«С “Атлетико” в такой футбол играть нельзя»: Сёмин — о вылете из Лиги Европы

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Обычно пресс-конференции главных тренеров — набор коротких, резких вопросов и ответов, где тренер отвечает на эмоциях и не может рассказать об игре многое. Юрий Сёмин после 1:5 от «Атлетико», наоборот, разговорился. Говорил обо всём и честно сказал, что выйти в четвертьфинал после 0:3 в Мадриде было нереально.

— С нашей стороны сегодня была полная авантюра. С «Атлетико» в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с «Атлетико» и отыграть три мяча нереально — при Симеоне команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь. Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее — мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для «Атлетико» это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Я поздравляю «Атлетико», это мастер-класс для нас. Сегодня сказал игрокам, что они играли так, как не надо делать с такими командами, как «Атлетико».

— На что надеялись при таком раскладе? На несерьёзный настрой «Атлетико»?

— «Атлетико» несерьёзно не относится ни к одной игре, вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них — самый важный, думаю, это их принцип.

Очень классно, что за 10 минут до Юрия Палыча Диего Симеоне — традиционно в чёрном узеньком галстуке и полностью чёрном костюме — выразил этот принцип напрямую.

— Если смотреть реально, мы не могли пройти «Атлетико» изначально — режет правду-матку Сёмин. — Перед сегодняшним матчем «Атлетико» получил три выходных, а мы — два. Матч с «Уралом» специально перенесли, чтобы играть именно с «Уралом» через три дня на четвёртый. Возможно, если бы игроки сегодня были в лучшем физическом состоянии, мы могли сыграть лучше. Тем более при такой поддержке болельщиков, которые гнали нас вперёд.

— Будет ли легче теперь играть в одном турнире вместо двух? Или наоборот, сложнее?

— У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде — хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее.

— «Атлетико» — фаворит Лиги Европы?

— «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов.

— «Локомотив» всего дважды пробил из штрафной, всего однажды с игры. Это такой план или так компактно сыграл «Атлетико»?

— Пока не видел статистику. Но на мой взгляд, в атакующих действиях мы сегодня играли лучше, чем в оборонительных. А сколько ударов у «Атлетико»?

— Шесть.

— И всего один мимо. Это говорит о сильном индивидуальном классе «Атлетико».

— Ари не попал в заявку. Это из-за конфликта?

— Конфликтов нет. На вопросы, кто играл, кто попал в заявку, кто не попал, отвечу простыми словами — всегда играет тот, кто лучше.

— Какие планы на паузу в чемпионате?

— Сейчас должны передохнуть, залечить раны душевные и чисто физические. А потом полетим на недельный сбор в Сочи.

— Вы говорили о силе испанского футбола перед матчем.

— Я часто бываю в Испании, смотрю, как там всё устроено. Как тренируются дети в простых школах. И получаю большое удовольствие. Видимо, поэтому там и растут такие футболисты. Думаю, многое нам стоит перенимать у испанцев.

— Как мотивировали ребят на игру, если сами не верили, что отыграть 0:3 нереально? Была ли мотивация?

— Конечно, была. Смотрите, сколько болельщиков пришло в холодный вечер, когда неуютно — это была главная мотивация для нас. Присутствовала доля риска от игроков — на мой взгляд, неоправданная. Нельзя себя недооценивать, но и переоценивать тоже. Мне кажется, мы себя переоценили, подумали, что сможем выиграть матч 4:0. Но нас быстро наказали за это.

Знаете, что было самым проблематичным для нас? Жребий. На жеребьёвку должны ехать люди фартовые. А мы сразу вытащили себе «Атлетико».

— Известно ли, что с Ведраном Чорлукой?

— Нет, неизвестно. Он едет в сборную, а потом узнаем о его ситуации. Чорлука почти год не играл, а здесь три игры одна за другой, достаточно напряжённые, на разных полях. Для его травмированной ноги, думаю, это проблематично.

— Но это не рецидив?

— Думаю, нет.

— Почему Джефферсон Фарфан сыграл всего тайм?

— Сегодня так и планировалось, что Фарфан сыграет только 45 минут. И сыграл хорошо, сделал много полезного. Но играть больше было бы не очень полезно для его мышцы, она пока не настолько хорошо готова.

Съехали даже на смежные темы, не связанные с матчем напрямую.

— Там Александр Кокорин, кажется, порвал «кресты». Ещё есть возможность натурализовать Ари?