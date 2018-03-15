«Локомотив» проиграл «Атлетико» с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

Эта встреча стала для «Локомотива» второй домашней игрой за всю историю выступления команды в еврокубках, проигранной с разницей в четыре и более мячей. Самое крупное домашнее поражение железнодорожники потерпели в матче 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 от немецкой «Баварии» (0:5).