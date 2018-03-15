Пейчинович: «Атлетико» грамотно воспользовался ошибками «Локомотива»

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В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл мадридскому клубу со счетом 1:5. Первый матч, прошедший в Испании, также завершился победой «Атлетико» (3:0). Таким образом, «Локомотив» завершил выступление в еврокубках.

«Попробовали сегодня в открытый футбол играть, надо было быстро забивать минимум 1−2 гола, но получилось не очень хорошо, и за наши ошибки нас наказывали. После матча Юрий Семин (главный тренер “Локомотива”) как раз сказал в раздевалке, что плохо играли, очень легко теряли мячи, а такая команда, как “Атлетико”, даже за самые маленькие огрехи наказывает», — сказал Пейчинович.

Во втором тайме на поле в составе «Атлетико» вышел один из ведущих игроков клуба француз Антуан Гризманн. Нападающий заработал пенальти, который реализовал Фернандо Торрес, а также сам забил гол.

«Конечно, свежий игрок добавляет силы команде, но Гризманн вышел уже при счете 3:1 в пользу “Атлетико”. Хотя все равно сыграл он, конечно, сильно, забил», — добавил Пейчинович.