Характер повреждения Кокорина станет известен в пятницу

Кокорин покинул поле на 8-й минуте встречи, которая прошла в четверг, при счете 0:0 с помощью медиков. Его заменил Антон Заболотный.
«Характер травмы станет известен только завтра», — сказал итальянский специалист.
Ранее Кокорин, который с 10 мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России, был включен в состав сборной России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Он является одним из основных кандидатов в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.
В январе один из кандидатов в сборную России, защитник «Спартака» Георгий Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в товарищеском матче московского клуба 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.
Также травмы получили еще три защитника сборной России — Виктор Васин (разрыв крестообразных связок), Марио Фернандес (повреждение задней поверхности бедра) и Роман Нойштедтер (повреждение шеи).
|Зенит
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1:1
Первый тайм: 1:1
|РБ Лейпциг
|Роберто Манчини
|Ральф Хазенхюттль
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли (Италия)
|Боковой судья
|Риккардо Ди Фиоре (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Антонио Дамато (Италия)