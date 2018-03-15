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15 марта, источник: Спорт-Экспресс

Луневу — 7,5 за надежду и интригу

«СЭ» по персоналиям разобрал встречу в Санкт-Петербурге.

ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 7,5. Не смог отразить удар Огюстена, завершившийся голом. В середине первого тайма ошибся с первым пас — «Лейпциг» повел бы 2:0, если бы не офсайд. Вытащил пенальти на последних минутах, и ликвидировал оапснейший выпад немцев в самой концовке.

СМОЛЬНИКОВ — 5,5. Выполнил пару неплохих подач в штрафную, однако несколько раз оставлял свободным свой фланг в обороне.

ИВАНОВИЧ — 6,0. Традиционно надежный матч в исполнении серба. Выиграл много борьбы в штрафной сине-бело-голубых, дважды помешал Вернеру пробить из опасной позиции. Страховал позицию Смольникова.

МЕВЛЯ — 5,0. Из-под него несколько раз убегали Вернер и Огюстен, хотя грубых позиционных ошибок словенец не допускал. Неплохо взаимодействовал с Ивановичем. Заработал пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах.

КРИШИТО — 5,5. Пытался создать искусственный офсайд в моменте с первым голом, из-за чего Мевля не успел за Огюстеном. Перед перерывом исправился, выполнив голевой пас на Дриусси. Во втором тайме здорово прерывал атаки «Лейпцига» и намертво бетонировал свою бровку.

ЖИРКОВ — 6,0. Выигрывал подборы и отлично действовал на перехватах. Неплохо подключался в штрафную, но выполнил слишком мало навесов к воротам.

ПАРЕДЕС — 6,0. Управлял игрой «Зенита» при переходе из обороны в атаку, но особой остроты от его действий у чужих ворот не исходило. Зато аргентинец стал одним из лидеров по числу отборов.

КРАНЕВИТТЕР — 5,5. Выполнил большой объем черновой работы, но выключить из игры центр поля соперника так и не смог.

РИГОНИ — 5,0. Пару раз выходил на ударную позицию, но после перерыва растворился на поле. Пытался обострять на правом фланге, но ни к чему опасному это не привело.

ДРИУССИ — 6,5. Здорово замкнул навес Кришито на дальней штанге перед перерывом. Открывался под передачи в штрафной, но мяч нечасто доходил до аргентинца.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 5,0. Выиграл половину единоборств в атаке, терял мяч при приеме, на ударной позиции почти не оказывался, хотя забил из офсайда.

КОКОРИН — б/о.

ПОЛОЗ — б/о.

ЕРОХИН — б/о.

ЛЕЙПЦИГ

ГУЛАЧИ — 5,5. В конце первого тайма спас свою команду, вытащив из-под перекладины выстрел Ригони, но с ударом Дриусси в упор справиться не смог.

КЛОСТЕРМАНН — 5,5. 21-летний защитник действовал надежно, но часто позволял обыграть себя 34-летнему Жиркову. С его фланга Кришито сделал голевой навес.

ОРБАН — 5,0. Капитана гостей посадил на желтую карточку Заболотный. Орбан не всегда успевал за редкими, но резкими атаками хозяев, поэтому в перерыве был заменен.

УПАМЕКАНО — 5,5. Француз прервал несколько опасных передач в штрафную, но сдерживать Заболотного ему удавалось не всегда.

БЕРНАРДУ — 6,0. В первом тайме действовал почти без ошибок, но не смог нейтрализовать Дриусси на дальней штанге в моменте с голом петербуржцев. Зато регулярно отбирал мячи у Ригони и разгонял немецкие атаки.

ФОРСБЕРГ — 6,0. Швед использовал любую возможность для острой передачи и не раз выводил партнеров к зенитовским воротам. Во втором тайме мог забить сам, но угодил в защитника.

КЕЙТА — 5,5. Гвинеец реже, чем обычно, участвовал в созидании и мало был заметен на поле.

ДЕММЕ — 5,5. Первый же фол немецкого защитника оказался достаточно грубым, чтобы судья показал ему желтую карточку. В остальном действовал осторожно, предпочитая сыграть на ближнего.

БРУМА — 6,5. Доставил много головной боли зенитовской защите на обоих флангах: в первом действовал справа, во втором перешел на левый край. Нанес несколько ударов, но больше запомнился опасными комбинациями с Огюстеном и проходами по левой бровке в стиле Гарета Бэйла.

ВЕРНЕР — 6,0. Лучший молодой немецкий игрок был одним из самых заметных на поле — как и в первом матче. Закружив голову защитникам хозяев, выдал голевой пас на Огюстена. Однако свои моменты не реализовал — ни в игре, ни с одиннадцатиметровой отметки.

ОГЮСТЕН — 6,5. Потолкавшись с Кришито на старте игры, классно разобрался в моменте с первым голом — поставил корпус и, развернувшись, пробил мимо Лунева. Активно прессинговал вратаря «Зенита», вынуждая того ошибаться. Во второй половине игры был активен, но не так опасен.

КОНАТЕ — 5,5. Заменил в перерыве капитана гостей и защитную линию не ослабил. Грамотно контролировал линию офсайда, оставив Заболотного без забитого гола.

ИЛЬЗАНКЕР — б/о.

ПОУЛЬСЕН — б/о.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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