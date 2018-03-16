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02:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супер-ЦСКА

ЦСКА в невероятном по накалу матче победил «Лион» (3:2) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Одной ногой Россия уже была вне еврокубков. На «Локомотив» не оставалось никаких надежд уже после матча в Мадриде. «Зенит», в который верилось больше всего, на старте лишился из-за травмы Кокорина и оказался способен козырнуть одним Луневым. А на одном вратаре против сильного немецкого соперника в еврокубковый четвертьфинал не выйдешь.

Так мы ближе к ночи и оказались с одним-единственным шансом. И ситуация не казалась мне безнадежной отнюдь не потому, что от французской лиги дистанция до РФПЛ в таблице коэффициентов УЕФА меньше, чем от Испании и Германии: они — пятые, мы — шестые. В конце концов, можно ведь вспомнить и то, как в прошлом еврокубковом сезоне «Монако», будущий полуфиналист Лиги чемпионов, не оставил в группе тому же ЦСКА ни одного шанса.

Но еще в первом матче с «Лионом» стало очевидно, что эта команда — далеко не тот «Монако» с Фалькао и Мбаппе, Лемаром и Бакайоко. Эти ребята — техничные, однако достаточно бестолковые, и армейцы ничем, абсолютно ничем не хуже. В Москве была равная игра, пусть минимально и проигранная.

Послушайте — ведь в этом еврокубковом сезоне ЦСКА намного лучше играл в гостях, чем дома! Вспомните победу в Лиссабоне над «Бенфикой». И в Базеле. Да вспомните, в конце концов, и до определенного момента равный матч на «Олд Траффорд» с «МЮ» — и сравните его с московским. Никто ж не знал тогда, что манчестерский король — голый, и «Севилья» это докажет.

Вот на что, на эту добрую выездную карму ЦСКА в этом сезоне, я не то чтобы верил, но надеялся перед этим матчем.

Роскошный крученый удар с правой Головина на исходе первого тайма, выведший ЦСКА вперед, подтвердил: это не было случайностью. До того, спору нет, могло повернуться по-всякому. И в пользу москвичей, когда Ахмед Муса запорол убойнейший момент, и за французов, когда дважды вытащил Игорь Акинфеев. А еще раз, после чудовищного паса назад того же Мусы, — Игнашевич, остановивший Карне.

Но самый талантливый молодой футболист России, вязавший всю комбинационную нить с Дзагоевым, подарил шанс, что мы все же не останемся в марте без еврокубков. Бывают голы шальные, но этот был настолько красивым и тонко задуманным, что напрашивалось его сравнение с эстетским мячом Антуана Гризманна «Локомотиву». Но тот-то (опять же, кстати, француз) уже откровенно куражился, общий счет по итогам двух матчей к тому времени был — 7:1. А гол Головина был голом жизни.

И главное — армейцы, забив, не струсили, не попятились, а продолжили играть смело, от себя, как с первых минут! Вот наградой за эту смелость и был гол Головина. И то, что произошло позже.

ЦСКА не сломал даже очень спорный гол Карне, перед которым с большой долей вероятности мяч пересек лицевую линию. Едва успел «Лион» порадоваться нечаянному счастью, как комбинация с участием Головина, Набабкина и Мусы завершилась первым голом горемычного до того нигерийца после возвращения из Англии. Каким же, черт возьми, своевременным!

Нет, вы послушайте это: автор голевого паса — Набабкин, автор гола — Муса. Сейчас последнее звучит далеко не так естественно, как во времена Леонида Слуцкого. Ахмед с момента возвращения из «Лестера» болельщиков только раздражал. Но, когда это оказалось нужнее всего, сделал фехтовальный выпад своей ногой — и попал.

И тут же ЦСКА забил гол-близнец предыдущего. Только теперь — с противоположного фланга. Роль Головина, раскрутившего эту атаку, сыграл Дзагоев, с края, и опять же низом и зряче, пасовал Кучаев. Замыкал же на сей раз форвард Вернблум. И тут уже грешным делом подумалось, что «Лион» повержен — настолько хорош был ЦСКА.

Рано было радоваться. Крашеный форвард Мариани пулей вылетел из-за спины Алексея Березуцкого — и уже 2:3, и уже все на волоске, и стадион гонит французов к воротам Акинфеева. Но не должны были ТАКИЕ армейцы отдать «Лиону» место в четвертьфинале Лиги Европы. Сдюжили. И было это абсолютно справедливо. С какой бы силой ни свистели французские болельщики после финального свистка. Впервые российский клуб прошел дальше, проиграв первый матч на своем поле.

Браво, Виктор Гончаренко!

Игорь РАБИНЕР.

Лион 2:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
15.03.2018, 23:05 Зрители: 38622 плей-офф: 1/8 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Виктор Гончаренко
Голы
58′ Максвел Гнали Корне (Ж. Ферри) 27
71′ Мариано Диас (Б. Траоре) 9
17 Александр Головин (А. Дзагоев) 39′
7 Ахмед Муса (К. Набабкин, А. Головин) 60′
3 Понтус Вернблум (К. Кучаев, А. Дзагоев) 65′
Составы
Антони Лопеш (к) 1
Кенни Тете 23
Муктар Диакаби 5
Антониу Марселу 6
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
78′ Мариано Диас 9
Максвел Гнали Корне 27
70′ Фернанду де Оливейра Марсал 20
Ферлан Менди 22
68′ Жордан Ферри 12
Мизьян Маолида 17
66′ Мемфис Депай 11
Бертран Траоре 10
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин 13′
89 Константин Кучаев
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 46′
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 90′
72 Астемир Гордюшенко
7 Ахмед Муса 73′ 36′
11 Виктор Винисиус Витинью
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 4
4 Угловые 4
12 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Боковой судья Дэвид Макгичи (Шотландия)
Боковой судья Аластер Матер (Шотландия)
За воротами Эндрю Даллас (Шотландия)
За воротами Дон Робертсон (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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