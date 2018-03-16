Хазенхюттль: «Лейпциг» должен был больше забивать и раньше решать исход матча с «Зенитом»

Источник: ИТАР-ТАСС

«Лейпциг» в четверг на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 и по сумме двух встреч (первую игру «Лейпциг» выиграл со счетом 2:1) вышел в четвертьфинал турнира. Если бы немецкая команда забила российскому клубу еще один гол, то «Зениту» для выхода в следующую стадию нужно было бы забивать еще два мяча. При счете 1:1 петербуржцам было бы достаточно отличиться однажды, чтобы перевести игру в дополнительное время. На 82-й минуте футболист «Лейпцига» Тимо Вернер не реализовал 11-метровый.

«Очень горд и счастлив, что нам удалось пройти дальше, хотя это нужно было решать раньше — у нас было много моментов, но иногда напряжение включается больше, чем нужно. После хорошего начала мы перестали играть и облегчили задачу сопернику, который сравнял счет. В перерыве я объяснил игрокам, что так играть нельзя, после чего хорошо начали второй тайм и могли забивать еще — тот же пенальти Тимо Вернера, где он должен был решать исход встречи», — сказал Хазенхюттль.

На 8-й минуте травму получил нападающий «Зенита» Александр Кокорин, вместо него на поле вышел Антон Заболотный. «То, что главному тренеру “Зенита” Роберто Манчини сегодня пришлось быстро менять тактику после травмы Кокорина — это понятно, ведь вышел совсем другой нападающий — Заболотный. После этого “Зенит” играл при помощи дальних передач, мы это знали и противодействовали этому», — отметил тренер.