Характер повреждения Кокорина станет известен в пятницу

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Кокорин покинул поле на 8-й минуте встречи, которая прошла в четверг, при счете 0:0 с помощью медиков. Его заменил Антон Заболотный.

«Характер травмы станет известен только завтра», — сказал итальянский специалист.

Ранее Кокорин, который с 10 мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата России, был включен в состав сборной России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам с командами Бразилии и Франции. Он является одним из основных кандидатов в национальную команду для участия в чемпионате мира 2018 года.

В январе один из кандидатов в сборную России, защитник «Спартака» Георгий Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в товарищеском матче московского клуба 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.