-2004/05, когда в итоге стали победителями турнира (тогда он назывался Кубок УЕФА).

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