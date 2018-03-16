Супер-ЦСКА
ЦСКА в невероятном по накалу матче победил «Лион» (3:2) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
ЦСКА в невероятном по накалу матче победил «Лион» (3:2) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Одной ногой Россия уже была вне еврокубков. На «Локомотив» не оставалось никаких надежд уже после матча в Мадриде. «Зенит», в который верилось больше всего, на старте лишился
Так мы ближе к ночи и оказались с
Но еще в первом матче с «Лионом» стало очевидно, что эта команда — далеко не тот «Монако» с Фалькао и Мбаппе, Лемаром и Бакайоко. Эти ребята — техничные, однако достаточно бестолковые, и армейцы ничем, абсолютно ничем не хуже. В Москве была равная игра, пусть минимально и проигранная.
Послушайте — ведь в этом еврокубковом сезоне ЦСКА намного лучше играл в гостях, чем дома! Вспомните победу в Лиссабоне над «Бенфикой». И в Базеле. Да вспомните, в конце концов, и до определенного момента равный матч на «Олд Траффорд» с «МЮ» — и сравните его с московским. Никто ж не знал тогда, что манчестерский король — голый, и «Севилья» это докажет.
Вот на что, на эту добрую выездную карму ЦСКА в этом сезоне, я не то чтобы верил, но надеялся перед этим матчем.
Роскошный крученый удар с правой Головина на исходе первого тайма, выведший ЦСКА вперед, подтвердил: это не было случайностью. До того, спору нет, могло повернуться
Но самый талантливый молодой футболист России, вязавший всю комбинационную нить с Дзагоевым, подарил шанс, что мы все же не останемся в марте без еврокубков. Бывают голы шальные, но этот был настолько красивым и тонко задуманным, что напрашивалось его сравнение с эстетским мячом Антуана Гризманна «Локомотиву». Но
И главное — армейцы, забив, не струсили, не попятились, а продолжили играть смело, от себя, как с первых минут! Вот наградой за эту смелость и был гол Головина. И то, что произошло позже.
ЦСКА не сломал даже очень спорный гол Карне, перед которым с большой долей вероятности мяч пересек лицевую линию. Едва успел «Лион» порадоваться нечаянному счастью, как комбинация с участием Головина, Набабкина и Мусы завершилась первым голом горемычного до того нигерийца после возвращения из Англии. Каким же, черт возьми, своевременным!
Нет, вы послушайте это: автор голевого паса — Набабкин, автор гола — Муса. Сейчас последнее звучит далеко не так естественно, как во времена Леонида Слуцкого. Ахмед с момента возвращения из «Лестера» болельщиков только раздражал. Но, когда это оказалось нужнее всего, сделал фехтовальный выпад своей ногой — и попал.
И тут же ЦСКА забил
Рано было радоваться. Крашеный форвард Мариани пулей вылетел
Браво, Виктор Гончаренко!
Игорь РАБИНЕР.
|Брюно Женезьо
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|19
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бобби Мэдден (Шотландия)
|Боковой судья
|Дэвид Макгичи (Шотландия)
|Боковой судья
|Аластер Матер (Шотландия)
|За воротами
|Эндрю Даллас (Шотландия)
|За воротами
|Дон Робертсон (Шотландия)