Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

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В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» не смогли пройти в следующий раунд.

Начиная с четвертьфинала жеребьевка еврокубков проводится без ограничений в «слепом» формате. Между собой могут сыграть любые команды, в том числе и представители одной страны и игравшие друг с другом на групповом этапе. Таким образом, соперниками армейцев помимо испанского «Атлетико» и немецкого «Лейпцига», которые обыграли «Локомотив» и «Зенит» соответственно, могут стать португальский «Спортинг», австрийский «Зальцбург», итальянский «Лацио», французский «Марсель» и английский «Арсенал».

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Помогать в проведении жеребьевки Лиги Европы будет посол финала в Лионе — двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Эрик Абидаль, трижды становившийся чемпионом Франции с «Лионом». Процедура пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне и начнется в 15:00 мск.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля. Команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях.

Полуфиналы турнира состоятся 26 апреля и 3 мая, а их жеребьевка запланирована на 13 апреля. Финальный матч пройдет 16 мая на «Стад де Люмьер» в Лионе.

Лига чемпионов

Часом раньше начнется жеребьевка четвертьфинала первого по значимости клубного турнира континента — Лиги чемпионов. В восьмерку лучших команд Европы вошли представители четырех национальных чемпионатов. Наибольшее представительство у Испании (мадридский «Реал», «Барселона» и «Севилья»), по два клуба выступают в чемпионатах Англии («Ливерпуль» и «Манчестер Сити») и Италии («Рома» и «Ювентус»), честь немецкой бундеслиги будет отстаивать мюнхенская «Бавария».

Процедура жеребьевки не отличается от аналогичного мероприятия Лиги Европы. Таким образом, уже на этой стадии любители футбола могут увидеть испанское «класико» между «Реалом» и «Барселоной».

В жеребьевке примет участие посол финала Лиги чемпионов в Киеве — победитель самого престижного клубного турнира Европы сезона-2002/03, обладатель «Золотого мяча» украинец Андрей Шевченко. Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля, команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях. Точное расписание игр по датам будет известно после жеребьевки.