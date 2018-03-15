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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасову — 3,5 за выход на замену, Корреа — 8,5 за издевательства

«СЭ» разобрал кошмарный для «Локо» матч в Черкизове по персоналиям.

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ЛОКОМОТИВ

КОЧЕНКОВ — 4,0. Отразил несколько дальних ударов, а во всех более-менее сложных эпизодах помочь партнерам уже не смог, пропустив пять голов. Причем перед третьим сам же и заработал пенальти, сбив Гризманна после необязательного выхода с ленточки.

РЫБУС — 4,5. Забил отличный гол дальним ударом, сравняв счет в первом тайме. Но вряд ли этот факт добавит польскому футболисту настроения, ведь в обороне он полностью провалился. В моменте со вторым пропущенным мячом оказался один против двух соперников и не смог прервать атаку, при четвертом голе зачем-то выбросился из своей позиции. При пятом и вовсе прыгал вокруг мяча и никак не мог выбить его в сторону.

КВЕРКВЕЛИЯ — 4,0. Как и все партнеры, провел очень слабый матч. При первом голе вместе с Чорлукой выбросился из позиции и допустил дыру и отсутствие подстраховки в центре штрафной. В начале второго тайма не смог накрыть результативный удар Сауля. Пропустил мяч между ногами в эпизоде с четвертым голом, не подстраховал Рыбуса при пятом.

ЧОРЛУКА — 4,0. Не смог наладить взаимодействие с Кверквелией, неверно оценивал ситуации, не успевал накрывать нападающих соперника. При первом голе не прервал «стенку» Корреа и Коке, при третьем вместе с Коченковым не разобрались с Торресом. При четвертом тоже оказался отыгран из эпизода. А далее отправился на замену.

ЛЫСОВ — 3,5. Продемонстрировал чудовищную неповоротливость при первом пропущенном голе, позволив Корреа элементарно себя обогнуть по дуге. Плохо выбирал позицию, смещался слишком широко, когда требовался подстраховать партнеров в центре — так, например, случилось перед четвертым голом.

И. ДЕНИСОВ — 4,5. Нанес неплохой дальний удар в первом тайме, который Вернер не без труда перевел на угловой. Пару раз подстраховывал партнеров. Но при всех полезных действиях допустил слишком много продольных передач через опорную зону, что приводило к постоянным атакам «Атлетико» на скорости. Поздно прибежал помогать Рыбусу перед вторым пропущенным голом, а потом еще сам же выключился из эпизода и упустил своего оппонента — Сауля, забившего мяч.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 4,0. Как и Денисов, слабо отработал в центральной зоне. Пропустил пас через центральную зону при первой голевой атаке. На 29-й минуте мог забивать, но слишком долго подрабатывал мяч, находясь на линии штрафной. Выполнил неудачную скидку под удар Партею со средней дистанции.

Ал. МИРАНЧУК — 4,5. Имел больше свободного пространства и чаще работал с мячом, чем в первом матче в Мадриде, но воспользовался сполна возможностями не смог. Лишь раз действительно здорово вывел партнера на ударную позицию, когда отправил Эдера один на один, а тот затянул с ударом. При этом привез атаку «Атлетико», завершившуюся назначением пенальти, — завозился с мячом в районе центрального круга и допустил непозволительную потерю. В обороне вообще отрабатывал слабо.

Ан. МИРАНЧУК — 5,0. Смотрелся чуть лучше брата, но ненамного. Искал пространство между линиями, пытался придумывать оригинальные решения, но уступал в движении соперникам и записал на свой счет лишь парочку обостряющих действий.

ФЕРНАНДЕШ — 4,5. На фоне мощного соперника совсем потерялся. Традиционная обводка завершалась либо топтанием на месте, либо постоянными потерями. Обостряющих пасов в его исполнении мы вообще не увидели. Не остановил первоначальный рывок Корреа перед первым голом.

ФАРФАН — 5,5. Достаточно активно провел первый тайм, несколько раз набирал скорость, выполнил две обостряющие передачи — диагональ на Миранчука и пяткой на Коломейцева к линии штрафной. Нанес плотный дальний удар. После перерыва на поле не вышел, и игра в атаке «Локо» стало хуже.

ЭДЕР — 4,0. Получил один шикарный момент после паса Алексея Миранчука, но из-за чрезмерной медлительности и долгого замаха попал не по мячу, а по ноге Филипе Луиса, нанеся тому травму.

ТАРАСОВ — 3,5. До его выхода опорная зона «Локо» не всегда справлялась с обязанностями, а с появлением Дмитрия вообще стала напоминать проходной двор. Свежий полузащитник сразу же пропустил мимо себя Гризманна в эпизоде, завершившемся пенальти, хотя требовалось всего-то поставить корпус. Позволил себя оббежать и при четвертом голе.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 4,5. Вышел на поле вместо Чорлуки и успел «поучаствовать» в пропущенном голе — не смог накрыть пятый результативный удар Гризманна.

АТЛЕТИКО

ВЕРНЕР — 5,5. Пожалуй, мог справиться с голевым ударом Рыбуса, ведь мяч влетел даже не в угол. Во всех остальных случаях дальние попытки «Локо» забить спокойно отражал, а с других позиций железнодорожники не попадали в створ.

ХУАНФРАН — 6,0. Вновь был активен в атаке, выполнил несколько прострелов и один дальний удар в перекладину. После перерыва на поле не вышел.

ХИМЕНЕС — 6,0. В конце первого тайма посоревновался на дистанции в скорости с Фарфаном — и не проиграл. А иначе перуанец вышел бы один на один. Неудачно сыграл лишь раз — в эпизоде, завершившемся упущенным шансом Эдера, когда застыл в полупозиции.

ГОДИН — 6,5. Не пропускал мимо себя соперников и не позволял нападающим «Локо» убегать на вратаря. За исключением упомянутого выше момента Эдера, да и там опытный уругваец попросту остался против двух соперников. Спокойно снимал верх.

ФИЛИПЕ ЛУИС — 7,0. Здорово подстраховывал партнеров. В первом тайме не позволил пробить Коломейцеву, вовремя сместившись в центр. Классно прострелил на Сауля при втором голе, записав голевую передачу. Ценой травмы спас команду от пропущенного мяча при ударе Эдера, выполнив самоотверженный подкат.

КОРРЕА — 8,5. Стал самым активным футболистом «Атлетико» — появлялся и справа, и слева, и по центру. Разыграл классную «стенку» с Коке и открыл счет. При четвертом и пятом голах испанцев тоже здорово разбирался (а заодно — издевался) над Рыбусом и Кверквелией, стягивая соперников на себя и снабжая мячами форвардов. Итого — «1+2».

ПАРТЕЙ — 6,5. Безукоризненно отработал в опорной зоне — подбирал мячи, перехватывал, перекрывал зоны. Нанес еще и два мощных удара издали.

ГАБИ — 6,0. Пару раз проиграл подбор после углового у своих ворот в первом тайме, но при этом был активен.

САУЛЬ — 6,5. Активно и успешно искал мяч между линиями по всей ширине поля. Сам развил вторую голевую атаку, сам ее и закончил.

КОКЕ — 6,5. Разыграл изящную голевую стенку с Корреа в первом тайме, отметившись голевой передачей. Во втором тайме также был очень активен и раз за разом ставил футболистов «Локо» в тупик своими перемещениями.

ТОРРЕС — 7,0. Не стал равноценной заменой Гризманну — движение в опытного форварда уже не то. Но ближе к концу матча, когда защитников «Локо» обогнали бы уже даже хромые, все-таки начал приносить пользу, забил с пенальти и реализовал выход один на один.

ВРСАЛЬКО — 5,5. Вышел на второй тайм, игру начал с привезенного у своих ворот «стандарта». Правда, в дальнейшем оборонительной работы имел не так много.

ГРИЗМАНН — 7,5. Свежим вышел во втором тайме и мгновенно добавил скорости и мощи атакам испанцев. Тут же заработал пенальти, промчавшись через всю центральную зону. Забил роскошный пятый гол.

ЭРНАНДЕС — 5,5. Появился на поле вместо травмированного Филипе Луиса и добросовестно отработал свои полчаса.

Локомотив М 1:5
Первый тайм: 1:1
Атлетико
15.03.2018, 19:00 плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Диего Симеоне
Голы
20′ Мачей Рыбус (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 31
11 Анхель Корреа (Коке) 16′
8 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа, Т. Партей) 70′
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Антон Коченков 77
Мачей Рыбус 31
Михаил Лысов 84
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
75′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
46′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
63′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Тарасов 23
25 Аксель Вернер
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа
20 Хуанфран 46′
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 62′
19 Лукас Эрнандез
8 Ньигес Сауль 61′
7 Антуан Гризманн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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