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15 марта, источник: ТАСС

«Зенит» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лейпцигом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с немецким «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей забитым мячом отметился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута), за хозяев отличился Себастьян Дриусси (45). На 82-й минуте встречи голкипер «Зенита» Андрей Лунев отразил пенальти, который исполнял Тимо Вернер. Дриусси забил первый мяч с сентября прошлого года, тогда форвард в матче чемпионата России поразил ворота «Уфы» (3:0), гол «Лейпцигу» стал для аргентинца первым в еврокубках и четвертым во всех турнирах текущего сезона.

На 8-й минуте встречи получил травму и был заменен нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард стал четвертым игроком петербургского клуба, получившим повреждение за последние две встречи. В последней игре чемпионата России против «Ростова» травмировались вратарь Лунев, защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Далер Кузяев, повреждение Лунева оказалось незначительным, он смог сыграть против «Лейпцига». В состав «Зенита» вернулся полузащитник Леандро Паредес, отбывавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

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На 84-й минуте встречи из фанатского сектора болельщиков «Зенита» на поле был выпущен снаряд из ракетницы. За это Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать петербургский клуб штрафом или частичным закрытием трибун.

«Зенит» остался непобежденным на своем поле в основной сетке Лиги Европы. Ранее петербуржцы в 18 поединках добились 17 побед. «Лейпциг» является дебютантом еврокубков, команда попала в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

Первая встреча 1/8 финала завершилась победой «Лейпцига» со счетом 2:1. Немецкий клуб узнает соперника по следующему раунду турнира 16 марта. Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.

Зенит 1:1
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
15.03.2018, 21:00 Зрители: 44092 плей-офф: 1/8 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Ральф Хазенхюттль
Голы
45+1′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито, Э. Ригони) 11
29 Жан-Кевин Огюстен (Т. Вернер, Э. Форсберг) 22′
Нереализованные пенальти
11 Т. Вернер 82′
Составы
Андрей Лунев 99
38′ Доменико Кришито (к) 4
81′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Себастьян Дриусси 11
62′ 85′ Игорь Смольников 19
Дмитрий Полоз 7
8′ Александр Кокорин 9
Антон Заболотный 29
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Александр Ерохин 21
32 Петер Гулачи
16 Лукас Клостерманн
3 Фернандес Бернарду
17 Дайот Упамекано
10 Эмиль Форсберг
17 Арминду Брума
8 Наби Кейта
11 Тимо Вернер
4 Вилли Орбан (к) 46′ 25′
6 Ибраима Конате
31 Диего Демме 71′ 10′
13 Штефан Ильзанкер
29 Жан-Кевин Огюстен 90′
9 Юссуф Поульсен
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
13 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Риккардо Ди Фиоре (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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