Тарасову — 3,5 за выход на замену, Корреа — 8,5 за издевательства

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ЛОКОМОТИВ

КОЧЕНКОВ — 4,0. Отразил несколько дальних ударов, а во всех более-менее сложных эпизодах помочь партнерам уже не смог, пропустив пять голов. Причем перед третьим сам же и заработал пенальти, сбив Гризманна после необязательного выхода с ленточки.

РЫБУС — 4,5. Забил отличный гол дальним ударом, сравняв счет в первом тайме. Но вряд ли этот факт добавит польскому футболисту настроения, ведь в обороне он полностью провалился. В моменте со вторым пропущенным мячом оказался один против двух соперников и не смог прервать атаку, при четвертом голе зачем-то выбросился из своей позиции. При пятом и вовсе прыгал вокруг мяча и никак не мог выбить его в сторону.

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,0. Как и все партнеры, провел очень слабый матч. При первом голе вместе с Чорлукой выбросился из позиции и допустил дыру и отсутствие подстраховки в центре штрафной. В начале второго тайма не смог накрыть результативный удар Сауля. Пропустил мяч между ногами в эпизоде с четвертым голом, не подстраховал Рыбуса при пятом.

ЧОРЛУКА — 4,0. Не смог наладить взаимодействие с Кверквелией, неверно оценивал ситуации, не успевал накрывать нападающих соперника. При первом голе не прервал «стенку» Корреа и Коке, при третьем вместе с Коченковым не разобрались с Торресом. При четвертом тоже оказался отыгран из эпизода. А далее отправился на замену.

ЛЫСОВ — 3,5. Продемонстрировал чудовищную неповоротливость при первом пропущенном голе, позволив Корреа элементарно себя обогнуть по дуге. Плохо выбирал позицию, смещался слишком широко, когда требовался подстраховать партнеров в центре — так, например, случилось перед четвертым голом.

И. ДЕНИСОВ — 4,5. Нанес неплохой дальний удар в первом тайме, который Вернер не без труда перевел на угловой. Пару раз подстраховывал партнеров. Но при всех полезных действиях допустил слишком много продольных передач через опорную зону, что приводило к постоянным атакам «Атлетико» на скорости. Поздно прибежал помогать Рыбусу перед вторым пропущенным голом, а потом еще сам же выключился из эпизода и упустил своего оппонента — Сауля, забившего мяч.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 4,0. Как и Денисов, слабо отработал в центральной зоне. Пропустил пас через центральную зону при первой голевой атаке. На 29-й минуте мог забивать, но слишком долго подрабатывал мяч, находясь на линии штрафной. Выполнил неудачную скидку под удар Партею со средней дистанции.

Ал. МИРАНЧУК — 4,5. Имел больше свободного пространства и чаще работал с мячом, чем в первом матче в Мадриде, но воспользовался сполна возможностями не смог. Лишь раз действительно здорово вывел партнера на ударную позицию, когда отправил Эдера один на один, а тот затянул с ударом. При этом привез атаку «Атлетико», завершившуюся назначением пенальти, — завозился с мячом в районе центрального круга и допустил непозволительную потерю. В обороне вообще отрабатывал слабо.

Ан. МИРАНЧУК — 5,0. Смотрелся чуть лучше брата, но ненамного. Искал пространство между линиями, пытался придумывать оригинальные решения, но уступал в движении соперникам и записал на свой счет лишь парочку обостряющих действий.

ФЕРНАНДЕШ — 4,5. На фоне мощного соперника совсем потерялся. Традиционная обводка завершалась либо топтанием на месте, либо постоянными потерями. Обостряющих пасов в его исполнении мы вообще не увидели. Не остановил первоначальный рывок Корреа перед первым голом.

ФАРФАН — 5,5. Достаточно активно провел первый тайм, несколько раз набирал скорость, выполнил две обостряющие передачи — диагональ на Миранчука и пяткой на Коломейцева к линии штрафной. Нанес плотный дальний удар. После перерыва на поле не вышел, и игра в атаке «Локо» стало хуже.

ЭДЕР — 4,0. Получил один шикарный момент после паса Алексея Миранчука, но из-за чрезмерной медлительности и долгого замаха попал не по мячу, а по ноге Филипе Луиса, нанеся тому травму.

ТАРАСОВ — 3,5. До его выхода опорная зона «Локо» не всегда справлялась с обязанностями, а с появлением Дмитрия вообще стала напоминать проходной двор. Свежий полузащитник сразу же пропустил мимо себя Гризманна в эпизоде, завершившемся пенальти, хотя требовалось всего-то поставить корпус. Позволил себя оббежать и при четвертом голе.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 4,5. Вышел на поле вместо Чорлуки и успел «поучаствовать» в пропущенном голе — не смог накрыть пятый результативный удар Гризманна.

АТЛЕТИКО

ВЕРНЕР — 5,5. Пожалуй, мог справиться с голевым ударом Рыбуса, ведь мяч влетел даже не в угол. Во всех остальных случаях дальние попытки «Локо» забить спокойно отражал, а с других позиций железнодорожники не попадали в створ.

ХУАНФРАН — 6,0. Вновь был активен в атаке, выполнил несколько прострелов и один дальний удар в перекладину. После перерыва на поле не вышел.

ХИМЕНЕС — 6,0. В конце первого тайма посоревновался на дистанции в скорости с Фарфаном — и не проиграл. А иначе перуанец вышел бы один на один. Неудачно сыграл лишь раз — в эпизоде, завершившемся упущенным шансом Эдера, когда застыл в полупозиции.

ГОДИН — 6,5. Не пропускал мимо себя соперников и не позволял нападающим «Локо» убегать на вратаря. За исключением упомянутого выше момента Эдера, да и там опытный уругваец попросту остался против двух соперников. Спокойно снимал верх.

ФИЛИПЕ ЛУИС — 7,0. Здорово подстраховывал партнеров. В первом тайме не позволил пробить Коломейцеву, вовремя сместившись в центр. Классно прострелил на Сауля при втором голе, записав голевую передачу. Ценой травмы спас команду от пропущенного мяча при ударе Эдера, выполнив самоотверженный подкат.

КОРРЕА — 8,5. Стал самым активным футболистом «Атлетико» — появлялся и справа, и слева, и по центру. Разыграл классную «стенку» с Коке и открыл счет. При четвертом и пятом голах испанцев тоже здорово разбирался (а заодно — издевался) над Рыбусом и Кверквелией, стягивая соперников на себя и снабжая мячами форвардов. Итого — «1+2».

ПАРТЕЙ — 6,5. Безукоризненно отработал в опорной зоне — подбирал мячи, перехватывал, перекрывал зоны. Нанес еще и два мощных удара издали.

ГАБИ — 6,0. Пару раз проиграл подбор после углового у своих ворот в первом тайме, но при этом был активен.

САУЛЬ — 6,5. Активно и успешно искал мяч между линиями по всей ширине поля. Сам развил вторую голевую атаку, сам ее и закончил.

КОКЕ — 6,5. Разыграл изящную голевую стенку с Корреа в первом тайме, отметившись голевой передачей. Во втором тайме также был очень активен и раз за разом ставил футболистов «Локо» в тупик своими перемещениями.

ТОРРЕС — 7,0. Не стал равноценной заменой Гризманну — движение в опытного форварда уже не то. Но ближе к концу матча, когда защитников «Локо» обогнали бы уже даже хромые, все-таки начал приносить пользу, забил с пенальти и реализовал выход один на один.

ВРСАЛЬКО — 5,5. Вышел на второй тайм, игру начал с привезенного у своих ворот «стандарта». Правда, в дальнейшем оборонительной работы имел не так много.

ГРИЗМАНН — 7,5. Свежим вышел во втором тайме и мгновенно добавил скорости и мощи атакам испанцев. Тут же заработал пенальти, промчавшись через всю центральную зону. Забил роскошный пятый гол.