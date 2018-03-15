«Бешикташ» могут наказать за кота

На предматчевой раскатке Бучневич отдал свою клюшку юному фанату по имени Бенджамин в свитере череповецкой «Северстали», который расплакался после получения подарка.
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В УЕФА открывают дело на «Бешикташ»
Арбитр Майкл Оливер должен был даже ненадолго остановить матч, пока с непрошеным гостем не разобрались и он не убежал с газона.
Оказывается, все серьезно и это даже называется «недостаточно эффективная организация».
В этом евросезоне «Бешикташу», кроме штрафа, уже точно ничего не грозит, потому что команда вылетела от «Баварии» со счетом 1:8 по сумме двух матчей.