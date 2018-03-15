Анхель Корреа: После второго гола мы полностью контролировали игру
Автор первого гола в ворота «Локомотива» нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал крупную победу испанцев в матче Лиги Европы.
Автор первого гола в ворота «Локомотива» нападающий «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал крупную победу испанцев в матче Лиги Европы.
— Что можете сказать по поводу игры?
— Это были два отличных матча. Во время игры холодная погода, конечно, чувствовалась, но мы все равно сумели показать свой футбол. Надеюсь, что со стороны игра смотрелась хорошо.
— Холод сильно мешал играть?
— Мы понимали, что играть будет тяжело. Специально, чтобы адаптироваться к погодным условиям прилетели в Москву за два дня до матча, а не за один, как это обычно делаем. Футболисты «Локомотива» к таким холодам уже привыкли, но для нас это в новинку. В первом тайме еще адаптировались, но после второго гола в начале второго тайма мы уже полностью контролировали игру.
— Всего через два дня вам играть в чемпионате Испании. Рассчитываете побороться за чемпионство?
— В принципе, сезон пока складывается неплохо и мы им довольны. Впереди еще десять сложных матчей. Всякое может случиться. Будем готовиться к каждому очень усердно и постараемся показать как можно более хороший финиш.
— Что будете делать дальше?
— Впереди сложный матч в чемпионате. Надеюсь поскорее вернуться к семье и близким, чтобы провести с ними хоть немного времени. Потом — продолжим работать.
— Как себя чувствует Филипе Луис?
— Я ним пока не успел поговорить. Надеюсь, что у него все будет хорошо.
|Локомотив М
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1:5
Первый тайм: 1:1
|Атлетико
|Юрий Семин
|Диего Симеоне
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)