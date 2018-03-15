«Зенит»: одного Лунева для победы мало

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В день матча на сайте фанатов «Зенита» появился призыв задавить гостей шумом. «Пройти «Лейпциг» — задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе, — было написано на «Ландскроне». — Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда «Бавария» была разгромлена, а поддержку «Петровского» было слышно на «Горьковской».

Свои слова болельщики поддержали делом. На первых минутах на «вираже» появился гигантский баннер с гербом Санкт-Петербурга и флагом России, а верхняя трибуна из плашек выложила слова «Питер» (этот перфоманс был подготовлен еще к домашней встрече с «Селтиком», но тогда нижний сектор был дисквалифицирован). Перед матчем на стадионе прошла мини-выставка Русского музея, и это полотно украсило бы его экспозицию.

Пока фанаты раскрывали творение, на поле произошло страшное. Кокорин во время обычного единоборства неудачно приземлился на ногу и схватился за колено. Медицинская бригада тут же подскочила к нападающему, но было уже поздно — заморозкой серьезную травму не вылечишь. Единственный забивной форвард «Зенита» по версии Манчини еще несколько минут поперемещался по полю, а затем лег на газон. На замену Кокорин уходил, прикрывая глаза руками.

Минут 20 «Зенит» будто бы находился в шоке. Мяч вообще не держался, а команда не могла переключиться на игру с Заболотным. Его же покупали не на замену Кокорину, а на подмогу, поэтому выстраивать атаку нужно совершенно по-другому. И пока «Зенит» соображал, «Лейпциг» забил. Забил красиво: Вернер запутал сине-бело-голубую защиту, а Огюстен с разворота пустил мяч мимо Лунева.

К счастью, в Лейпциге успел забить Кришито. И вместо четырех мячей теперь «Зениту» нужно было всего два (правда, для овертайма). На это команда Манчини могла рассчитывать. Вскоре после пропущенного мяча Паредес со штрафного сотряс перекладину, а чуть позже появился момент у Заболотного — он прекрасно подстроился под прострел Жиркова, однако попал в руки Гулачи.

Третий момент за тайм упустил Ригони — снова удар отразил голкипер «Лейпцига». «Зениту» не везло, но, по крайней мере, на игру команды были приятно смотреть. Это связано с тем, что «Лейпциг» ближе к перерыву отдал мяч «Зениту», но наглухо не закрывался. В такой ситуации петербуржцам легче атаковать, о чем накануне и упоминал Манчини — в Европе соперники дают «Зениту» играть, а в России нет.

Перед самым перерывом «Зенит» все же забил. Тактика навесов Манчини наконец-то принесла плоды, и Дриусси забил первый мяч в еврокубках.

В раздевалку Кокорин ушел, опираясь на руки врачей, вместе со всеми. Из нее же он вернулся на скамейку запасных, не уезжал со стадиона. Жаль, выйти на поле не мог.

Во втором тайме «Лейпциг» явно перестроился под игру «Зенита» и стал лучше обороняться. Но дыры в защите команды, не привыкшей обороняться, все же были. Но петербуржцы ими не пользовались. Моментов у ворот Гулачи стало меньше, но они были. Увы, забивать не получалось.

Немцы довольствовались только контратаками и на последних минутах получили шанс закончить противостояние, но Лунев отбил пенальти в исполнении Вернера. Подарил надежду. Но и только. «Зенит» выбыл из Лиги Европы.