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15 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: одного Лунева для победы мало

Команда из Санкт-Петербурга не сумела победить «Лейпциг» в ответном матче и выбыла из Лиги Европы.

Источник: Reuters

В день матча на сайте фанатов «Зенита» появился призыв задавить гостей шумом. «Пройти «Лейпциг» — задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе, — было написано на «Ландскроне». — Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда «Бавария» была разгромлена, а поддержку «Петровского» было слышно на «Горьковской».

Свои слова болельщики поддержали делом. На первых минутах на «вираже» появился гигантский баннер с гербом Санкт-Петербурга и флагом России, а верхняя трибуна из плашек выложила слова «Питер» (этот перфоманс был подготовлен еще к домашней встрече с «Селтиком», но тогда нижний сектор был дисквалифицирован). Перед матчем на стадионе прошла мини-выставка Русского музея, и это полотно украсило бы его экспозицию.

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Пока фанаты раскрывали творение, на поле произошло страшное. Кокорин во время обычного единоборства неудачно приземлился на ногу и схватился за колено. Медицинская бригада тут же подскочила к нападающему, но было уже поздно — заморозкой серьезную травму не вылечишь. Единственный забивной форвард «Зенита» по версии Манчини еще несколько минут поперемещался по полю, а затем лег на газон. На замену Кокорин уходил, прикрывая глаза руками.

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Минут 20 «Зенит» будто бы находился в шоке. Мяч вообще не держался, а команда не могла переключиться на игру с Заболотным. Его же покупали не на замену Кокорину, а на подмогу, поэтому выстраивать атаку нужно совершенно по-другому. И пока «Зенит» соображал, «Лейпциг» забил. Забил красиво: Вернер запутал сине-бело-голубую защиту, а Огюстен с разворота пустил мяч мимо Лунева.

К счастью, в Лейпциге успел забить Кришито. И вместо четырех мячей теперь «Зениту» нужно было всего два (правда, для овертайма). На это команда Манчини могла рассчитывать. Вскоре после пропущенного мяча Паредес со штрафного сотряс перекладину, а чуть позже появился момент у Заболотного — он прекрасно подстроился под прострел Жиркова, однако попал в руки Гулачи.

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Луневу — 7,5 за надежду и интригу

Третий момент за тайм упустил Ригони — снова удар отразил голкипер «Лейпцига». «Зениту» не везло, но, по крайней мере, на игру команды были приятно смотреть. Это связано с тем, что «Лейпциг» ближе к перерыву отдал мяч «Зениту», но наглухо не закрывался. В такой ситуации петербуржцам легче атаковать, о чем накануне и упоминал Манчини — в Европе соперники дают «Зениту» играть, а в России нет.

Перед самым перерывом «Зенит» все же забил. Тактика навесов Манчини наконец-то принесла плоды, и Дриусси забил первый мяч в еврокубках.

В раздевалку Кокорин ушел, опираясь на руки врачей, вместе со всеми. Из нее же он вернулся на скамейку запасных, не уезжал со стадиона. Жаль, выйти на поле не мог.

Во втором тайме «Лейпциг» явно перестроился под игру «Зенита» и стал лучше обороняться. Но дыры в защите команды, не привыкшей обороняться, все же были. Но петербуржцы ими не пользовались. Моментов у ворот Гулачи стало меньше, но они были. Увы, забивать не получалось.

Немцы довольствовались только контратаками и на последних минутах получили шанс закончить противостояние, но Лунев отбил пенальти в исполнении Вернера. Подарил надежду. Но и только. «Зенит» выбыл из Лиги Европы.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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