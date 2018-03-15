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22:02 (мск), источник: ТАСС

Пейчинович: «Атлетико» грамотно воспользовался ошибками «Локомотива»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» проиграли мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы из-за собственных ошибок. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» дома проиграл мадридскому клубу со счетом 1:5. Первый матч, прошедший в Испании, также завершился победой «Атлетико» (3:0). Таким образом, «Локомотив» завершил выступление в еврокубках.

«Попробовали сегодня в открытый футбол играть, надо было быстро забивать минимум 1−2 гола, но получилось не очень хорошо, и за наши ошибки нас наказывали. После матча Юрий Семин (главный тренер “Локомотива”) как раз сказал в раздевалке, что плохо играли, очень легко теряли мячи, а такая команда, как “Атлетико”, даже за самые маленькие огрехи наказывает», — сказал Пейчинович.

Во втором тайме на поле в составе «Атлетико» вышел один из ведущих игроков клуба француз Антуан Гризманн. Нападающий заработал пенальти, который реализовал Фернандо Торрес, а также сам забил гол.

«Конечно, свежий игрок добавляет силы команде, но Гризманн вышел уже при счете 3:1 в пользу “Атлетико”. Хотя все равно сыграл он, конечно, сильно, забил», — добавил Пейчинович.

На вопрос о состоянии защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который был заменен в концовке встречи и покинул поле, заметно хромая, Пейчинович ответил, что хорват «получил микротравму» и выразил надежду, что «там нет ничего серьезного».

Локомотив М 1:5
Первый тайм: 1:1
Атлетико
15.03.2018, 19:00 плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Диего Симеоне
Голы
20′ Мачей Рыбус (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 31
11 Анхель Корреа (Коке) 16′
8 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа, Т. Партей) 70′
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Антон Коченков 77
Мачей Рыбус 31
Михаил Лысов 84
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
75′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
46′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
63′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Тарасов 23
25 Аксель Вернер
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа
20 Хуанфран 46′
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 62′
19 Лукас Эрнандез
8 Ньигес Сауль 61′
7 Антуан Гризманн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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