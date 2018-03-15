«Бешикташ» могут наказать за кота

В УЕФА открывают дело на «Бешикташ» из-за того, что во время матча Лиги чемпионов на поле выбежал кот.



Арбитр Майкл Оливер должен был даже ненадолго остановить матч, пока с непрошеным гостем не разобрались и он не убежал с газона.



Оказывается, все серьезно и это даже называется «недостаточно эффективная организация».



В этом евросезоне «Бешикташу», кроме штрафа, уже точно ничего не грозит, потому что команда вылетела от «Баварии» со счетом 1:8 по сумме двух матчей.