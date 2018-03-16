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00:05 (мск), источник: ТАСС

Хазенхюттль: «Лейпциг» должен был больше забивать и раньше решать исход матча с «Зенитом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» имел много моментов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с российским «Зенитом» и должен был раньше решать исход двухматчевого противостояния. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер немецкой команды Ральф Хазенхюттль.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Лейпциг» в четверг на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 и по сумме двух встреч (первую игру «Лейпциг» выиграл со счетом 2:1) вышел в четвертьфинал турнира. Если бы немецкая команда забила российскому клубу еще один гол, то «Зениту» для выхода в следующую стадию нужно было бы забивать еще два мяча. При счете 1:1 петербуржцам было бы достаточно отличиться однажды, чтобы перевести игру в дополнительное время. На 82-й минуте футболист «Лейпцига» Тимо Вернер не реализовал 11-метровый.

«Очень горд и счастлив, что нам удалось пройти дальше, хотя это нужно было решать раньше — у нас было много моментов, но иногда напряжение включается больше, чем нужно. После хорошего начала мы перестали играть и облегчили задачу сопернику, который сравнял счет. В перерыве я объяснил игрокам, что так играть нельзя, после чего хорошо начали второй тайм и могли забивать еще — тот же пенальти Тимо Вернера, где он должен был решать исход встречи», — сказал Хазенхюттль.

На 8-й минуте травму получил нападающий «Зенита» Александр Кокорин, вместо него на поле вышел Антон Заболотный. «То, что главному тренеру “Зенита” Роберто Манчини сегодня пришлось быстро менять тактику после травмы Кокорина — это понятно, ведь вышел совсем другой нападающий — Заболотный. После этого “Зенит” играл при помощи дальних передач, мы это знали и противодействовали этому», — отметил тренер.

Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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