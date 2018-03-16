Супер-ЦСКА

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Одной ногой Россия уже была вне еврокубков. На «Локомотив» не оставалось никаких надежд уже после матча в Мадриде. «Зенит», в который верилось больше всего, на старте лишился из-за травмы Кокорина и оказался способен козырнуть одним Луневым. А на одном вратаре против сильного немецкого соперника в еврокубковый четвертьфинал не выйдешь.

Так мы ближе к ночи и оказались с одним-единственным шансом. И ситуация не казалась мне безнадежной отнюдь не потому, что от французской лиги дистанция до РФПЛ в таблице коэффициентов УЕФА меньше, чем от Испании и Германии: они — пятые, мы — шестые. В конце концов, можно ведь вспомнить и то, как в прошлом еврокубковом сезоне «Монако», будущий полуфиналист Лиги чемпионов, не оставил в группе тому же ЦСКА ни одного шанса.

Но еще в первом матче с «Лионом» стало очевидно, что эта команда — далеко не тот «Монако» с Фалькао и Мбаппе, Лемаром и Бакайоко. Эти ребята — техничные, однако достаточно бестолковые, и армейцы ничем, абсолютно ничем не хуже. В Москве была равная игра, пусть минимально и проигранная.

Послушайте — ведь в этом еврокубковом сезоне ЦСКА намного лучше играл в гостях, чем дома! Вспомните победу в Лиссабоне над «Бенфикой». И в Базеле. Да вспомните, в конце концов, и до определенного момента равный матч на «Олд Траффорд» с «МЮ» — и сравните его с московским. Никто ж не знал тогда, что манчестерский король — голый, и «Севилья» это докажет.

Вот на что, на эту добрую выездную карму ЦСКА в этом сезоне, я не то чтобы верил, но надеялся перед этим матчем.

Роскошный крученый удар с правой Головина на исходе первого тайма, выведший ЦСКА вперед, подтвердил: это не было случайностью. До того, спору нет, могло повернуться по-всякому. И в пользу москвичей, когда Ахмед Муса запорол убойнейший момент, и за французов, когда дважды вытащил Игорь Акинфеев. А еще раз, после чудовищного паса назад того же Мусы, — Игнашевич, остановивший Карне.

Но самый талантливый молодой футболист России, вязавший всю комбинационную нить с Дзагоевым, подарил шанс, что мы все же не останемся в марте без еврокубков. Бывают голы шальные, но этот был настолько красивым и тонко задуманным, что напрашивалось его сравнение с эстетским мячом Антуана Гризманна «Локомотиву». Но тот-то (опять же, кстати, француз) уже откровенно куражился, общий счет по итогам двух матчей к тому времени был — 7:1. А гол Головина был голом жизни.

И главное — армейцы, забив, не струсили, не попятились, а продолжили играть смело, от себя, как с первых минут! Вот наградой за эту смелость и был гол Головина. И то, что произошло позже.

ЦСКА не сломал даже очень спорный гол Карне, перед которым с большой долей вероятности мяч пересек лицевую линию. Едва успел «Лион» порадоваться нечаянному счастью, как комбинация с участием Головина, Набабкина и Мусы завершилась первым голом горемычного до того нигерийца после возвращения из Англии. Каким же, черт возьми, своевременным!

Нет, вы послушайте это: автор голевого паса — Набабкин, автор гола — Муса. Сейчас последнее звучит далеко не так естественно, как во времена Леонида Слуцкого. Ахмед с момента возвращения из «Лестера» болельщиков только раздражал. Но, когда это оказалось нужнее всего, сделал фехтовальный выпад своей ногой — и попал.

И тут же ЦСКА забил гол-близнец предыдущего. Только теперь — с противоположного фланга. Роль Головина, раскрутившего эту атаку, сыграл Дзагоев, с края, и опять же низом и зряче, пасовал Кучаев. Замыкал же на сей раз форвард Вернблум. И тут уже грешным делом подумалось, что «Лион» повержен — настолько хорош был ЦСКА.

Рано было радоваться. Крашеный форвард Мариани пулей вылетел из-за спины Алексея Березуцкого — и уже 2:3, и уже все на волоске, и стадион гонит французов к воротам Акинфеева. Но не должны были ТАКИЕ армейцы отдать «Лиону» место в четвертьфинале Лиги Европы. Сдюжили. И было это абсолютно справедливо. С какой бы силой ни свистели французские болельщики после финального свистка. Впервые российский клуб прошел дальше, проиграв первый матч на своем поле.

Браво, Виктор Гончаренко!