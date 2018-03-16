«Вылет из Лиги Европы — не провал»: аргентинцы из «Зенита» не унывают

Источник: РИА "Новости"

Петербургский клуб дома сыграл в ничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы. С самого начала матчи дела у «Зенита» не заладились. Александр Кокорин повредил колено в борьбе с Вилли Орбаном и не смог продолжить встречу. Нападающий в слезах покинул поле на специальном каре, а вместо него в игру вступил Антон Заболотный.

«Кокорин не должен ехать в сборную»

— Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов, — прокомментировал травму лидера Роберто Манчини. — Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то как минимум неделю он пропустит, ему нужно восстановиться.

В микст-зоне не было лица на Александре Ерохина. Полузащитник сумел из себя выдавить несколько банальных слов для телевидения и скрылся от журналистов.

За команду пришлось отдуваться Андрей Лунёву. Вратарь в концовке игры взял пенальти и подарил своим болельщикам надежду на успех.

«Манчини запретил бежать в штрафную»

— Разочарованы, что не прошли дальше, возможности были, — начал Лунёв. — Угадал, куда Вернер будет бить, поэтому отразил удар. А вообще, когда потащил пенальти, ничего не почувствовал. Если бы вышли, то, может, что-то и почувствовал бы…

— Без Мамманы было тяжелее играть в защите?

— У нас имеются квалифицированные игроки, точнее, у нас все игроки такие. Нет Мамманы, есть Иванович. Есть вариативность. Конечно, потеря Мамманы — это обидно.

— В концовке вы хотели побежать в штрафную, но тренер сказал остаться?

— Да.

— Почему?

— Не знаю.

— Что сказал Манчини в раздевалке?

— Меня вызвали на интервью, поэтому не слышал.

— А руководство приходило?

— Да, все были расстроены. Поблагодарили за игру.

— Какое состояние у Кокорина?

— Пока нет знаю.

— Он плакал…

— Да? Я не видел. Обидно. Дай бог, обойдётся.

— Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?

— Во всех матчах надо побеждать. Мы должны это делать. Но что-то не получается.

— Есть понимание, как преодолеть этот кризис?

— Да какое понимание… Нужно выходить, доказывать, забивать, побеждать.

«Это не провал для «Зенита»

Из зенитовских аргентинцев лишь Себастьян Дриусси согласился ответить на вопросы представителей СМИ.

— Вы не забивали полгода…

— Забивать — очень важно. Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов открыть счёт. А этот мяч удалось забить до перерыва. Из раздевалки мы вышли заряженными, но соперник сыграл хорошо.

— Что вы делали эти полгода, пока не забивали?

— Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Я продолжу работать над собой, чтобы забивать и дальше.

— Что сказал Манчини в раздевалке?

— Это остаётся в раздевалке. Но все были расстроены.

— Сложно играть без Кокорина?

— Он много значит для нас. Надеюсь, его травма не окажется очень серьёзной. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.

— Как думаете, «Лейпциг» был сильнее?

— Это одна из лучших команд в Европе, у них много сильных игроков. Мы сделали всё, что могли.

— Это провал для «Зенита»?