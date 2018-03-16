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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вылет из Лиги Европы — не провал»: аргентинцы из «Зенита» не унывают

А вот Александр Кокорин плакал. У него, возможно, серьёзная травма.

Источник: РИА "Новости"

Петербургский клуб дома сыграл в ничью с «Лейпцигом» и вылетел из Лиги Европы. С самого начала матчи дела у «Зенита» не заладились. Александр Кокорин повредил колено в борьбе с Вилли Орбаном и не смог продолжить встречу. Нападающий в слезах покинул поле на специальном каре, а вместо него в игру вступил Антон Заболотный.

«Кокорин не должен ехать в сборную»

— Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов, — прокомментировал травму лидера Роберто Манчини. — Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то как минимум неделю он пропустит, ему нужно восстановиться.

В микст-зоне не было лица на Александре Ерохина. Полузащитник сумел из себя выдавить несколько банальных слов для телевидения и скрылся от журналистов.

За команду пришлось отдуваться Андрей Лунёву. Вратарь в концовке игры взял пенальти и подарил своим болельщикам надежду на успех.

«Манчини запретил бежать в штрафную»

— Разочарованы, что не прошли дальше, возможности были, — начал Лунёв. — Угадал, куда Вернер будет бить, поэтому отразил удар. А вообще, когда потащил пенальти, ничего не почувствовал. Если бы вышли, то, может, что-то и почувствовал бы…

— Без Мамманы было тяжелее играть в защите?

— У нас имеются квалифицированные игроки, точнее, у нас все игроки такие. Нет Мамманы, есть Иванович. Есть вариативность. Конечно, потеря Мамманы — это обидно.

— В концовке вы хотели побежать в штрафную, но тренер сказал остаться?

— Да.

— Почему?

— Не знаю.

— Что сказал Манчини в раздевалке?

— Меня вызвали на интервью, поэтому не слышал.

— А руководство приходило?

— Да, все были расстроены. Поблагодарили за игру.

— Какое состояние у Кокорина?

— Пока нет знаю.

— Он плакал…

— Да? Я не видел. Обидно. Дай бог, обойдётся.

— Дальше чемпионат России. Какое место удовлетворит «Зенит»?

— Во всех матчах надо побеждать. Мы должны это делать. Но что-то не получается.

— Есть понимание, как преодолеть этот кризис?

— Да какое понимание… Нужно выходить, доказывать, забивать, побеждать.

«Это не провал для «Зенита»

Из зенитовских аргентинцев лишь Себастьян Дриусси согласился ответить на вопросы представителей СМИ.

— Вы не забивали полгода…

— Забивать — очень важно. Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов открыть счёт. А этот мяч удалось забить до перерыва. Из раздевалки мы вышли заряженными, но соперник сыграл хорошо.

— Что вы делали эти полгода, пока не забивали?

— Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Я продолжу работать над собой, чтобы забивать и дальше.

— Что сказал Манчини в раздевалке?

— Это остаётся в раздевалке. Но все были расстроены.

— Сложно играть без Кокорина?

— Он много значит для нас. Надеюсь, его травма не окажется очень серьёзной. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.

— Как думаете, «Лейпциг» был сильнее?

— Это одна из лучших команд в Европе, у них много сильных игроков. Мы сделали всё, что могли.

— Это провал для «Зенита»?

— Нет, потому что мы боролись до конца, мы могли забить, а соперник реализовал единственную возможность.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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