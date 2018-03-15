«Зенит» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лейпцигом»

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей забитым мячом отметился Жан-Кевин Огюстен (22-я минута), за хозяев отличился Себастьян Дриусси (45). На 82-й минуте встречи голкипер «Зенита» Андрей Лунев отразил пенальти, который исполнял Тимо Вернер. Дриусси забил первый мяч с сентября прошлого года, тогда форвард в матче чемпионата России поразил ворота «Уфы» (3:0), гол «Лейпцигу» стал для аргентинца первым в еврокубках и четвертым во всех турнирах текущего сезона.

На 8-й минуте встречи получил травму и был заменен нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Форвард стал четвертым игроком петербургского клуба, получившим повреждение за последние две встречи. В последней игре чемпионата России против «Ростова» травмировались вратарь Лунев, защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Далер Кузяев, повреждение Лунева оказалось незначительным, он смог сыграть против «Лейпцига». В состав «Зенита» вернулся полузащитник Леандро Паредес, отбывавший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

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На 84-й минуте встречи из фанатского сектора болельщиков «Зенита» на поле был выпущен снаряд из ракетницы. За это Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать петербургский клуб штрафом или частичным закрытием трибун.

«Зенит» остался непобежденным на своем поле в основной сетке Лиги Европы. Ранее петербуржцы в 18 поединках добились 17 побед. «Лейпциг» является дебютантом еврокубков, команда попала в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.