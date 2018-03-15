«Атлетико» бодрит. Не сломается ли теперь «Локо»?

Источник: Спорт-Экспресс

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ПАРОВОЗА

Шансов пройти дальше «Локомотив» не имел. Была возможность сыграть достойно. Могли железнодорожники даже победить. Но разгромить «Атлетико» — неоднократного финалиста Лиги чемпионов последних лет… Нет, в здравом уме поверить в это было невозможно. Собственно, этого и не случилось. Да и достойным результатом еще одно крупное поражение не назовешь.

Тем удивительнее, что вопреки ощутимому морозу и по большому счету тотальному отсутствию интриги трибуны черкизовской арены оказались заполнены чуть ли не полностью.

И важно отметить, что такая посещаемость — это не только следствие лидерства «Локо» в премьер-лиге. И не дань громкому имени соперника. Клуб действительно делает очень много для того, чтобы для зрителя поход на футбол превращал в праздник. Причем с каждым следующим разом — во все более красочный. За час до матча на площади перед ареной царила атмосфера «европейской площади». Полноценный музыкальный концерт. Многочисленные точки питания. Футбольные конкурсы и мастер-класс по регби. Лотерея. Актеры в костюмах с отсылкой к испанской теме. Световое шоу у памятника паровозу. А особой популярностью пользовались теплые пледы по сто рублей за штуку.

Как рассказал коммерческий директор «Локо» Игорь Смирнов, практика предматчевых шоу себя полностью оправдывает. Если полтора сезона назад за час до матча на площади собиралось не более 300 человек, то теперь их число возросло в десять раз. Под Восточной трибуной (там, где до недавнего времени были боулинг-центр и бильярдная) теперь теплые кафе. И еще деталь: 29 марта откроется новый большой клубный магазин. «Локо» сегодня — хороший пример правильной работы с болельщиками.

АРИ, АУ!

За пару часов до матча в интернете появилась тревожная для поклонников «Локо» новость. Анонсировалось, что против «Атлетико» не сыграют Ари и Фарфан, хотя накануне оба вроде как были здоровы. По данным источника, у перуанца и бразильца возник конфликт с Юрием Семиным. Однако Фарфан появился в итоге с первых минут и занял место на острие атаки, а вот Ари действительно не оказалось даже в запасе.

Что касается остальных линий, то травмированного Гильерме заменил Коченков («На данный момент он сильнее Медведева», — сказал перед игрой Семин). В обороне по сравнению с мадридским матчем железнодорожники перестроились на игру в четыре защитника. Таким образом Пейчинович стал пятым лишним, а вместо получившего повреждение Игнатьева появился Лысов.

И именно молодой игрок обороны стал главным виновником первого гола «Атлетико» — Корреа, прежде чем точно пробить в дальний угол, прошел Лысова непозволительно легко. Кстати, мяч в отличие от матча «Локо» — «Спартак» был на этот раз красным — технические спонсоры у Лиги Европы и премьер-лиги разные. Разметку тоже сделали «зимнюю» — красного цвета. Хотя подошла бы и обычная — снегопада не было.

СЮРПРИЗ ОТ РЫБУСА

«Локо» к чести своей не дал зрителям замерзнуть от расстройства и ответил голом очень быстро. Сначала Денисов классно пробил под перекладину, а после стильно разыгранного углового комбинация Фернандеш — Алексей Миранчук — Рыбус завершилась плотным ударом поляка над головами защитников — вратарю обзор был закрыт, поэтому прыгнул он поздно.

Но было понятно, что по такой игре хозяевам много не забить. Тем более чувствовалось, что «Атлетико» при необходимости способен прибавить. К тому же в запасе у мадридцев остался Гризманн. И он прибавил…

Хотя первый тайм завершился в спокойном темпе. Никто особо не прессинговал. Миранчукам давали комбинировать, но на дальних подходах. Но такой беды ничто не предвещало.

ЭДЕР ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ…

Второй тайм превратился для «Локо» в кошмар. «Атлетико» сразу же вышел вперед: Сауль забил после того, как Коке элегантно пропустил мяч между ног.

«Локо» вскоре снова мог сравнять счет, но Эдер, заменивший в перерыве Фарфана и оказавшийся один перед вратарем, промедлил и ударил не по мячу, а по ноге подкатившегося под него Фелипе Луиса. Итог — травма игрока мадридцев.

ТОРРЕС ТРЯХНУЛ СТАРИНОЙ

«Месть» за товарища последовала незамедлительно. Свежий Гризманн заработал пенальти, который реализовал Торрес. Затем легенда «матрасников» воспользовался классной передачей Корреа. А под занавес уже сам француз элегантно перебросил Коченкова. Причем снова с передачи Корреа. Последний гол особенно наглядно показал, насколько мадридцы выше классом — защитники «Локо» были в этой атаке статистами.

С одной стороны, никакой трагедии не произошло. Никто ведь и не рассчитывал на полном серьезе, что «Локо» отыграется после 0:3 в Испании. Но как бы столь крупное поражение не ударило по психологии команды. Ощущать себя безоговорочным лидером и сохранять победный дух после такого очень сложно. Даже на уровне чемпионата России. ​.