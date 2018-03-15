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21:12 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Атлетико» с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:5 уступил мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.

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В составе гостей забитыми мячами отметились Анхель Корреа (16-я минута), Сауль (47), Фернандо Торрес (65, 70) и Антуан Гризманн (85). Единственный гол хозяев на счету Мацея Рыбуся (20).

На матче присутствовало 22 041 человек.

Эта встреча стала для «Локомотива» второй домашней игрой за всю историю выступления команды в еврокубках, проигранной с разницей в четыре и более мячей. Самое крупное домашнее поражение железнодорожники потерпели в матче 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 от немецкой «Баварии» (0:5).

Первая встреча команд в Мадриде завершилась победой «Атлетико» со счетом 3:0. Испанский клуб 16 марта узнает своего соперника по следующему раунду турнира. Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет в Ньоне.

Локомотив М 1:5
Первый тайм: 1:1
Атлетико
15.03.2018, 19:00 плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Диего Симеоне
Голы
20′ Мачей Рыбус (Ал. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 31
11 Анхель Корреа (Коке) 16′
8 Ньигес Сауль (Филипе Луис) 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 65′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Корреа, Т. Партей) 70′
7 Антуан Гризманн (А. Корреа) 85′
Составы
Антон Коченков 77
Мачей Рыбус 31
Михаил Лысов 84
Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 60
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Игорь Денисов (к) 27
75′ Ведран Чорлука 14
Неманья Пейчинович 5
46′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
63′ Александр Коломейцев 18
Дмитрий Тарасов 23
25 Аксель Вернер
2 Диего Годин
24 Хосе Хименес
6 Коке
5 Томас Партей
14 Габриэль Фернандес Габи (к)
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа
20 Хуанфран 46′
16 Шиме Врсалько
3 Филипе Луис 62′
19 Лукас Эрнандез
8 Ньигес Сауль 61′
7 Антуан Гризманн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Руй Тавареш (Португалия)
Боковой судья Паулу Соареш (Португалия)
За воротами Угу Мигел (Португалия)
За воротами Жуан Пиньейру (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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