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15 марта, источник: Спорт Mail.Ru

«Бешикташ» могут наказать за кота

Из-за него пришлось останавливать игру.

В УЕФА открывают дело на «Бешикташ» из-за того, что во время матча Лиги чемпионов на поле выбежал кот.

Арбитр Майкл Оливер должен был даже ненадолго остановить матч, пока с непрошеным гостем не разобрались и он не убежал с газона.

Оказывается, все серьезно и это даже называется «недостаточно эффективная организация».

В этом евросезоне «Бешикташу», кроме штрафа, уже точно ничего не грозит, потому что команда вылетела от «Баварии» со счетом 1:8 по сумме двух матчей.

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