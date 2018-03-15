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00:02 (мск), источник: Р-Спорт

Фанаты «Марселя» напали на охрану во время матча с «Атлетиком» в Бильбао

МАДРИД, 15 мар — РИА Новости. Два охранника были ранены во время матча между французским «Олимпик Марсель» и испанским «Атлетиком» на стадионе в Бильбао из-за нападения болельщиков, сообщает департамент безопасности Страны басков.

Источник: РИА "Новости"

Один из пострадавших получил ранение в шею, второй — в руку колюще-режущими предметами, говорится в сообщении. Инциденты произошли на стадионе Сан-Мамес, где в четверг вечером проходил матч. Один человек, фанат французской команды, арестован.

В связи с матчем были введены повышенные меры безопасности. 23 февраля перед матчем между «Спартаком» и «Атлетиком» в Бильбао произошли беспорядки, были задержаны девять человек, из которых трое граждан России. После допроса они были отпущены до рассмотрения дела по существу. Во время беспорядков умер полицейский — он перенес инфаркт. Несколько человек пострадали.

Матч между «Атлетиком» и «Марселем» закончился со счетом 1−2.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Марсель
15.03.2018, 21:00 плей-офф: 1/8 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Руди Гарсия
Голы
74′ Иньяки Уильямс 11
10 Димитри Пайет 38′
5 Лукас Окампос (Ж. Амави) 52′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Андер Итурраспе (к) 8
61′ Иньяки Уильямс 11
15′ 76′ Ариц Адурис 20
Иньиго Кордоба 28
44′ Йерай Альварес 5
Унаи Нуньес 30
79′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Весга 21
23′ Микель Рико 17
Маркель Сусаэта 14
30 Стив Манданда
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
18 Жордан Амави
23 Адиль Рами 48′
5 Лукас Окампос
10 Димитри Пайет (к)
11 Константинос Митроглу
19 Луиз Густаву 56′
29 Андре-Франк Замбо
26 Флориан Товен 67′
17 Буна Сарр
27 Максим Лопес 78′
8 Морган Сансон
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 5
16 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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