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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Кокорин не поедет в сборную

Главный тренер «Зенита» после вылета из Лиги Европы говорил о том, что команде не везло. А также философски отметил на вопрос об отставке, рассказал, когда станет известен диагноз Кокорина, и вступил в неожиданную дискуссию с одним из журналистов.

Источник: Спорт-Экспресс

— Что с Кокориным? — первый вопрос Манчини.

— Нет, диагноз будет только завтра. Пока ничего не могу сказать.

— «Зенит» вылетел из Лиги Европы и идет пятым в чемпионате России. Нет ли у вас опасений относительно своего будущего?

— Я не задумываюсь о будущем. Мне это неинтересно. Мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Считаю, выдался довольно удачный розыгрыш Лиги Европы. Мы ездили к лучшим командам Европы, многих обыгрывали. «Лейпциг» тоже мощная команда. Было много моментов, в которых нам не повезло. Мы могли проходить в ¼ финала. Возможно, у нас не тот состав, который мог добраться до финала Лиги Европы, но из противостояния с «Лейпцигом» мы могли выйти победителями. Ну, а чемпионат России… Прежде чем проводить похороны, нужно иметь покойника. У нас 10 очков отставания от первого места и восемь игр. Посмотрим.

— Не считая невезения, что помешало «Зениту» победить?

— Мы могли проходить в четвертьфинал. Возможно, у нас не тот состав, который мог добраться до финала Лиги Европы, но из противостояния с «Лейпцигом» мы могли выйти победителями.

Это футбол, мы не можем изменить его. Иногда надо принимать поражения, даже такие, в которых невезение играет значительную роль. Одним из главных факторов вылета стало отсутствие Мамманы, Кузяева и Кокорина. У меня тоже к вам вопрос. Кто лучший форвард «Зенита»?

— Считаю, что у «Зенита» нет лучших форвардов.

— А мне кажется есть. Тот, кто забил больше всех голов. Как его зовут?

— Кокорин.

— Браво, Кокорин! Если он ломается на второй минуте, мы можем говорить о некотором невезении.

— Учитывая многочисленные травмы, будете ли вы чаще использовать молодых футболистов?

— Безусловно, мы в той ситуации, в которой мы должны и будем использовать молодых игроков.

— Следующий матч только через две с половиной недели. Что вы будете делать?

— Мы столкнемся с такой проблемой, как игры сборной. Останутся 5−6 игроков, остальные разъедутся играть товарищеские матчи. Единственное, что остается — надеяться на максимально быстрое восстановление Кокорина и Кузяева.

— Значит ли это, что Кокорин не едет в сборную?

— Точный диагноз мы поймем только в течение 48 часов. Но я считаю, что он не должен ехать в сборную. Он туда не поедет. Даже если у него растяжение связок, неделю он точно пропустит. Ему понадобится как минимум недельный период восстановления.

Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ: «ЗЕНИТ» ИГРАЛ НЕНАМНОГО ХУЖЕ «НАПОЛИ»

Источник: Reuters

— Очень горды и счастливы, что нам удалось пройти дальше, — отметил главный тренер «Лейпцига». — Знаем, что должны были решать исход встречи гораздо раньше. Шансов у нас было предостаточно, но после гола перестали играть и дали надежду сопернику. В перерыве я был недоволен тем, как играет команда. Во втором тайме начали так, как надо, создали несколько моментов, но не забили. Вернер должен был решать исход встречи, но не реализовал пенальти. Мы терпели до последней секунды, ведь соперник хотел забить.

— Что вы думаете о тактике Манчини?

— Манчини пришлось быстро менять тактику после травмы Кокорина, это было понятно. Вышел совсем другой тип нападающего, так что ему было сложно. В целом, мы знали, что «Зенит» пытается добиваться успеха длинными передачами вперед, и этому надо было противодействовать.

— Почему вы заменили Орбана?

— Из-за желтой карточки. Он играет на позиции, где постоянно есть риск получения предупреждения.

— Первый сезон «Лейпцига» в еврокубках — и уже четвертьфинал Лиги Европы. Вы довольны?

— Это очень большой успех для клуба. В Лиге чемпионов мы хорошо играли, прошли два раунда Лиги Европы, победили «Наполи» и «Зенит». «Наполи» играл мощно, «Зенит» — ненамного хуже.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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