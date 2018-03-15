Луневу — 7,5 за надежду и интригу

ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 7,5. Не смог отразить удар Огюстена, завершившийся голом. В середине первого тайма ошибся с первым пас — «Лейпциг» повел бы 2:0, если бы не офсайд. Вытащил пенальти на последних минутах, и ликвидировал оапснейший выпад немцев в самой концовке.

СМОЛЬНИКОВ — 5,5. Выполнил пару неплохих подач в штрафную, однако несколько раз оставлял свободным свой фланг в обороне.

ИВАНОВИЧ — 6,0. Традиционно надежный матч в исполнении серба. Выиграл много борьбы в штрафной сине-бело-голубых, дважды помешал Вернеру пробить из опасной позиции. Страховал позицию Смольникова.

МЕВЛЯ — 5,0. Из-под него несколько раз убегали Вернер и Огюстен, хотя грубых позиционных ошибок словенец не допускал. Неплохо взаимодействовал с Ивановичем. Заработал пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах.

КРИШИТО — 5,5. Пытался создать искусственный офсайд в моменте с первым голом, из-за чего Мевля не успел за Огюстеном. Перед перерывом исправился, выполнив голевой пас на Дриусси. Во втором тайме здорово прерывал атаки «Лейпцига» и намертво бетонировал свою бровку.

ЖИРКОВ — 6,0. Выигрывал подборы и отлично действовал на перехватах. Неплохо подключался в штрафную, но выполнил слишком мало навесов к воротам.

ПАРЕДЕС — 6,0. Управлял игрой «Зенита» при переходе из обороны в атаку, но особой остроты от его действий у чужих ворот не исходило. Зато аргентинец стал одним из лидеров по числу отборов.

КРАНЕВИТТЕР — 5,5. Выполнил большой объем черновой работы, но выключить из игры центр поля соперника так и не смог.

РИГОНИ — 5,0. Пару раз выходил на ударную позицию, но после перерыва растворился на поле. Пытался обострять на правом фланге, но ни к чему опасному это не привело.

ДРИУССИ — 6,5. Здорово замкнул навес Кришито на дальней штанге перед перерывом. Открывался под передачи в штрафной, но мяч нечасто доходил до аргентинца.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 5,0. Выиграл половину единоборств в атаке, терял мяч при приеме, на ударной позиции почти не оказывался, хотя забил из офсайда.

КОКОРИН — б/о.

ПОЛОЗ — б/о.

ЕРОХИН — б/о.

ЛЕЙПЦИГ

ГУЛАЧИ — 5,5. В конце первого тайма спас свою команду, вытащив из-под перекладины выстрел Ригони, но с ударом Дриусси в упор справиться не смог.

КЛОСТЕРМАНН — 5,5. 21-летний защитник действовал надежно, но часто позволял обыграть себя 34-летнему Жиркову. С его фланга Кришито сделал голевой навес.

ОРБАН — 5,0. Капитана гостей посадил на желтую карточку Заболотный. Орбан не всегда успевал за редкими, но резкими атаками хозяев, поэтому в перерыве был заменен.

УПАМЕКАНО — 5,5. Француз прервал несколько опасных передач в штрафную, но сдерживать Заболотного ему удавалось не всегда.

БЕРНАРДУ — 6,0. В первом тайме действовал почти без ошибок, но не смог нейтрализовать Дриусси на дальней штанге в моменте с голом петербуржцев. Зато регулярно отбирал мячи у Ригони и разгонял немецкие атаки.

ФОРСБЕРГ — 6,0. Швед использовал любую возможность для острой передачи и не раз выводил партнеров к зенитовским воротам. Во втором тайме мог забить сам, но угодил в защитника.

КЕЙТА — 5,5. Гвинеец реже, чем обычно, участвовал в созидании и мало был заметен на поле.

ДЕММЕ — 5,5. Первый же фол немецкого защитника оказался достаточно грубым, чтобы судья показал ему желтую карточку. В остальном действовал осторожно, предпочитая сыграть на ближнего.

БРУМА — 6,5. Доставил много головной боли зенитовской защите на обоих флангах: в первом действовал справа, во втором перешел на левый край. Нанес несколько ударов, но больше запомнился опасными комбинациями с Огюстеном и проходами по левой бровке в стиле Гарета Бэйла.

ВЕРНЕР — 6,0. Лучший молодой немецкий игрок был одним из самых заметных на поле — как и в первом матче. Закружив голову защитникам хозяев, выдал голевой пас на Огюстена. Однако свои моменты не реализовал — ни в игре, ни с одиннадцатиметровой отметки.

ОГЮСТЕН — 6,5. Потолкавшись с Кришито на старте игры, классно разобрался в моменте с первым голом — поставил корпус и, развернувшись, пробил мимо Лунева. Активно прессинговал вратаря «Зенита», вынуждая того ошибаться. Во второй половине игры был активен, но не так опасен.

КОНАТЕ — 5,5. Заменил в перерыве капитана гостей и защитную линию не ослабил. Грамотно контролировал линию офсайда, оставив Заболотного без забитого гола.

ИЛЬЗАНКЕР — б/о.