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00:06 (мск), источник: ТАСС

Характер повреждения Кокорина станет известен в пятницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Характер повреждения нападающего российского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, полученного в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1), станет известен в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Источник: ИТАР-ТАСС

Кокорин покинул поле на 8-й минуте встречи, которая прошла в четверг, при счете 0:0 с помощью медиков. Его заменил Антон Заболотный.

«Характер травмы станет известен только завтра», — сказал итальянский специалист.

Ранее Кокорин, который с 10 мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России, был включен в состав сборной России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Он является одним из основных кандидатов в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.

В январе один из кандидатов в сборную России, защитник «Спартака» Георгий Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в товарищеском матче московского клуба 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.

Также травмы получили еще три защитника сборной России — Виктор Васин (разрыв крестообразных связок), Марио Фернандес (повреждение задней поверхности бедра) и Роман Нойштедтер (повреждение шеи).

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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