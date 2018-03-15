Анхель Корреа: После второго гола мы полностью контролировали игру

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— Что можете сказать по поводу игры?

— Это были два отличных матча. Во время игры холодная погода, конечно, чувствовалась, но мы все равно сумели показать свой футбол. Надеюсь, что со стороны игра смотрелась хорошо.

— Холод сильно мешал играть?

— Мы понимали, что играть будет тяжело. Специально, чтобы адаптироваться к погодным условиям прилетели в Москву за два дня до матча, а не за один, как это обычно делаем. Футболисты «Локомотива» к таким холодам уже привыкли, но для нас это в новинку. В первом тайме еще адаптировались, но после второго гола в начале второго тайма мы уже полностью контролировали игру.

— Всего через два дня вам играть в чемпионате Испании. Рассчитываете побороться за чемпионство?

— В принципе, сезон пока складывается неплохо и мы им довольны. Впереди еще десять сложных матчей. Всякое может случиться. Будем готовиться к каждому очень усердно и постараемся показать как можно более хороший финиш.

— Что будете делать дальше?

— Впереди сложный матч в чемпионате. Надеюсь поскорее вернуться к семье и близким, чтобы провести с ними хоть немного времени. Потом — продолжим работать.

— Как себя чувствует Филипе Луис?