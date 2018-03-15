«С “Атлетико” в такой футбол играть нельзя»: Сёмин — о вылете из Лиги Европы
Главный тренер «Локо» — подробно обо всём вокруг матча с «Атлетико».
Главный тренер «Локо» — подробно обо всём вокруг матча с «Атлетико».
Обычно
— С нашей стороны сегодня была полная авантюра. С «Атлетико» в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с «Атлетико» и отыграть три мяча нереально — при Симеоне команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь. Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее — мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для «Атлетико» это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Я поздравляю «Атлетико», это
— На что надеялись при таком раскладе? На несерьёзный настрой «Атлетико»?
— «Атлетико» несерьёзно не относится ни к одной игре, вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них — самый важный, думаю, это их принцип.
Очень классно, что за 10 минут до Юрия Палыча Диего Симеоне — традиционно в чёрном узеньком галстуке и полностью чёрном костюме — выразил этот принцип напрямую.
— Если смотреть реально, мы не могли пройти «Атлетико» изначально — режет
— Будет ли легче теперь играть в одном турнире вместо двух? Или наоборот, сложнее?
— У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде — хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя
— «Атлетико» — фаворит Лиги Европы?
— «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов.
— «Локомотив» всего дважды пробил из штрафной, всего однажды с игры. Это такой план или так компактно сыграл «Атлетико»?
— Пока не видел статистику. Но на мой взгляд, в атакующих действиях мы сегодня играли лучше, чем в оборонительных. А сколько ударов у «Атлетико»?
— Шесть.
— И всего один мимо. Это говорит о сильном индивидуальном классе «Атлетико».
— Ари не попал в заявку. Это
— Конфликтов нет. На вопросы, кто играл, кто попал в заявку, кто не попал, отвечу простыми словами — всегда играет тот, кто лучше.
— Какие планы на паузу в чемпионате?
— Сейчас должны передохнуть, залечить раны душевные и чисто физические. А потом полетим на недельный сбор в Сочи.
— Вы говорили о силе испанского футбола перед матчем.
— Я часто бываю в Испании, смотрю, как там всё устроено. Как тренируются дети в простых школах. И получаю большое удовольствие. Видимо, поэтому там и растут такие футболисты. Думаю, многое нам стоит перенимать у испанцев.
— Как мотивировали ребят на игру, если сами не верили, что отыграть 0:3 нереально? Была ли мотивация?
— Конечно, была. Смотрите, сколько болельщиков пришло в холодный вечер, когда неуютно — это была главная мотивация для нас. Присутствовала доля риска от игроков — на мой взгляд, неоправданная. Нельзя себя недооценивать, но и переоценивать тоже. Мне кажется, мы себя переоценили, подумали, что сможем выиграть матч 4:0. Но нас быстро наказали за это.
Знаете, что было самым проблематичным для нас? Жребий. На жеребьёвку должны ехать люди фартовые. А мы сразу вытащили себе «Атлетико».
— Известно ли, что с Ведраном Чорлукой?
— Нет, неизвестно. Он едет в сборную, а потом узнаем о его ситуации. Чорлука почти год не играл, а здесь три игры одна за другой, достаточно напряжённые, на разных полях. Для его травмированной ноги, думаю, это проблематично.
— Но это не рецидив?
— Думаю, нет.
— Почему Джефферсон Фарфан сыграл всего тайм?
— Сегодня так и планировалось, что Фарфан сыграет только 45 минут. И сыграл хорошо, сделал много полезного. Но играть больше было бы не очень полезно для его мышцы, она пока не настолько хорошо готова.
Съехали даже на смежные темы, не связанные с матчем напрямую.
— Там Александр Кокорин, кажется, порвал «кресты». Ещё есть возможность натурализовать Ари?
— А он
|Локомотив М
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1:5
Первый тайм: 1:1
|Атлетико
|Юрий Семин
|Диего Симеоне
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)