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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«С “Атлетико” в такой футбол играть нельзя»: Сёмин — о вылете из Лиги Европы

Главный тренер «Локо» — подробно обо всём вокруг матча с «Атлетико».

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Обычно пресс-конференции главных тренеров — набор коротких, резких вопросов и ответов, где тренер отвечает на эмоциях и не может рассказать об игре многое. Юрий Сёмин после 1:5 от «Атлетико», наоборот, разговорился. Говорил обо всём и честно сказал, что выйти в четвертьфинал после 0:3 в Мадриде было нереально.

— С нашей стороны сегодня была полная авантюра. С «Атлетико» в такой футбол играть нельзя. Но если говорить реально, с «Атлетико» и отыграть три мяча нереально — при Симеоне команда вообще очень редко пропускала. Мы правильнее играли в Мадриде, чем здесь. Для болельщиков, возможно, сегодня было интереснее — мы создавали моменты, неплохо комбинировали. Но для «Атлетико» это было плюсом. Свободные зоны, которые образовывались при нашей атаке, они хорошо реализовывали. Я поздравляю «Атлетико», это мастер-класс для нас. Сегодня сказал игрокам, что они играли так, как не надо делать с такими командами, как «Атлетико».

— На что надеялись при таком раскладе? На несерьёзный настрой «Атлетико»?

— «Атлетико» несерьёзно не относится ни к одной игре, вижу это на протяжении всего времени, пока работает Симеоне. Каждый матч для них — самый важный, думаю, это их принцип.

Очень классно, что за 10 минут до Юрия Палыча Диего Симеоне — традиционно в чёрном узеньком галстуке и полностью чёрном костюме — выразил этот принцип напрямую.

— Если смотреть реально, мы не могли пройти «Атлетико» изначально — режет правду-матку Сёмин. — Перед сегодняшним матчем «Атлетико» получил три выходных, а мы — два. Матч с «Уралом» специально перенесли, чтобы играть именно с «Уралом» через три дня на четвёртый. Возможно, если бы игроки сегодня были в лучшем физическом состоянии, мы могли сыграть лучше. Тем более при такой поддержке болельщиков, которые гнали нас вперёд.

— Будет ли легче теперь играть в одном турнире вместо двух? Или наоборот, сложнее?

— У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде — хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее.

— «Атлетико» — фаворит Лиги Европы?

— «Атлетико» выиграет Лигу Европы. У остальных даже нет шансов.

— «Локомотив» всего дважды пробил из штрафной, всего однажды с игры. Это такой план или так компактно сыграл «Атлетико»?

— Пока не видел статистику. Но на мой взгляд, в атакующих действиях мы сегодня играли лучше, чем в оборонительных. А сколько ударов у «Атлетико»?

— Шесть.

— И всего один мимо. Это говорит о сильном индивидуальном классе «Атлетико».

— Ари не попал в заявку. Это из-за конфликта?

— Конфликтов нет. На вопросы, кто играл, кто попал в заявку, кто не попал, отвечу простыми словами — всегда играет тот, кто лучше.

— Какие планы на паузу в чемпионате?

— Сейчас должны передохнуть, залечить раны душевные и чисто физические. А потом полетим на недельный сбор в Сочи.

— Вы говорили о силе испанского футбола перед матчем.

— Я часто бываю в Испании, смотрю, как там всё устроено. Как тренируются дети в простых школах. И получаю большое удовольствие. Видимо, поэтому там и растут такие футболисты. Думаю, многое нам стоит перенимать у испанцев.

— Как мотивировали ребят на игру, если сами не верили, что отыграть 0:3 нереально? Была ли мотивация?

— Конечно, была. Смотрите, сколько болельщиков пришло в холодный вечер, когда неуютно — это была главная мотивация для нас. Присутствовала доля риска от игроков — на мой взгляд, неоправданная. Нельзя себя недооценивать, но и переоценивать тоже. Мне кажется, мы себя переоценили, подумали, что сможем выиграть матч 4:0. Но нас быстро наказали за это.

Знаете, что было самым проблематичным для нас? Жребий. На жеребьёвку должны ехать люди фартовые. А мы сразу вытащили себе «Атлетико».

— Известно ли, что с Ведраном Чорлукой?

— Нет, неизвестно. Он едет в сборную, а потом узнаем о его ситуации. Чорлука почти год не играл, а здесь три игры одна за другой, достаточно напряжённые, на разных полях. Для его травмированной ноги, думаю, это проблематично.

— Но это не рецидив?

— Думаю, нет.

— Почему Джефферсон Фарфан сыграл всего тайм?

— Сегодня так и планировалось, что Фарфан сыграет только 45 минут. И сыграл хорошо, сделал много полезного. Но играть больше было бы не очень полезно для его мышцы, она пока не настолько хорошо готова.

Съехали даже на смежные темы, не связанные с матчем напрямую.

— Там Александр Кокорин, кажется, порвал «кресты». Ещё есть возможность натурализовать Ари?

— А он вот-вот должен получить паспорт… Но возвращаясь к травмам: почему такой риск получить травму? Мы один матч играем на огороде, второй — на нормальном поле, третий — на синтетическом. Игроки ЦСКА получают травмы, выходя на поле в минус 20. Переход на другую систему турнира проблем не решит, проблемы решит правильный календарь. Например, играть сейчас в Москве можно. А на Урале — нет.

Локомотив М 1:5
Первый тайм: 1:1
Атлетико
15.03.2018, 19:00 плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Диего Симеоне
Голы
20′ Мачей Рыбус (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 31
11 Анхель Корреа (Коке) 16′
8 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа, Т. Партей) 70′
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Антон Коченков 77
Мачей Рыбус 31
Михаил Лысов 84
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
75′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
46′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
63′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Тарасов 23
25 Аксель Вернер
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа
20 Хуанфран 46′
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 62′
19 Лукас Эрнандез
8 Ньигес Сауль 61′
7 Антуан Гризманн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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