Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» не смогли пройти в следующий раунд.
Начиная с четвертьфинала жеребьевка еврокубков проводится без ограничений в «слепом» формате. Между собой могут сыграть любые команды, в том числе и представители одной страны и игравшие друг с другом на групповом этапе. Таким образом, соперниками армейцев помимо испанского «Атлетико» и немецкого «Лейпцига», которые обыграли «Локомотив» и «Зенит» соответственно, могут стать португальский «Спортинг», австрийский «Зальцбург», итальянский «Лацио», французский «Марсель» и английский «Арсенал».
Помогать в проведении жеребьевки Лиги Европы будет посол финала в Лионе — двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Эрик Абидаль, трижды становившийся чемпионом Франции с «Лионом». Процедура пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне и начнется в 15:00 мск.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля. Команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях.
Полуфиналы турнира состоятся 26 апреля и 3 мая, а их жеребьевка запланирована на 13 апреля. Финальный матч пройдет 16 мая на «Стад де Люмьер» в Лионе.
Часом раньше начнется жеребьевка четвертьфинала первого по значимости клубного турнира континента — Лиги чемпионов. В восьмерку лучших команд Европы вошли представители четырех национальных чемпионатов. Наибольшее представительство у Испании (мадридский «Реал», «Барселона» и «Севилья»), по два клуба выступают в чемпионатах Англии («Ливерпуль» и «Манчестер Сити») и Италии («Рома» и «Ювентус»), честь немецкой бундеслиги будет отстаивать мюнхенская «Бавария».
Процедура жеребьевки не отличается от аналогичного мероприятия Лиги Европы. Таким образом, уже на этой стадии любители футбола могут увидеть испанское «класико» между «Реалом» и «Барселоной».
В жеребьевке примет участие посол финала Лиги чемпионов в Киеве — победитель самого престижного клубного турнира Европы сезона-2002/03, обладатель «Золотого мяча» украинец Андрей Шевченко. Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля, команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях. Точное расписание игр по датам будет известно после жеребьевки.
Матчи полуфиналов Лиги чемпионов пройдут 24—25 апреля и 1—2 мая. Жеребьевка стадии полуфинала запланирована на 13 апреля. Решающий матч турнира состоится 26 мая на Олимпийском стадионе Киева. Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», выигравший последние два титула подряд. Он же является и самым титулованным клубом Европы с 12 трофеями.