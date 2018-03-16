Победа ЦСКА над «Лионом» позволяет России рассчитывать на пятое место в рейтинге УЕФА

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» не смогли пройти в следующий раунд. Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1 дома с немецким «Лейпцигом» (матч на выезде — 1:2), а «Локомотив» на своем поле уступил со счетом 1:5 испанскому «Атлетико» (матч в гостях — 0:3).

ЦСКА после домашнего поражения от «Лиона» (0:1) обыграл оппонента на выезде со счетом 3:2 и лишил идущую в рейтинге УЕФА пятой Францию последнего представителя в еврокубках. Суммарный коэффициент России составляет 52,982 балла, Франции — 55,415, при этом ЦСКА, если выиграет турнир, одержав пять побед, принесет 2,600 балла.

Не сможет догнать Россию по итогам сезона идущая седьмой Португалия (46,915), у которой остался один представитель — лиссабонский «Спортинг», который сыграет в четвертьфинале Лиги Европы.

Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран — членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три — в Лигу Европы.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках. Общий рейтинг страны — сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — 2 очка, за ничью — 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала — 5. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.