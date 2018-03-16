«Вылет из Лиги Европы — не провал»: аргентинцы из «Зенита» не унывают
А вот Александр Кокорин плакал. У него, возможно, серьёзная травма.
А вот Александр Кокорин плакал. У него, возможно, серьёзная травма.
Петербургский клуб дома сыграл в ничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы. С самого начала матчи дела у «Зенита» не заладились. Александр Кокорин повредил колено в борьбе с Вилли Орбаном и не смог продолжить встречу. Нападающий в слезах покинул поле на специальном каре, а вместо него в игру вступил Антон Заболотный.
«Кокорин не должен ехать в сборную»
— Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов, — прокомментировал травму лидера Роберто Манчини. — Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то как минимум неделю он пропустит, ему нужно восстановиться.
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За команду пришлось отдуваться Андрей Лунёву. Вратарь в концовке игры взял пенальти и подарил своим болельщикам надежду на успех.
«Манчини запретил бежать в штрафную»
— Разочарованы, что не прошли дальше, возможности были, — начал Лунёв. — Угадал, куда Вернер будет бить, поэтому отразил удар. А вообще, когда потащил пенальти, ничего не почувствовал. Если бы вышли, то, может,
— Без Мамманы было тяжелее играть в защите?
— У нас имеются квалифицированные игроки, точнее, у нас все игроки такие. Нет Мамманы, есть Иванович. Есть вариативность. Конечно, потеря Мамманы — это обидно.
— В концовке вы хотели побежать в штрафную, но тренер сказал остаться?
— Да.
— Почему?
— Не знаю.
— Что сказал Манчини в раздевалке?
— Меня вызвали на интервью, поэтому не слышал.
— А руководство приходило?
— Да, все были расстроены. Поблагодарили за игру.
— Какое состояние у Кокорина?
— Пока нет знаю.
— Он плакал…
— Да? Я не видел. Обидно. Дай бог, обойдётся.
— Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?
— Во всех матчах надо побеждать. Мы должны это делать. Но
— Есть понимание, как преодолеть этот кризис?
— Да какое понимание… Нужно выходить, доказывать, забивать, побеждать.
«Это не провал для «Зенита»
Из зенитовских аргентинцев лишь Себастьян Дриусси согласился ответить на вопросы представителей СМИ.
— Вы не забивали полгода…
— Забивать — очень важно. Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов открыть счёт. А этот мяч удалось забить до перерыва. Из раздевалки мы вышли заряженными, но соперник сыграл хорошо.
— Что вы делали эти полгода, пока не забивали?
— Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Я продолжу работать над собой, чтобы забивать и дальше.
— Что сказал Манчини в раздевалке?
— Это остаётся в раздевалке. Но все были расстроены.
— Сложно играть без Кокорина?
— Он много значит для нас. Надеюсь, его травма не окажется очень серьёзной. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.
— Как думаете, «Лейпциг» был сильнее?
— Это одна из лучших команд в Европе, у них много сильных игроков. Мы сделали всё, что могли.
— Это провал для «Зенита»?
— Нет, потому что мы боролись до конца, мы могли забить, а соперник реализовал единственную возможность.
|Зенит
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1:1
Первый тайм: 1:1
|РБ Лейпциг
|Роберто Манчини
|Ральф Хазенхюттль
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли (Италия)
|Боковой судья
|Риккардо Ди Фиоре (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Антонио Дамато (Италия)