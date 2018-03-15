«Локомотив» проиграл «Атлетико» с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:5 уступил мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:5 уступил мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.
В составе гостей забитыми мячами отметились Анхель Корреа (16-я минута), Сауль (47), Фернандо Торрес (65, 70) и Антуан Гризманн (85). Единственный гол хозяев на счету Мацея Рыбуся (20).
На матче присутствовало 22 041 человек.
Эта встреча стала для «Локомотива» второй домашней игрой за всю историю выступления команды в еврокубках, проигранной с разницей в четыре и более мячей. Самое крупное домашнее поражение железнодорожники потерпели в матче 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 от немецкой «Баварии» (0:5).
Первая встреча команд в Мадриде завершилась победой «Атлетико» со счетом 3:0. Испанский клуб 16 марта узнает своего соперника по следующему раунду турнира. Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет в Ньоне.
|Локомотив М
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1:5
Первый тайм: 1:1
|Атлетико
|Юрий Семин
|Диего Симеоне
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш (Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш (Португалия)
|За воротами
|Угу Мигел (Португалия)
|За воротами
|Жуан Пиньейру (Португалия)