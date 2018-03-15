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15 марта, источник: Советский спорт

Анхель Корреа: После второго гола мы полностью контролировали игру

Автор первого гола в ворота «Локомотива» нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал крупную победу испанцев в матче Лиги Европы.

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16
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— Что можете сказать по поводу игры?

— Это были два отличных матча. Во время игры холодная погода, конечно, чувствовалась, но мы все равно сумели показать свой футбол. Надеюсь, что со стороны игра смотрелась хорошо.

— Холод сильно мешал играть?

— Мы понимали, что играть будет тяжело. Специально, чтобы адаптироваться к погодным условиям прилетели в Москву за два дня до матча, а не за один, как это обычно делаем. Футболисты «Локомотива» к таким холодам уже привыкли, но для нас это в новинку. В первом тайме еще адаптировались, но после второго гола в начале второго тайма мы уже полностью контролировали игру.

— Всего через два дня вам играть в чемпионате Испании. Рассчитываете побороться за чемпионство?

— В принципе, сезон пока складывается неплохо и мы им довольны. Впереди еще десять сложных матчей. Всякое может случиться. Будем готовиться к каждому очень усердно и постараемся показать как можно более хороший финиш.

— Что будете делать дальше?

— Впереди сложный матч в чемпионате. Надеюсь поскорее вернуться к семье и близким, чтобы провести с ними хоть немного времени. Потом — продолжим работать.

— Как себя чувствует Филипе Луис?

— Я ним пока не успел поговорить. Надеюсь, что у него все будет хорошо.

Локомотив М 1:5
Первый тайм: 1:1
Атлетико
15.03.2018, 19:00 плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Диего Симеоне
Голы
20′ Мачей Рыбус (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 31
11 Анхель Корреа (Коке) 16′
8 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа, Т. Партей) 70′
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Антон Коченков 77
Мачей Рыбус 31
Михаил Лысов 84
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
75′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
46′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
63′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Тарасов 23
25 Аксель Вернер
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа
20 Хуанфран 46′
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 62′
19 Лукас Эрнандез
8 Ньигес Сауль 61′
7 Антуан Гризманн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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