Фанаты «Марселя» напали на охрану во время матча с «Атлетиком» в Бильбао

Один из пострадавших получил ранение в шею, второй — в руку колюще-режущими предметами, говорится в сообщении. Инциденты произошли на стадионе Сан-Мамес, где в четверг вечером проходил матч. Один человек, фанат французской команды, арестован.

В связи с матчем были введены повышенные меры безопасности. 23 февраля перед матчем между «Спартаком» и «Атлетиком» в Бильбао произошли беспорядки, были задержаны девять человек, из которых трое граждан России. После допроса они были отпущены до рассмотрения дела по существу. Во время беспорядков умер полицейский — он перенес инфаркт. Несколько человек пострадали.